thehaloeffect
07.03.2026

Никакого упадничества! Новинка THE HALO EFFECT «Lest We Fall»

Новинки и новости

THE HALO EFFECT, быстро завоевав популярность и места на больших концертных площадках, бомбит релизами беспрестанно. Образовавшись в 2019 году, шведская супергруппа успела выпустить два полноформатника и бесчисленное количество синглов — благо, что только у Mikael Stanne есть активно гастролирующие коллективы; у остальных с графиками будет попроще.

Так, в 2025-м вышел второй альбом March Of The Unheard (и в нашем рейтинге лучших релизов первого полугодия занял почетное второе место), а затем еще масса синглов и миник кавер-версий.

2026-й группа открыла еще одним синглом: «Lest We Fall», гостевое участие в котором приняли Brian Eschbach из THE BLACK DAHLIA MURDER и Marcus Bischoff из HEAVEN SHALL BURN.

Maik Weichert: «Это большая честь для нас, ибо без музыкантов, которые участвуют в THE HALO EFFECT, группы HEAVEN SHALL BURN вообще б не существовало в том виде, в котором она есть».

Количество просмотров: 101

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *