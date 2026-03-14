SACRIVERSUM
14.03.2026

«Нечто среднее между DEATH и DEEP PURPLE». В эфиры вернулся олдовый польский прог-дэз коллектив SACRIVERSUM

Польская группа SACRIVERSUM появилась в начале 90-х в Лодзи, и, начав с мелодичного дэз-трэша, позднее принялась экспериментировать с жанрами, привнесла прога, атмосферщины и чуть ли не готики, ввиду чего ее часто ставили в один ряд с PESTILENCE, GOREFEST и ATHEIST. За тем лишь исключением, что культового статуса и мировой известности поляки, в отличие от упомянутых, не достигли.

Выпускался коллектив на ныне покойном Metal Mind Productions, частенько менял состав и распался после выхода пятого диска в 2004-м году.

Теперь же, вписываясь в меру стройный ряд камбэков из прошлого, SACRIVERSUM вернулся с несколькими оригинальными участниками — и записал альбом Before The Birth Of Light, который появится в мае.

За промоцию взялся лейбл Fireflash Records (его пару лет назад в качестве стартапа запустил экс-Nuclear Blast’овец и метал-промоутер Markus Wosgien) — ну и, будем надеяться, подключив связи и промо-артиллерию, дядька выбьет для SACRIVERSUM какую-никакую интернациональную нишу. Тем более, что прошлогодний необычный альбом BLOOD INCANTATION зашел общественности с удовольствием — и, согласно пресс-релизам, поляки метят в ту же аудиторию. Они фэнтезийны. Они играют техничный дэз-метал и угорают по старому року. Они вбросили в дэз колдовства и орган Хаммонда — да и вообще, по сути, сотворили нечто среднее между DEATH и DEEP PURPLE.

В качестве затравки — новейший сингл «March Of The Giants», и кому понравится, есть смысл подождать полноформат. Мне понравилось.

3 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Лучше бы Alchemist вернулся((

  • Ігор написал(а):

    Альбом Soteria на кассете был, в конце девяностых.Помню только,что музыка ни рыба, ни мясо.

  • Тварь написал(а):

    Помню только альбом Soteria.
    И помню, что он сильно нравился Андрею Мэну из-за голоса вокалистки.
    Послушал я, кстати, альбом гораздо позже, чем прочитал рецензию — и ничего сверхособенного в нем не нашел.
    И сейчас они сменили снова свое звучание — это не готодум, это что-то совершенно другое. ИИ обложка намекает на бюджетность релиза. Не знаю.

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

