«Нордическое вдохновение». Новинка сольника Trym с Sarah Jezebel Deva

«Нордическое вдохновение». Новинка сольника Trym с Sarah Jezebel DevaНовинки и новости
EMPEROR продолжают давать ностальгические туры — не пытаясь выпускать новую музыку, признавая, что не имеют к тому ни вдохновения, ни интереса. Так что за новинками можно ходить только к параллельным проектам участников группы. Из последнего — новый трек сольного проекта Trym THYMR “Midgardsormen”, записанный с Sarah Jezebel Deva.
Как указывается в описании, породило его «нордическое вдохновение» Трима, викинги и всякое такое прочее. Но, как было заметно и по дебютному полноформатнику, на серьезную группу все это вряд ли потянет — так, скорее, что-то для души, для себя. Но быть может, зацепит кого-то еще.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 93
