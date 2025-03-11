kimberly burch
11.03.2025

Невеста вокалиста FASTER PUSSYCAT выбросилась за борт круизного фестивального лайнера в стиле 80-х

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Не все круизы одинаково полезны. Во время фестивального глэм-хард-поп-рок заплыва в стиле 80-х, который плыл из Майами на Багамы в начале марта и на сценах которого играли сбитые летчики коллективы типа FASTER PUSSYCAT, MEN AT WORK, ERASURE (точней, Andy Bell как их представитель) и пр., произошла дикая история.

В какой-то момент на корабле случилась паника: человек упал за борт.

Поисково-спасательная операция оказалась безуспешной: из воды достали тело женщины. Как выяснилось позже, погибшая была невестой вокалиста FASTER PUSSYCAT Taime Downe (они выступали незадолго до инцидента) — 56-летняя Kimberly Burch. А перед тем, как она упала или спрыгнула, у пары состоялась бурная ссора.

Kimberly Burch and Taime Downe

Kimberly Burch и Taime Downe

Родственники женщины сказали, что она не пребывала ни в депрессии, ни в печали, не имела проблем со здоровьем физическим или психическим — напротив, с радостью отправилась на круиз со своим бесценным музыкантом, с которым до этого жила более 7 лет. По прибытию на борт (за день до смерти Кимбрели) пара сделала совместное фото.

Taime Downe Kimberly Burch March

за день до

При этом знакомые, путешествовавшие на том же круизе, сказали, что женщина изрядно выпила в день происшествия. И далее, подняв записи с камер, полицейские постановили: она прыгнула за борт нарочно. Это был суицид, ничьей вины или постороннего участия в произошедшем не рассматривается. Ну а Taime, к сожалению, еще долго будет оправляться от шока.

В общем, как пел один артист, следи за собой, будь осторожен. И не пей, если не умеешь.

R.I.P.

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