23.04.2026

Никому нельзя верить! SLAYER и KISS снова дают концерты

Сколько раз твердили миру, что прощальные туры — не более, чем мем, и из тридцати прощающихся навсегда не вернутся лишь трое. И то только потому, что двое — умрут.

Ville Valo на днях признался, что хотел бы возродить HIM.

SEPULTURA, которые за пару лет достали своими прощаниями (только к нам в этому году они едут третий раз), выпускают новый миник. Ну и вообще не все так однозначно. «Я ничего не исключаю, — загадочно сообщил Andreas Kisser, — неправильно говорить, что пенсия — это навсегда, и мы не вернемся. Нам просто сейчас нужно остановиться. Взять паузу, посмотреть, попробовать себя в других направлениях. SEPULTURA не умрет. Посмотрим, что принесет завтра. Вряд ли мы осилим восемь прощальных туров, но кто знает? SCORPIONS так делали, Ozzy, KISS, MÖTLEY CRÜE, SLAYER и все такое. Просто надо передохнуть».

SLAYER туров (пока) не играют, но регулярно появляются на фестивалях. А этот год анонсировали три концерта, где будут исполнять Reign In Blood целиком в честь 40-летнего юбилея.

KISS прощались примерно бесконечно, однако на ближайшие годы анонсировали шоу своих аватаров в Вегасе и целый круиз своего имени, на котором будут выступать без грима.

TWISTED SISTER, которые в 2016-м распрощались навечно, и Dee Snider говорил, что будет последним вонючкой, если когда-либо объявит реюнион… TWISTED SISTER объявили реюнион, и Dee Snider собирался участвовать лично. Однако не смог по состоянию здоровья — так что на концертах в этом году петь будет Sebastian Bach.

У какого букмекера поставить на то, что прощальный тур MEGADETH (не) останется таковым?..

8 комментариев

  • DC написал(а):

    Кисс — это вообще четыре Кобзона. Никогда и никуда не уйдут, пока им продолжают платить https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

  • Ad Noctum написал(а):

    «Просто надо передохнуть»

    Просто надо правильно поставить ударение в последнем слове. https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

  • Metaller555 написал(а):

    Megadeth могут уйти исключительно из-за состояния здоровья Дейва.

  • Тварь написал(а):

    Да ладно. Будет стоять на сцене и крякать, изображая пение (а живьем у него нынче по-другому не получается), пока гитарит очередной наймит. Потом за кулисами он будет его палкой гонять, что он не так играет песни, которые сперла Металлика 50 лет назад.

  • Ваше величество написал(а):

    Странно . что вообще кому то не похер на это …Дедушки рубят бабло как могут , ну и наслаждайтесь , они вам мешают что ли ?

  • Писюн с глазами написал(а):

    А кому не похер-то?

  • Anastasiya написал(а):

    В случае с KISS не поможет: в шоу их аватаров уже вложено 200 миллионов.

  • Potato Lich написал(а):

    Это же сколько, блядь, картошки можно было бы купить!

