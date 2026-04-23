Никому нельзя верить! SLAYER и KISS снова дают концерты

Сколько раз твердили миру, что прощальные туры — не более, чем мем, и из тридцати прощающихся навсегда не вернутся лишь трое. И то только потому, что двое — умрут.

Ville Valo на днях признался, что хотел бы возродить HIM.

SEPULTURA, которые за пару лет достали своими прощаниями (только к нам в этому году они едут третий раз), выпускают новый миник. Ну и вообще не все так однозначно. «Я ничего не исключаю, — загадочно сообщил Andreas Kisser, — неправильно говорить, что пенсия — это навсегда, и мы не вернемся. Нам просто сейчас нужно остановиться. Взять паузу, посмотреть, попробовать себя в других направлениях. SEPULTURA не умрет. Посмотрим, что принесет завтра. Вряд ли мы осилим восемь прощальных туров, но кто знает? SCORPIONS так делали, Ozzy, KISS, MÖTLEY CRÜE, SLAYER и все такое. Просто надо передохнуть».

SLAYER туров (пока) не играют, но регулярно появляются на фестивалях. А этот год анонсировали три концерта, где будут исполнять Reign In Blood целиком в честь 40-летнего юбилея.

KISS прощались примерно бесконечно, однако на ближайшие годы анонсировали шоу своих аватаров в Вегасе и целый круиз своего имени, на котором будут выступать без грима.

TWISTED SISTER, которые в 2016-м распрощались навечно, и Dee Snider говорил, что будет последним вонючкой, если когда-либо объявит реюнион… TWISTED SISTER объявили реюнион, и Dee Snider собирался участвовать лично. Однако не смог по состоянию здоровья — так что на концертах в этом году петь будет Sebastian Bach.

У какого букмекера поставить на то, что прощальный тур MEGADETH (не) останется таковым?..

