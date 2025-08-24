Никогда такого не было! Zoë M. Federoff не выдержала жизни в CRADLE OF FILTH

Никогда такого не было! Zoë M. Federoff не выдержала жизни в CRADLE OF FILTHБлог
CRADLE OF FILTH исторически сложились как колыбель-десятков-бывших — и в статусе экс-участников группы за ее историю числится более 25 человек. Zoë M. Federoff, часть семейной ячейки с гитаристом Marek «Ashok» Šmerda, внезапно сбежала из коллектива посреди тура.
Опять же, безудержная статистика: женщины в COF в среднем проводят три года (как и миссис Federoff), и только Lindsay Schoolcraft осилила пять.
«С большим сожалением сообщаю, что в силу личных причин я не могу продолжать участвовать в текущем туре, равно как и в дальнейшей жизни CRADLE OF FILTH, — написала Zoë из Латинской Америки, где только-только стартовали гастроли. Пожалуйста. отнеситесь с уважением к приватности моей семьи и к моему личному пространству. Я не буду отвечать на вопросы. Желаю удачи моей последовательнице. Как когда-то сказал Roy Khan, бог всем судья».
Комментарии
Дед Аким:
Голосование полугода закончилось, продолжают выходить новые альбомы.
Шикарный блэк метал с национальным культурным колоритом, очень мощно
Blackbraid III — Full Album
https://yout…
kvltist:
Профессор Преображенский написал(а):
kvltist написал(а):
крайний альбом был хорош подождем каким новый выйдет
Последний, бля. Последний альбом был хорош. Как вы з…
Профессор Преображенский:
kvltist написал(а):
крайний альбом был хорош подождем каким новый выйдет
Последний, бля. Последний альбом был хорош. Как вы заебали …
Дед Аким:
Какие две шикарные девчонки, стихи, звук классный, вампиры, оборотни, обожаю эту темуъ
Ал…
Дед Аким:
Настенька, как всегда репортаж высшего качества сделала, по другому и не умеет, не учили по другому!!! Шикарный обзор, полный восторг!!!…
ърбюк:
Дед Аким:
Новинки
Красавицы девчонки, песню можно назвать по другому — дочь оборотня, КИШ любили так…
kvltist:
Тварь:
Никогда не понимал хайпа вокруг этой группы.
В принципе не понимаю сладж и сауферн как класс. …
Ігор:
Вчера прослушал новые синглы от 1914 и Natural Spirit,и к сожалению,ни одни ни другие не впечатлили.И тем не менее, надеюсь,что альбомы будут не хуже своих предшественников.…
Gennadius777:
Nokt написал(а):
Настя, КАК ТАК случилось, что ты не была на MDB??????
Паразіты збс, очень танцевальная музыка, хочу еще раз, надо их где-то ловить в этом году, а где — …
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
А что пишут участники Мастодонт? я правильно понимаю, что они чуть ли не врагами расстались?
Ну, там сложно было да. Написали, что расстроены…
Merzbow:
А что пишут участники Мастодонт? я правильно понимаю, что они чуть ли не врагами расстались?…
Добавить комментарий