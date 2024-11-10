Ностальгическая сказочная готика: новый клип LACRIMOSA «Avalon»Новинки и новости
С годами дуэт LACRIMOSA, с трудом выдерживая испытания временем, превратился в этакий уютный темный ностальгический подвальчик для своих — обитый черным бархатом, залитый неровным пламенем свечей, ароматом пачули и благопристойными манерами, где мужчины в жабо, становясь на колено, преподносят колючие алые розы барышням в кринолинах.
Ностальгическая возвышенная готика, почти не стареющее лицо и прическа Тило, романтика и толика сказки — на днях для всех, кто соскучился, LACRIMOSA презентовала фэнтезийный новый клип «Avalon», и он уютен, как сентиментальная встреча с друзьями из детства. Очень милая песня.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 173
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3 комментария
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Комментарии
Mustdie:
Юрий написал(а):
Сказочное однообразие мелодий много лет подряд (( А когда то одной из любимых групп была.
+100500
Тило исписался уже лет 15-20 назад…
juris:
Юрий:
Без претензий , поп блэк , с так се вокалом. Всё это может нейросеть за минуту сочинить (…
Юрий:
Сказочное однообразие мелодий много лет подряд (( А когда то одной из любимых групп была.…
Дед Аким:
Немного разбавить брутальных мужиков красивой бабцой.
Ведь когда всё почти одно и то же играется, это скучно?
Кароли́на Катари́на Мю́ллер — немецкая певица нидерл…
Дед Аким:
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Дед Аким:
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Другой Александр:
Bronco написал(а):
А что, Хиткиллер в России больше не работает без VPN?
Вообще, он полгода уже почти в списке блоков РКН. Ток у меня он блокировался только первы�…
Bronco:
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
Это режисёрское прочтение романа «Крестоносцы» Сенкевича. Снят в 60-ые годы прошлого века в Польше. Если нравится «Александр Невский» Эйзеншт…
Ad Noctum:
Другой Александр написал(а):
В описании к четвёртому видосу указан фильм «Krzyzacy». Перевод названия подсматривать не буду — люблю угадывать)) «Крестоносцы»? Не …
you know what I mean:
Мaga написал(а):
Американский журнал Decibel поставил Трея на первое место в списке 20 лучших гитаристов дэт-метала. Помню, в интервью одному польскому фэнзину (в 93 г…
Anastasiya:
Что-то там Daemon приуныл. Пару месяцев назад отослала ему вопросы на интервью — сейчас спрашиваю лейбл — ну как там, мол, прогресс? А он, пишут, в проблемах личного харак�…
Сказочное однообразие мелодий много лет подряд (( А когда то одной из любимых групп была.
Adams family is back
Юрий написал(а):
Сказочное однообразие мелодий много лет подряд (( А когда то одной из любимых групп была.
+100500
Тило исписался уже лет 15-20 назад