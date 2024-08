Незарытая могила: GRAVE возродились в ностальгическом составе

Помните, в начале этого года из группы GRAVE ушла половина состава, статус коллектива стал сомнителен, и все в комментариях расстроились (нет), что шведские дядьки перестанут играть незамысловатый дэзняк из 80-90-х на радость фестивальным пенсионерам?

На самом деле, ликовать печалиться было рано. Пока крупные фесты готовы платить неплохие бабки за «возрожденный уникальный оригинальный легендарнейший» состав, играющий альбомы мохнатых лет, — как то, например, работает с теми же DISMEMBER — то вообще не нужно заморачиваться с новыми релизами, риффами, идеями, концептами и т.д. Просто соберись пару раз за лето, отыграй олдскул — и делов! Профит!

В общем, после ряда предложений, от которых невозможно отказаться (первое прилетело, например, от фестиваля PartySan Open Air), GRAVE доукомплектовались драммером Jensa Paulsson (играл в период 1988-2002), басистом Jonas Torndal (на басу играл в 1989-1992, на гитаре с 1996 по 2007), а также оригинальным вокалистом-гитаристом Jörgen Sandström, пребывавшем в GRAVE в эпоху 1988-1995.

В данном виде исполнять планируют альбомы Into The Grave, You’ll Never See… и Soulless — так что черт подери скептицизм, но для людей, вкушавших суровые плоды шведской ранней дэз-метал сцены, когда еще деревья под стол ходили, шанс, без шуток, действительно уникальный.

