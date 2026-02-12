NEVERMORE показали новый состав (плюс репетиционное видео)Блог
В начале 2025-го Jeff Loomis и Van Williams объявили конкурс на должность вокалиста и басиста NEVERMORE, и спустя год сформирован состав обновленного коллектива, который теперь, полагаю, будет играть на всех летних фестах. Начнут они с 1 апреля в Стамбуле (никакого сатанизма и нетрадиционных ценностей, помним), ну а дальше должно пойти активнее. Вероятно, уже сейчас мужикам завалили ящики предложениями.
Демонстрируя миру, к чему пришла группа в 2026-м, Ola Englund отправился к NEVERMORE на репетиционную точку, пофотографировал, снял видео и сделал тематическое интервью — отличный исчерпывающий промо-материал, который можно посмотреть ниже.
Новых же участников зовут Jack Cattoi (гитара), Semir Özerkan (бас; знаем его по OCEANS OF SLUMBER), Berzan Önen (вокал; кстати, турок, что объясняет выбор места концертного дебюта). Ну а исполнение песен — в том числе проникновенного «The Heart Collector» — сомнений не оставляет: NEVERMORE новый аккуратно переигрывает и продолжает NEVERMORE старый. Фанаты могут спать спокойно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
Комментарии
Jean-Jacques Huyac:
Anastasiya написал(а):
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Што за ён, адкуль узяўся, хто астатнія? Што Вам вядома?
У меня пока рабочий день, простите))) Вечером все будет.
Дзякуй…
Anastasiya:
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Што за ён, адкуль узяўся, хто астатнія? Што Вам вядома?
У меня пока рабочий день, простите))) Вечером все будет.…
Jean-Jacques Huyac:
Melechesh цудоўны гурт.
Але, выбачце, Настасься, сьвет убачыў новы склад NEVERMORE, у тым ліку новага вакалёра! А ў Вас тут маўчок, нічога ніякага..
Што за ён, адкуль узяўся, хт�…
Antonarchus:
kvltist написал(а):
Melechesh always welcome
Согласен . Давно удивлялся, куда они запропали……
Христос Не Воскрес:
kvltist:
Александр:
— Каюга.
— какая ещё нахуй каюга?
(Бессмертная классика 1999 года розлива)…
Pidar:
Лучше бы дали им приехать,а потом ворвались на концерте, арестовали и дали каждому сатанисту по 50 ударов палками. А так то можно и вообще например кисть отрубить или…
Христос Не Воскрес:
SLAUGHTER TO PREVAIL — никак не халяль, BEHEMOTH — харам за дело…
molchatdomafan:
molchatdomafan:
molchatdomafan:
Александр написал(а):
Нихуа не понял первого комментатора но группа шлак однотипный, а как такую шляпу ещё и вживую терпеть-парадоксЭто не шлак,а группа в ст…
понурый митолизд:
kvltist написал(а):
Не «просто сука», а «ещё какая сука» — это давно всем известно https://www.metalsucks.net/2023/08/22/blackbraid-say-they-were-racially-targeted-last-weekend-when-they-were-ejected-from-midgardsblot/ https://lam…
Добавить комментарий