NEUROSIS вернулся

Без предварительных пресс-ласк, предупреждений и прогреваний легендарный, отправленный на покой десять лет назад NEUROSIS внезапно выпустил альбом An Undying Love For A Burning World. На вокальную должность в коллективе заступил Aaron Turner (SUMAC, ISIS) — ну а проблемный Scott Kelly, похоже, не наврал, и он действительно все.

«Нам это было необходимо — возможно, как никогда прежде, и подозреваем, что мы не одиноки. Испытания и невзгоды — в личной жизни, внутри группы — сложились с попытками сориентироваться в окружающем безумии, со всем сопутствующим стрессом, тревогой и чувством изоляции, и оказались невыносимо мучительными. Добавьте к этому экзистенциальную растерянность и скорбь, вызванные климатическим кризисом и шестым массовым вымиранием. Всего этого достаточно, чтобы окончательно потерять рассудок, если не найти выхода, способа разрядиться.

Странная, перенасыщенная эмоциями музыка всегда была нашим способом выживания. Поэтому для нее и для нас наступил момент: “сейчас или никогда”.»

An Undying Love For A Burning World by Neurosis

