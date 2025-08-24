Никогда такого не было! Zoë M. Federoff не выдержала жизни в CRADLE OF FILTH

CRADLE OF FILTH исторически сложились как колыбель-десятков-бывших — и в статусе экс-участников группы за ее историю числится более 25 человек. Zoë M. Federoff, часть семейной ячейки с гитаристом Marek «Ashok» Šmerda, внезапно сбежала из коллектива посреди тура.

Опять же, безудержная статистика: женщины в COF в среднем проводят три года (как и миссис Federoff), и только Lindsay Schoolcraft осилила пять.

«С большим сожалением сообщаю, что в силу личных причин я не могу продолжать участвовать в текущем туре, равно как и в дальнейшей жизни CRADLE OF FILTH, — написала Zoë из Латинской Америки, где только-только стартовали гастроли. Пожалуйста. отнеситесь с уважением к приватности моей семьи и к моему личному пространству. Я не буду отвечать на вопросы. Желаю удачи моей последовательнице. Как когда-то сказал Roy Khan, бог всем судья».

