chained saint
15.07.2025

Необычная молодежь: слушаем трэшеров CHAINED SAINT

Блог

Попала недавно на неожиданный концерт: CHAINED SAINT, пацаны из Флориды, лет от роду 18-19, во главе с чернокожим парнишкой-вокалистом, истово нарезали… отличный старошкольный трушный трэш-метал!

Собралась команда в 2022-м (то есть средние классы школы для ребят), и в прошлом году выпустила дебютник Blindside, продюсером которого выступил нынешний вокалист ALICE IN CHAINS William DuVall (в связи с этим возникает вопрос, случайно ли упоминание «цепей» в заголовке).

Благодаря протекции именитого музыканта группу довольно быстро заметили: музыка попала в саундтрек к спортивной видеоигре WE 2K24, в 2025-м их пригласил ряд крупных американских фестов, а свое почтение и одобрение высказали метал-идолы уровня Rob Halford. Причем не просто так: CHAINED SAINT действительно толково звучат, умеют писать песни, а молодой энергичный задор дает фору на концертах. Вокалист разве что по потолку не бегал, стараясь раскрутить зал на оголтелые танцы.

В этом году вышел сингл «1000 Tons».

Ну и, в общем, очевидно, все это только начало многообещающего — будем надеяться — пути. Вот еще видосик, как парни выглядят вживую, и немного фотографий.

Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint
Chained Saint

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