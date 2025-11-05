Nergal собирается на концертах играть первый альбом BEHEMOTH… но без BEHEMOTH

Nergal собирается на концертах играть первый альбом BEHEMOTH… но без BEHEMOTHБлог
Нергал задумал какой-то хитрый план: на фесте Beyond the Gates 2026, Wacken Open Air, а также нескольких других концертных площадках в Европе следующего года он выступит с исландской группой MISÞYRMING, но при этом будет играть дебютник BEHEMOTH 1995-го Sventevith (Storming Near the Baltic).
При всем этом — но уже на других фестивалях, в том числе в США — собирается присутствовать «обычный» BEHEMOTH, ибо The Shit ov God сам себя не продвинет.
В чем идея подобной коллаборации, помимо очевидного юбилейного заработка на фанатах, которые убеждены, что «тру BEHEMOTH — это два первых альбома; ну, максимум, три», не очень понятно. Остальные участники BEHEMOTH отказались от ностальгического чеса? Inferno и Orion, которые появились в группе позже, считают дебютник говном? Нам точно не объясняют — но кто собирается в Европе на летние фесты, готовьтесь к такому вот сочетанию. Хотя и MISÞYRMING, и BEHEMOTH, имхо лучше все-таки по отдельности, как мухи с котлетами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 115
Читайте также:
- Клип мая: новинка BEHEMOTH «Sowing Salt»
- «Протест против всего фальшивого и тщеславного на сегодняшней андеграундной сцене». Вышел третий альбом MISÞYRMING
- Цитата. Nergal — начинающим музыкантам: «Не нужно создавать никаких новых групп»
- BEHEMOTH показали сразу два клипа на «The Deathless Sun» (потому что первый — слишком страшный)
- BEHEMOTH объявили аукцион на картину из клипа «Ov My Herculean Exile». Средства пойдут в помощь Украине
- Пасхалка. Концерт UNTO OTHERS, NAPALM DEATH, BEHEMOTH, ARCH ENEMY в Шарлотт
- Фото: UNTO OTHERS, NAPALM DEATH, BEHEMOTH, ARCH ENEMY
- ME AND THAT MAN анонсировали новый альбом (как всегда, с невероятным гостевым составом): «Привет снова вам, мамколюбы!»
- Nergal: «Не секрет, что у прокурора я — любимый козел отпущения. Он подписан на мой инстаграм»
- BEHEMOTH: Нергал осужден за оскорбление религиозных чувств
Обновления
-
Nergal собирается на концертах играть первый альбом BEHEMOTH… но без BEHEMOTH
-
Tobias Forge, GHOST: «После долгих лет в маске у меня развилась клаустрофобия»
-
Нетрадиционные ценности: турецкую группу SARINVOMIT арестовали и заставили удалить свое творчество со всех платформ
-
SABATON: «Хэви-металу больше всего подходит военно-историческая тематика»
-
Enkush Batjargal, THE HU: 10 песен, которые изменили мою жизнь
-
Evan Seinfeld, BIOHAZARD: «OnlyFans резко взлетел — и наш бизнес рухнул. Я впал в депрессию»
-
SLAUGHTER TO PREVAIL (опять) обвиняют в симпатиях к наци
-
Металисты у руля. Новая премьер-министр Японии Sanae Takaichi любит хард-рок и играет на барабанах
-
Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»
-
Умер Ace Frehley
Комментарии
Олаф:
Другой Александр написал(а):
Нет. Le Monde, например, явно не из их числа. Скорее проелисейское.
В Le Monde написвно о просто граффити в виде гробов, без самолётов.
…
Чорны:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Да и похуй!
На хуя?…
Некропостер:
Виктор (похожий, но не тот):
Другой Александр:
Музон — заебатая хуйня), а вокал — как всегда просто хуйня(…
kvltist:
Мейхем написал(а):
kvltist написал(а):
всё по канонам DMDS/Daemon
То есть хуйня?
с хуя ли?!))…
Attila Csihar:
Юрий написал(а):
Мейхем написал(а):
kvltist написал(а):
всё по канонам DMDS/Daemon
То есть хуйня?
Хуйня как она есть . zaebataya hyinya…
Юрий:
Мейхем написал(а):
kvltist написал(а):
всё по канонам DMDS/Daemon
То есть хуйня?
Хуйня как она есть .…
Sonder77:
Сегодня в метро точно такую же девушку видел,ехала до Пушкинской.Это как можно понять — реинкарнация в действии или же шаблонность одинаковых блондинок?!…
Мейхем:
kvltist написал(а):
всё по канонам DMDS/Daemon
То есть хуйня?…
kvltist:
Другой Александр:
Другой Александр:
Нет. Le Monde, например, явно не из их числа. Скорее проелисейское.…
Добавить комментарий