lacrimosa avalon
10.11.2024

Ностальгическая сказочная готика: новый клип LACRIMOSA «Avalon»

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С годами дуэт LACRIMOSA, с трудом выдерживая испытания временем, превратился в этакий уютный темный ностальгический подвальчик для своих — обитый черным бархатом, залитый неровным пламенем свечей, ароматом пачули и благопристойными манерами, где мужчины в жабо, становясь на колено, преподносят колючие алые розы барышням в кринолинах.

Ностальгическая возвышенная готика, почти не стареющее лицо и прическа Тило, романтика и толика сказки — на днях для всех, кто соскучился, LACRIMOSA презентовала фэнтезийный новый клип «Avalon», и он уютен, как сентиментальная встреча с друзьями из детства. Очень милая песня.

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3 комментария

  • Юрий написал(а):

    Сказочное однообразие мелодий много лет подряд (( А когда то одной из любимых групп была.

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  • juris написал(а):

    Adams family is backhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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  • Mustdie написал(а):

    Юрий написал(а):
    Сказочное однообразие мелодий много лет подряд (( А когда то одной из любимых групп была.
    +100500
    Тило исписался уже лет 15-20 назад

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