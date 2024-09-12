Необычный лот: Yngwie Malmsteen продает гитару с «феррари» в нагрузкуБлог
Маэстро Yngwie Malmsteen выставил на продажу один из своих роскошных стратокастеров: No. 4 Strat по цене $175,000. Но это еще не все: кто захочет и, главное, сможет себе позволить купить гитару, в качестве бонуса получит личный автомобиль Ингви — красный Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1983 года.
Иными словами, полный комплект рок-звезды по одной цене. И то, и другое, как пишут, в отличной форме, включая
запах дух шведского виртуоза.
«Ингви купил этот автомобиль 2008-м, и с тех пор он стал его ежедневным спутником — идеально соответствуя страстному стилю игры и отражая любовь музыканта к высокоскоростным машинам.
Это уникальное предложение, будь вы коллекционер, музыкант и или просто автолюбитель! Не упустите шанс стать обладателем не только виртуозной гитары, но и скоростного классического Ferrari, объединенных в одном невероятном пакете!»
Больше фоточек, спецификаций — и, чем черт не шутит, возможность купить это все одним махом — вот тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 44
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Необычный лот: Yngwie Malmsteen продает гитару с «феррари» в нагрузку
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Комментарии
Sonne:
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
николай написал(а):
Не знаю почему, но меня такое музло рвёт (мне 43) лет с 16 до сих пор!!! Я ебанутый ????????
Судя по всему , ДА , ….тый , ибо нормальный…
Юрий:
николай написал(а):
Не знаю почему, но меня такое музло рвёт (мне 43) лет с 16 до сих пор!!! Я ебанутый ????????
Судя по всему , ДА , ….тый , ибо нормальный человек может…
jurgai:
goremyka:
Ігор написал(а):
Я в юности Suffocation слушал,но там было помелодичнее.
Саффо по сравнению с этим коллективом симфония …
Ігор:
ratfred:
николай написал(а):
Не знаю почему, но меня такое музло рвёт (мне 43) лет с 16 до сих пор!!! Я ебанутый ????????
А что там было такого, когда нам было 16 +-? …
николай:
Не знаю почему, но меня такое музло рвёт (мне 43) лет с 16 до сих пор!!! Я ебанутый ????????…
Юрий:
Я в детстве точно так же по кастрюлям стучал , жаль интернета в то время не было , а то то же бы статьи про меня писали бы.…
Юрий:
goremyka:
Никогда не мог услышать (как ни старался) в этой технодрочке мелодий Тяжело воспринима�…
jurgai:
Юрий:
Сколько пафоса то , аж подташнивает . и название группы выбрали такое себе…
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