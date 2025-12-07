Nergal: «Когда старые рок-гиганты покинут Землю, я буду чувствовать себя одиноким»

Nergal в недавнем интервью пожаловался, что чувствует себя одиноким в музыкальном мире, из которого скоро уйдут олдскульные рок-гиганты. «Каждый раз когда к нам в город приезжают GUNS N’ ROSES, я иду на концерт. Все эти заслуженные рок-динозавры, будь то «ганзы», долбаная METALLICA или MAIDEN, — я всегда прихожу посмотреть. Во-первых, я фанат. И всегда им был, собирал пластинки, и это вот все.

И я всегда советую друзьям, знакомым: бери билеты и иди. Не упускай шанс, ибо время летит очень быстро. Не успеешь моргнуть, как не будет на сцене ни «металлики», ни «мейденов». И ты пожалеешь, мол, блин, не успел, как так. Стоило сходить. Так вот — стоило! Стоит ловить шанс, ибо эта эра подходит к концу.

Осталось еще сколько-то лет — надеюсь, хороших лет для всех этих ребят — и все, их будет на сцене все меньше. Количество больших рок-звезд уменьшается — во всяком случае, тех, кто лично мне интересен. Ну то есть да, я в курсе, что, например, PARKWAY DRIVE собирает арены — но я лично без понятия, что за они.

Не знаю, что из себя представляют PARKWAY DRIVE. Понятия не имею, кто такие AVENGED SEVENFOLD. Кто такие SLEEP TOKEN? Это все не мое. Это чуждо моей ДНК. Я их не понимаю. Хотя черт знает, может, это хорошая музыка, хз. Не мое. Пускай новые звезды могут себе позволить крутой продакшен и это вот все, собирают кучу людей, когда старые рок-гиганты покинут Землю, я буду чувствовать себя одиноким. Мне будет некуда больше пойти».

