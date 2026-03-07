Никакого упадничества! Новинка THE HALO EFFECT «Lest We Fall»Новинки и новости
THE HALO EFFECT, быстро завоевав популярность и места на больших концертных площадках, бомбит релизами беспрестанно. Образовавшись в 2019 году, шведская супергруппа успела выпустить два полноформатника и бесчисленное количество синглов — благо, что только у Mikael Stanne есть активно гастролирующие коллективы; у остальных с графиками будет попроще.
Так, в 2025-м вышел второй альбом March Of The Unheard (и в нашем рейтинге лучших релизов первого полугодия занял почетное второе место), а затем еще масса синглов и миник кавер-версий.
2026-й группа открыла еще одним синглом: «Lest We Fall», гостевое участие в котором приняли Brian Eschbach из THE BLACK DAHLIA MURDER и Marcus Bischoff из HEAVEN SHALL BURN.
Maik Weichert: «Это большая честь для нас, ибо без музыкантов, которые участвуют в THE HALO EFFECT, группы HEAVEN SHALL BURN вообще б не существовало в том виде, в котором она есть».
