Nergal собирается на концертах играть первый альбом BEHEMOTH… но без BEHEMOTH

Нергал задумал какой-то хитрый план: на фесте Beyond the Gates 2026, Wacken Open Air, а также нескольких других концертных площадках в Европе следующего года он выступит с исландской группой MISÞYRMING, но при этом будет играть дебютник BEHEMOTH 1995-го Sventevith (Storming Near the Baltic).

При всем этом — но уже на других фестивалях, в том числе в США — собирается присутствовать «обычный» BEHEMOTH, ибо The Shit ov God сам себя не продвинет.

В чем идея подобной коллаборации, помимо очевидного юбилейного заработка на фанатах, которые убеждены, что «тру BEHEMOTH — это два первых альбома; ну, максимум, три», не очень понятно. Остальные участники BEHEMOTH отказались от ностальгического чеса? Inferno и Orion, которые появились в группе позже, считают дебютник говном? Нам точно не объясняют — но кто собирается в Европе на летние фесты, готовьтесь к такому вот сочетанию. Хотя и MISÞYRMING, и BEHEMOTH, имхо лучше все-таки по отдельности, как мухи с котлетами.

