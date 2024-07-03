SWALLOW THE SUN
03.07.2024

Неоднозначная новинка SWALLOW THE SUN «Innocence Was Long Forgotten»

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Три года прошло после Moonflowers — и SWALLOW THE SUN вывели в свет новый сингл: мягкий, бархатный, запродюсированный, зафильтрованный и заглаженный до модернового готик-рока «Innocence Was Long Forgotten».

Смена звучания напрашивалась уже после объявления имени студийного продюсера: им стал Dan Lancaster, работавший с группами BRING ME THE HORIZON, MUSE, ENTER SHIKARI, POLYPHIA, BLINK-182 — ну и вообще едва ли склонный к дэз-думовым мрачным царапающим депрессией пассажам. По словам группы, выбор этого, цитирую, «мощного» именитого коллеги был обусловлен желанием «загнать ледяной кинжал в спящее сердце поглубже» — как будто бы треки, скажем, New Moon проникали в души слушателей недостаточно.

С другой стороны, это, конечно же, талантливо, красиво и нежно — а уж сравнивать-не сравнивать, любить-не любить решит каждый по-своему. Я пока, скажем так, не уверена.

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