NORDJEVEL развалились «по непредвиденным обстоятельствам»

Итак, мощнейший метал-круиз 70000 тонн закончился, обязательно расскажу, что как было, когда разгребу тысячи фотографий, а пока хреновые новости. Норвежская группа NORDJEVEL, один из наиболее примечательных блэк-метал коллективов последнего десятилетия, внезапно все. И хотя в объявлении говорится, что речь идет о временной паузе, выглядит дело довольно-таки подозрительно.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами мы с сожалением сообщаем, что NORDJEVEL уходит в отпуск на неопределенный срок. И с еще большим сожалением информируем об отмене всех ближайших концертов и прочих творческих активностей в 2025-м. Спасибо всем за поддержку и понимание, надеемся еще встретиться на гастролях когда-нибудь в будущем».

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