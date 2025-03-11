Невеста вокалиста FASTER PUSSYCAT выбросилась за борт круизного фестивального лайнера в стиле 80-хБлог
Не все круизы одинаково полезны. Во время фестивального глэм-хард-поп-рок заплыва в стиле 80-х, который плыл из Майами на Багамы в начале марта и на сценах которого играли
сбитые летчики коллективы типа FASTER PUSSYCAT, MEN AT WORK, ERASURE (точней, Andy Bell как их представитель) и пр., произошла дикая история.
В какой-то момент на корабле случилась паника: человек упал за борт.
Поисково-спасательная операция оказалась безуспешной: из воды достали тело женщины. Как выяснилось позже, погибшая была невестой вокалиста FASTER PUSSYCAT Taime Downe (они выступали незадолго до инцидента) — 56-летняя Kimberly Burch. А перед тем, как она упала или спрыгнула, у пары состоялась бурная ссора.
Родственники женщины сказали, что она не пребывала ни в депрессии, ни в печали, не имела проблем со здоровьем физическим или психическим — напротив, с радостью отправилась на круиз со своим бесценным музыкантом, с которым до этого жила более 7 лет. По прибытию на борт (за день до смерти Кимбрели) пара сделала совместное фото.
При этом знакомые, путешествовавшие на том же круизе, сказали, что женщина изрядно выпила в день происшествия. И далее, подняв записи с камер, полицейские постановили: она прыгнула за борт нарочно. Это был суицид, ничьей вины или постороннего участия в произошедшем не рассматривается. Ну а Taime, к сожалению, еще долго будет оправляться от шока.
В общем, как пел один артист, следи за собой, будь осторожен. И не пей, если не умеешь.
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 96
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Невеста вокалиста FASTER PUSSYCAT выбросилась за борт круизного фестивального лайнера в стиле 80-х
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