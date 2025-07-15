Необычная молодежь: слушаем трэшеров CHAINED SAINTБлог
Попала недавно на неожиданный концерт: CHAINED SAINT, пацаны из Флориды, лет от роду 18-19, во главе с чернокожим парнишкой-вокалистом, истово нарезали… отличный старошкольный трушный трэш-метал!
Собралась команда в 2022-м (то есть средние классы школы для ребят), и в прошлом году выпустила дебютник Blindside, продюсером которого выступил нынешний вокалист ALICE IN CHAINS William DuVall (в связи с этим возникает вопрос, случайно ли упоминание «цепей» в заголовке).
Благодаря протекции именитого музыканта группу довольно быстро заметили: музыка попала в саундтрек к спортивной видеоигре WE 2K24, в 2025-м их пригласил ряд крупных американских фестов, а свое почтение и одобрение высказали метал-идолы уровня Rob Halford. Причем не просто так: CHAINED SAINT действительно толково звучат, умеют писать песни, а молодой энергичный задор дает фору на концертах. Вокалист разве что по потолку не бегал, стараясь раскрутить зал на оголтелые танцы.
В этом году вышел сингл «1000 Tons».
Ну и, в общем, очевидно, все это только начало многообещающего — будем надеяться — пути. Вот еще видосик, как парни выглядят вживую, и немного фотографий.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 57
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Необычная молодежь: слушаем трэшеров CHAINED SAINT
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Комментарии
Дед Аким:
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
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Юрий написал(а):
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Штооо?:
Юрий написал(а):
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Юрий написал(а):
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Юрий:
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
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Ad Noctum:
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Ad Noctum:
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Штооо?:
Юрий написал(а):
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Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
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Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
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