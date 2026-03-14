«Нечто среднее между DEATH и DEEP PURPLE». В эфиры вернулся олдовый польский прог-дэз коллектив SACRIVERSUM

«Нечто среднее между DEATH и DEEP PURPLE». В эфиры вернулся олдовый польский прог-дэз коллектив SACRIVERSUMНовинки и новости
Польская группа SACRIVERSUM появилась в начале 90-х в Лодзи, и, начав с мелодичного дэз-трэша, позднее принялась экспериментировать с жанрами, привнесла прога, атмосферщины и чуть ли не готики, ввиду чего ее часто ставили в один ряд с PESTILENCE, GOREFEST и ATHEIST. За тем лишь исключением, что культового статуса и мировой известности поляки, в отличие от упомянутых, не достигли.
Выпускался коллектив на ныне покойном Metal Mind Productions, частенько менял состав и распался после выхода пятого диска в 2004-м году.
Теперь же, вписываясь в меру стройный ряд камбэков из прошлого, SACRIVERSUM вернулся с несколькими оригинальными участниками — и записал альбом Before The Birth Of Light, который появится в мае.
За промоцию взялся лейбл Fireflash Records (его пару лет назад в качестве стартапа запустил экс-Nuclear Blast’овец и метал-промоутер Markus Wosgien) — ну и, будем надеяться, подключив связи и промо-артиллерию, дядька выбьет для SACRIVERSUM какую-никакую интернациональную нишу. Тем более, что прошлогодний необычный альбом BLOOD INCANTATION зашел общественности с удовольствием — и, согласно пресс-релизам, поляки метят в ту же аудиторию. Они фэнтезийны. Они играют техничный дэз-метал и угорают по старому року. Они вбросили в дэз колдовства и орган Хаммонда — да и вообще, по сути, сотворили нечто среднее между DEATH и DEEP PURPLE.
В качестве затравки — новейший сингл «March Of The Giants», и кому понравится, есть смысл подождать полноформат. Мне понравилось.
Тварь:
Помню только альбом Soteria.
И помню, что он сильно нравился Андрею Мэну из-за голоса вокалистки.
Послушал я, кстати, альбом гораздо позже, чем прочитал рецензию — и нич
Альбом Soteria на кассете был, в конце девяностых.Помню только,что музыка ни рыба, ни мясо.…
Посмотрел, да ваниль попсовая, но несколько красивых и жестких моментов есть, всё таки Люк Бессон режиссер высокого качества. Франкенштейна …
Warhammer потрясающе мощная, мрачная, тяжелая, проработанная вселенная. В компьютерные игры почти не играю, настольные игры тоже — где вселенная…
Самая наверное миролюбивая религия — Буддизм, им все по хую
Вот шикарное произведение в
Император самый сильный Бог, держит так сказать миры в относительном равновесии. Фаны вселенной поймут…
Во вселенной Warhammer большие ссылки на религию, философию, психологию, культуру, историю. Только сейчас заметил, четыре пальца на руке — четыре бога Хаоса, и пятый боль
О, кажется подгорело! Снова повторим: вопрос к тем, кто состоит с ним в коллаборациях — вы такие же мораль…
Интересно, что это за знаки на «голове»? В комп игрухе Warhammer 40.000: Mechanicus, про саундтрек к которой писал здесь как-то …
Лучше бы Alchemist вернулся((
И сейчас они сменили снова свое звучание — это не готодум, это что-то совершенно другое. ИИ обложка намекает на бюджетность релиза. Не знаю.