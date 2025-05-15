auri project Candles and Beginnings
15.05.2025

NIGHTWISH засыпает, просыпается AURI. Новый сингл проекта семьи Холопайнен

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Несколько лет этого не делала, но в этом году почему-то захотелось вернуться к просмотру «Евровидения» — как следует поворчав на попсу и субтильных размалеванных мужиков. (Впрочем, литовская группа во втором полуфинале показала вполне себе современный пост-рок! Но разговор сейчас не о том.) AURI, семейный проект Tuomas Holopainen и его жены Johanna Kurkela, выложил сингл «Shieldmaiden» своего будущего, третьего альбома III — Candles And Beginnings, анонсировал тур (ну еще бы, NIGHTWISH так и не вышли из гастрольного декрета после рождения Yesterwynde), и ощущение от этого самого сингла такое, что на «Евровидении» он был бы к самому месту. И даже, вероятно, прошел бы в финал.

Медоточивый вокал Йоханны, всеобщее благостное настроение, единороги и бабочки; кудрявый, в очечках и шляпе, Туомас, благообразный, как финский кот Базилио, за роялем. Седовласый Troy Donockley, явно скучающий за гитарой (не к таким он партиям приучен, не к таким), и на фоне серьезных мужчин — нежная принцесса эльфов и эльфесс, милая, бесконечно сладкоголосая, в наряде то ли школьницы, то ли горничной.

Кому нравился AURI раньше, лечил душевные раны медовым, приправленным прог-роком и фолк-роком елеем — слушайте. Разочарованы не останетесь. А там уже и финал «Евровидения» следом можно.

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1 comment

  • Дед Аким написал(а):

    Туомас талантище, жена его красавица, песня очень мелодичная и качественный звук, всё на своих местах, композиторское мастерство, полный восторг!!!

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