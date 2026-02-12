NEVERMORE показали новый состав (плюс репетиционное видео)

В начале 2025-го Jeff Loomis и Van Williams объявили конкурс на должность вокалиста и басиста NEVERMORE, и спустя год сформирован состав обновленного коллектива, который теперь, полагаю, будет играть на всех летних фестах. Начнут они с 1 апреля в Стамбуле (никакого сатанизма и нетрадиционных ценностей, помним), ну а дальше должно пойти активнее. Вероятно, уже сейчас мужикам завалили ящики предложениями.

Демонстрируя миру, к чему пришла группа в 2026-м, Ola Englund отправился к NEVERMORE на репетиционную точку, пофотографировал, снял видео и сделал тематическое интервью — отличный исчерпывающий промо-материал, который можно посмотреть ниже.

Новых же участников зовут Jack Cattoi (гитара), Semir Özerkan (бас; знаем его по OCEANS OF SLUMBER), Berzan Önen (вокал; кстати, турок, что объясняет выбор места концертного дебюта). Ну а исполнение песен — в том числе проникновенного «The Heart Collector» — сомнений не оставляет: NEVERMORE новый аккуратно переигрывает и продолжает NEVERMORE старый. Фанаты могут спать спокойно.

