Trym
06.12.2025

«Нордическое вдохновение». Новинка сольника Trym с Sarah Jezebel Deva

Новинки и новости

EMPEROR продолжают давать ностальгические туры — не пытаясь выпускать новую музыку, признавая, что не имеют к тому ни вдохновения, ни интереса. Так что за новинками можно ходить только к параллельным проектам участников группы. Из последнего — новый трек сольного проекта Trym THYMR “Midgardsormen”, записанный с Sarah Jezebel Deva.

Как указывается в описании, породило его «нордическое вдохновение» Трима, викинги и всякое такое прочее. Но, как было заметно и по дебютному полноформатнику, на серьезную группу все это вряд ли потянет — так, скорее, что-то для души, для себя. Но быть может, зацепит кого-то еще.

Количество просмотров: 93

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *