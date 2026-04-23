Никому нельзя верить! SLAYER и KISS снова дают концерты
Сколько раз твердили миру, что прощальные туры — не более, чем мем, и из тридцати прощающихся навсегда не вернутся лишь трое. И то только потому, что двое — умрут.
Ville Valo на днях признался, что хотел бы возродить HIM.
SEPULTURA, которые за пару лет достали своими прощаниями (только к нам в этому году они едут третий раз), выпускают новый миник. Ну и вообще не все так однозначно. «Я ничего не исключаю, — загадочно сообщил Andreas Kisser, — неправильно говорить, что пенсия — это навсегда, и мы не вернемся. Нам просто сейчас нужно остановиться. Взять паузу, посмотреть, попробовать себя в других направлениях. SEPULTURA не умрет. Посмотрим, что принесет завтра. Вряд ли мы осилим восемь прощальных туров, но кто знает? SCORPIONS так делали, Ozzy, KISS, MÖTLEY CRÜE, SLAYER и все такое. Просто надо передохнуть».
SLAYER туров (пока) не играют, но регулярно появляются на фестивалях. А этот год анонсировали три концерта, где будут исполнять Reign In Blood целиком в честь 40-летнего юбилея.
KISS прощались примерно бесконечно, однако на ближайшие годы анонсировали шоу своих аватаров в Вегасе и целый круиз своего имени, на котором будут выступать без грима.
TWISTED SISTER, которые в 2016-м распрощались навечно, и Dee Snider говорил, что будет последним вонючкой, если когда-либо объявит реюнион… TWISTED SISTER объявили реюнион, и Dee Snider собирался участвовать лично. Однако не смог по состоянию здоровья — так что на концертах в этом году петь будет Sebastian Bach.
У какого букмекера поставить на то, что прощальный тур MEGADETH (не) останется таковым?..
Автор: Anastasiya
- SEPULTURA выпускает самый-самый последний ЕР «The Cloud Of Unknowing»
- Бывший драммер KISS Peter Criss выложил сольный альбом для скачивания за $1,000
- Умер Ace Frehley
- Kerry King: «Tom Araya стал совсем другим человеком. Это уже не тот парень, с которым я начинал группу»
- Фото: ARCTURUS, MORK, SEPULTURA, HAMMERFALL, TANKARD на круизе 70000 Tons of Metal 2025
- Смотрим на реюнион SLAYER… под соусом
- Andreas Kisser о прощальных шоу SEPULTURA: «Было б неплохо, если бы Max и Igor присутствовали на последнем»
- Молодость и радость: смотрите, как новый драммер SEPULTURA отыграл сет окровавленными руками
- Sandra Araya о реюнионе SLAYER: «Я больше года харассила Тома, чтобы он вернулся на сцену»
- SLAYER вернулся с концертами
Комментарии
Potato Lich:
Anastasiya написал(а):
Ad Noctum написал(а):
«Просто надо передохнуть»
Просто надо правильно поставить ударение в последнем слове.
В случае с KISS не поможет: в шоу их а�…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
«Просто надо передохнуть»
Просто надо правильно поставить ударение в последнем слове.
В случае с KISS не поможет: в шоу их аватаров уже вло…
Писюн с глазами:
Ваше величество написал(а):
Странно . что вообще кому то не похер на это …Дедушки рубят бабло как могут , ну и наслаждайтесь , они вам мешают что ли ?
А кому не …
Ваше величество:
Странно . что вообще кому то не похер на это …Дедушки рубят бабло как могут , ну и наслаждайтесь , они вам мешают что ли ?…
Артур:
Тварь:
Metaller555 написал(а):
Megadeth могут уйти исключительно из-за состояния здоровья Дейва.
Да ладно. Будет стоять на сцене и крякать, изображая пение (а живьем у него н�…
Metaller555:
Megadeth могут уйти исключительно из-за состояния здоровья Дейва.…
Ad Noctum:
Просто надо правильно поставить ударение в последнем слове. …
DC:
Кисс — это вообще четыре Кобзона. Никогда и никуда не уйдут, пока им продолжают платить …
Христос Не Воскрес:
если до кучи митолиздофф на сцену не выпустят с гитарами (аля рэйдж/миталлика/сортирикон c оркэстром) — то почему бы и ДА…
goremyka:
Ваше величество:
Прослушал аж два раза , вообще музыка мимо ушей прошла , как будто и не играло ничего , фоном что то жужжало ….…
Mannfred:
Кисс — это вообще четыре Кобзона. Никогда и никуда не уйдут, пока им продолжают платить
«Просто надо передохнуть»
Просто надо правильно поставить ударение в последнем слове.
Megadeth могут уйти исключительно из-за состояния здоровья Дейва.
Metaller555 написал(а):
Megadeth могут уйти исключительно из-за состояния здоровья Дейва.
Да ладно. Будет стоять на сцене и крякать, изображая пение (а живьем у него нынче по-другому не получается), пока гитарит очередной наймит. Потом за кулисами он будет его палкой гонять, что он не так играет песни, которые сперла Металлика 50 лет назад.
Странно . что вообще кому то не похер на это …Дедушки рубят бабло как могут , ну и наслаждайтесь , они вам мешают что ли ?
Ваше величество написал(а):
Странно . что вообще кому то не похер на это …Дедушки рубят бабло как могут , ну и наслаждайтесь , они вам мешают что ли ?
А кому не похер-то?
Ad Noctum написал(а):
«Просто надо передохнуть»
Просто надо правильно поставить ударение в последнем слове.
В случае с KISS не поможет: в шоу их аватаров уже вложено 200 миллионов.
Anastasiya написал(а):
Ad Noctum написал(а):
«Просто надо передохнуть»
Просто надо правильно поставить ударение в последнем слове.
В случае с KISS не поможет: в шоу их аватаров уже вложено 200 миллионов.
Это же сколько, блядь, картошки можно было бы купить!