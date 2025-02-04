NORDJEVEL
04.02.2025

NORDJEVEL развалились «по непредвиденным обстоятельствам»

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Итак, мощнейший метал-круиз 70000 тонн закончился, обязательно расскажу, что как было, когда разгребу тысячи фотографий, а пока хреновые новости. Норвежская группа NORDJEVEL, один из наиболее примечательных блэк-метал коллективов последнего десятилетия, внезапно все. И хотя в объявлении говорится, что речь идет о временной паузе, выглядит дело довольно-таки подозрительно.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами мы с сожалением сообщаем, что NORDJEVEL уходит в отпуск на неопределенный срок. И с еще большим сожалением информируем об отмене всех ближайших концертов и прочих творческих активностей в 2025-м. Спасибо всем за поддержку и понимание, надеемся еще встретиться на гастролях когда-нибудь в будущем».

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5 комментариев

  • Другой Александр написал(а):

    Группа норм. Если бы звук погрубее делали, и вокал поядрёнее, например, как у их коллег по опасному бизнесу Nordvrede, то вообще было бы зашибись.

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  • Юрий написал(а):

    Честно сказать , впервые о них услышал ) Прослушал , нормально парни играли , не скажу , что я в восторге от них , но нормально.

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  • Eum написал(а):

    Видимо тяжеловато с таким весом по турам гонять, там жирноватые ребята валят. Но играют отличный мелодично-агрессивный блэк.

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  • Volks Wagen написал(а):

    Там Bergrizen R.I.P..

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  • jurgis написал(а):

    «Nordjevel» (2016) на полке стоит — крепкий релиз/годный проект, ничего особо примечательного(имхо)https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif как и увы в целом последние пару десятилетий в норвежском (около) блэке ничего примечательного замечено не было — традицию TNBM блюдут из последних сил, старички по-большей части и то ладноhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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