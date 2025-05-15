NIGHTWISH засыпает, просыпается AURI. Новый сингл проекта семьи Холопайнен

NIGHTWISH засыпает, просыпается AURI. Новый сингл проекта семьи ХолопайненНовинки и новости
Несколько лет этого не делала, но в этом году почему-то захотелось вернуться к просмотру «Евровидения» — как следует поворчав на попсу и субтильных размалеванных мужиков. (Впрочем, литовская группа во втором полуфинале показала вполне себе современный пост-рок! Но разговор сейчас не о том.) AURI, семейный проект Tuomas Holopainen и его жены Johanna Kurkela, выложил сингл «Shieldmaiden» своего будущего, третьего альбома III — Candles And Beginnings, анонсировал тур (ну еще бы, NIGHTWISH так и не вышли из гастрольного декрета после рождения Yesterwynde), и ощущение от этого самого сингла такое, что на «Евровидении» он был бы к самому месту. И даже, вероятно, прошел бы в финал.
Медоточивый вокал Йоханны, всеобщее благостное настроение, единороги и бабочки; кудрявый, в очечках и шляпе, Туомас, благообразный, как финский кот Базилио, за роялем. Седовласый Troy Donockley, явно скучающий за гитарой (не к таким он партиям приучен, не к таким), и на фоне серьезных мужчин — нежная принцесса эльфов и эльфесс, милая, бесконечно сладкоголосая, в наряде то ли школьницы, то ли горничной.
Кому нравился AURI раньше, лечил душевные раны медовым, приправленным прог-роком и фолк-роком елеем — слушайте. Разочарованы не останетесь. А там уже и финал «Евровидения» следом можно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 156
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Комментарии
Deazel:
afterglowstar написал(а):
Только первая песня альбома имеет право на прослушивание. Атмосфера буквально может перенести в начало нулевых.
Остальное — типичнейшая �…
Дед Аким:
Туомас талантище, жена его красавица, песня очень мелодичная и качественный звук, всё на своих местах, композиторское мастерство, полный восторг!!!…
Ветошь:
Alex:
от Виктора недоумевающего Виктору (который всё ещё Ни разу НЕ гитарист):
Виктор (еще больше похожий, но все еще не тот) написал(а):
Antonarchus написал(а):
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них ка…
Виктор (еще больше похожий, но все еще не тот):
Antonarchus написал(а):
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не �…
Antonarchus:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не умели, так и не уме�…
goremyka:
jurgis написал(а):
молодец он или нет, это его личный выбор — чё тут обсуждать и натягивать каждому свою сову на чужой глобус
Абсолютно согласен …
Eum:
jurgis:
молодец он или нет, это его личный выбор — чё тут обсуждать и натягивать каждому свою сову на чужой глобус…
Другой Александр:
Как надо не уважать себя, чтоб вот так трепетать перед знаменитостями, пускай даже теми, чьё творчество тебе очень сильно нравится……
Polaris:
Действительно, куда ещё можно бабло потратить? Не племянникам же на колледж/кампус/медстраховку!…
Виктор (похожий, но не тот):
Другой Александр написал(а):
Чёт музон у них какой-то совсем уж для старпёров…
С 1971 года играть как не умели, так и не умеют …
Туомас талантище, жена его красавица, песня очень мелодичная и качественный звук, всё на своих местах, композиторское мастерство, полный восторг!!!