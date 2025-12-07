Nergal: «Когда старые рок-гиганты покинут Землю, я буду чувствовать себя одиноким»Блог
Nergal в недавнем интервью пожаловался, что чувствует себя одиноким в музыкальном мире, из которого скоро уйдут олдскульные рок-гиганты. «Каждый раз когда к нам в город приезжают GUNS N’ ROSES, я иду на концерт. Все эти заслуженные рок-динозавры, будь то «ганзы», долбаная METALLICA или MAIDEN, — я всегда прихожу посмотреть. Во-первых, я фанат. И всегда им был, собирал пластинки, и это вот все.
И я всегда советую друзьям, знакомым: бери билеты и иди. Не упускай шанс, ибо время летит очень быстро. Не успеешь моргнуть, как не будет на сцене ни «металлики», ни «мейденов». И ты пожалеешь, мол, блин, не успел, как так. Стоило сходить. Так вот — стоило! Стоит ловить шанс, ибо эта эра подходит к концу.
Осталось еще сколько-то лет — надеюсь, хороших лет для всех этих ребят — и все, их будет на сцене все меньше. Количество больших рок-звезд уменьшается — во всяком случае, тех, кто лично мне интересен. Ну то есть да, я в курсе, что, например, PARKWAY DRIVE собирает арены — но я лично без понятия, что за они.
Не знаю, что из себя представляют PARKWAY DRIVE. Понятия не имею, кто такие AVENGED SEVENFOLD. Кто такие SLEEP TOKEN? Это все не мое. Это чуждо моей ДНК. Я их не понимаю. Хотя черт знает, может, это хорошая музыка, хз. Не мое. Пускай новые звезды могут себе позволить крутой продакшен и это вот все, собирают кучу людей, когда старые рок-гиганты покинут Землю, я буду чувствовать себя одиноким. Мне будет некуда больше пойти».
Комментарии
Писюн с глазами:
Ну к нам никто не приезжает, так что муки выбора не одолевают …
Духаст Вячеславыч:
Юрий написал(а):
OnlyFans ей в помощь )) Сольные плаванья обычно ничем впечатляющим для вокалистов известных групп не заканчиваются , лично я впервые вообще узнал �…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
U2 !!!
Оказывается, помимо группы с названием U2, есть ещё группа, названная в честь SR-71. Если не в теме, и то и другое — названия стратосферных р…
Дед Аким:
Великая ирландская рок группа. Внесли огромный вклад в мировую поп культуру. Стиль и мелодизм у них есть, Эдж входит в сотню лучших гитаристов мира. Талантливые муж�…
Другой Александр:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Для тех кто знаком с творчеством ARCH ENEMY-не надо объяснять что они часто используют классические samples (кусочки из классики-осно�…
Дед Аким:
Ещё несколько слов про Майли Сайрус. Она уважаемая, авторитетная поп звезда. Но для неё простые песенки, как семечки щелкать. Нужен вызов, где она может проявить себ�…
kvltist:
как саундтрек вполне себе… чисто утилитарно прилепить к игрушке какой или документалке, но не более того (имхо) — как «самодостаточное произведение» очень и очень н�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Для тех кто знаком с творчеством ARCH ENEMY-не надо объяснять что они часто используют классические samples (кусочки из классики-основные тематические отрывки или соло раз…
Дед Аким:
Делал публикацию про Милен Фармер, эта женщина ещё круче. Хотя в музыке понятие крутости субъективное, это у нас мужиков, можно сравнить, у кого писька больше, или к�…
Дед Аким:
Американская элита. Красавчик, один из символов конца золотых 80-х, миллионы продаж, хиты, стадионы, рок-поп-глэм-рок, элементы других жанров. Положительная энергети�…
Христос Не Воскрес:
«баран с облоги» в данном конкретном случае — видимо «наивный слушатель» с завышенными ожиданиями…
atr:
goremyka:
Ну хоть на концерт в Минске успел сходить (было круто) Печально …
Ну к нам никто не приезжает, так что муки выбора не одолевают