Yngwie Malmsteen Fender Strats and Get a Bonus Ferrari
12.09.2024

Необычный лот: Yngwie Malmsteen продает гитару с «феррари» в нагрузку

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Маэстро Yngwie Malmsteen выставил на продажу один из своих роскошных стратокастеров: No. 4 Strat по цене $175,000. Но это еще не все: кто захочет и, главное, сможет себе позволить купить гитару, в качестве бонуса получит личный автомобиль Ингви — красный Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1983 года.

Иными словами, полный комплект рок-звезды по одной цене. И то, и другое, как пишут, в отличной форме, включая запах дух шведского виртуоза.

«Ингви купил этот автомобиль 2008-м, и с тех пор он стал его ежедневным спутником — идеально соответствуя страстному стилю игры и отражая любовь музыканта к высокоскоростным машинам.

Это уникальное предложение, будь вы коллекционер, музыкант и или просто автолюбитель! Не упустите шанс стать обладателем не только виртуозной гитары, но и скоростного классического Ferrari, объединенных в одном невероятном пакете!»

Больше фоточек, спецификаций — и, чем черт не шутит, возможность купить это все одним махом — вот тут.

Yngwie Malmsteen Fender Strat

Yngwie Malmsteens Ferrari

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