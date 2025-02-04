NORDJEVEL развалились «по непредвиденным обстоятельствам»Блог
Итак, мощнейший метал-круиз 70000 тонн закончился, обязательно расскажу, что как было, когда разгребу тысячи фотографий, а пока хреновые новости. Норвежская группа NORDJEVEL, один из наиболее примечательных блэк-метал коллективов последнего десятилетия, внезапно все. И хотя в объявлении говорится, что речь идет о временной паузе, выглядит дело довольно-таки подозрительно.
«В связи с непредвиденными обстоятельствами мы с сожалением сообщаем, что NORDJEVEL уходит в отпуск на неопределенный срок. И с еще большим сожалением информируем об отмене всех ближайших концертов и прочих творческих активностей в 2025-м. Спасибо всем за поддержку и понимание, надеемся еще встретиться на гастролях когда-нибудь в будущем».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 260
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5 комментариев
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NORDJEVEL развалились «по непредвиденным обстоятельствам»
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Комментарии
jurgis:
«Nordjevel» (2016) на полке стоит — крепкий релиз/годный проект, ничего особо примечательного(имхо)…
Volks Wagen:
Eum:
Видимо тяжеловато с таким весом по турам гонять, там жирноватые ребята валят. Но играют отличный мелодично-агрессивный блэк.…
Юрий:
Честно сказать , впервые о них услышал ) Прослушал , нормально парни играли , не скажу , что я в восторге от них , но нормально.…
Другой Александр:
Группа норм. Если бы звук погрубее делали, и вокал поядрёнее, например, как у их коллег по опасному бизнесу Nordvrede, то вообще было бы зашибись.…
Другой Александр:
Злой читатель написал(а):
Другой Александр написал(а):
Щас в загранице вот эта херня стала хитом:
https://lenta.ru/articles/2025/01/17/sigma-boy/
Песня, конешн, дуратская детская п�…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
История, было две русские группы порвавшие (громко сказано) имевшие успех на диком Западе (или мы дикие) Парк Гор…
Злой читатель:
Другой Александр написал(а):
Щас в загранице вот эта херня стала хитом:
https://lenta.ru/articles/2025/01/17/sigma-boy/
Песня, конешн, дуратская детская попса, но, что примечательно, …
Eum:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
История, было две русские группы порвавшие (громко сказано) имевшие успех на диком Западе (или мы дикие) Парк Горького и Тату, не фанат обоих, �…
Medardus:
Дед Аким:
Ребята, это шедевр. Вокал красавицы Дарьи Ставрович потрясающий, вокал красавицы Дарьи Равдиной еще лучше. Мэджик, волшебство, полный, восторг!!!
Слот — Маяк
https://youtu.…
Дед Аким:
История, было две русские группы порвавшие (громко сказано) имевшие успех на диком Западе (или мы дикие…
Группа норм. Если бы звук погрубее делали, и вокал поядрёнее, например, как у их коллег по опасному бизнесу Nordvrede, то вообще было бы зашибись.
Честно сказать , впервые о них услышал ) Прослушал , нормально парни играли , не скажу , что я в восторге от них , но нормально.
Видимо тяжеловато с таким весом по турам гонять, там жирноватые ребята валят. Но играют отличный мелодично-агрессивный блэк.
Там Bergrizen R.I.P..
«Nordjevel» (2016) на полке стоит — крепкий релиз/годный проект, ничего особо примечательного(имхо) как и увы в целом последние пару десятилетий в норвежском (около) блэке ничего примечательного замечено не было — традицию TNBM блюдут из последних сил, старички по-большей части и то ладно