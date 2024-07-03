Неоднозначная новинка SWALLOW THE SUN «Innocence Was Long Forgotten»Новинки и новости
Три года прошло после Moonflowers — и SWALLOW THE SUN вывели в свет новый сингл: мягкий, бархатный, запродюсированный, зафильтрованный и заглаженный до модернового готик-рока «Innocence Was Long Forgotten».
Смена звучания напрашивалась уже после объявления имени студийного продюсера: им стал Dan Lancaster, работавший с группами BRING ME THE HORIZON, MUSE, ENTER SHIKARI, POLYPHIA, BLINK-182 — ну и вообще едва ли склонный к дэз-думовым мрачным царапающим депрессией пассажам. По словам группы, выбор этого, цитирую, «мощного» именитого коллеги был обусловлен желанием «загнать ледяной кинжал в спящее сердце поглубже» — как будто бы треки, скажем, New Moon проникали в души слушателей недостаточно.
С другой стороны, это, конечно же, талантливо, красиво и нежно — а уж сравнивать-не сравнивать, любить-не любить решит каждый по-своему. Я пока, скажем так, не уверена.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 121
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Комментарии
jurgai:
Merzbow:
Это же он с Шейном Эмбьюри мутил Blood from the soul)
Крутой проект был.…
Ветошь:
jurgai:
фоном норм играет себе… спецом этот проект слушать — х.з. скорее Khold/Tulus погоняю …
Юрий:
jurgai:
Костя написал(а):
СВО
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/746895…
jurgai:
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники к�…
Юрий:
Как минимум один раз это стоит прослушать , интересная музыка , желания выключить не возникло .…
Другой Александр:
Денис написал(а):
Тварь написал(а):
Одно непонятно: почему он ненавидит лес. За что?!
оттуда прилеты
Ещё в лесу можно леших повстречать:
https://rutube.ru/video/2f58778852fd…
Другой Александр:
jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники которого писали рекомендации �…
Зануда:
Ну такое …
jurgai:
Другой Александр написал(а):
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники которого писали рекомендации о том как надо п�…
juris:
Merzbow написал(а):
» … не ограниченный эзотерическим позерством…»
Зато не ограниченный пафосным позёрством.
Вообще блек и позёрство слова синонимы
еще бы……
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