Не только SATYRICON. Шведский оркестр сыграет трибьют «гетеборгскому саунду»Блог
Экстрим-металисты не раз и не два работали с оркестрами — был и SATYRICON, и SEPTICFLESH, и другие — Швеция же на национальном уровне решила отметить целый бренд. Gothenburg Symphony Orchestra в составе 109 человек в течение двух дней в начале декабря отыграет трибьют «гетеборгскому саунду».
Город, в котором пройдут выступления, думается, называть излишне; а для демонстрации, как звучит Швеция, композиторы разложили на оркестровые партии и переработали песни групп IN FLAMES, AT THE GATES и DARK TRANQUILLITY.
«Это один из ведущих оркестров Европы, огромное признание, о котором мы и мечтать не могли, когда начинали играть музыку», — прочувствованно написали AT THE GATES, отметив также, что мероприятия будут посвящены памяти Tomas Lindberg.
Будет интересно посмотреть видео, ну а у кого есть возможность, посетите! Информация и билеты тут.
Автор: Anastasiya
Читайте также:
- AT THE GATES выпускают финальный альбом с участием Tomas Lindberg
- Умер Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR)
- AT THE GATES опубликовали обращение к фэнам; Tomas Lindberg болен
- Лучшим альбомом второго полугодия 2024 становится…
- Премьера: новый сингл DARK TRANQUILLITY «The Last Imagination»
- Цитата. Jesper Stromblad: «IN FLAMES с годами утратил частичку души»
- Фото: DARK TRANQUILLITY, EVERGREY, JUNGLE ROT, BELPHEGOR, GOD DETHRONED, HYPOCRISY, KEEP OF KALESSIN, NIGHTWISH на круизе 70000 Tons of Metal
- Новье: миник IN FLAMES «Hell Is Overcrowded And Heaven’s Full Of Sinners»
- Mikael Stanne, DARK TRANQUILLITY: «10 важных альбомов моей жизни»
- AT THE GATES расстались с гитаристом Jonas Stalhammar. Причина — сексуальный скандал
-
Silenoz, DIMMU BORGIR: «Многих наш новый альбом разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком»
-
Модная дэзкор-группа PALEFACE SWISS: против «токсичной маскулинности»
-
Как вам группа Киану Ривза DOGSTAR?
-
Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманами
-
BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…
-
«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбом
-
Мнение. Uli Jon Roth: «Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки»
-
Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не очень
-
Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что ‘Master Of Puppets’ — это лучший альбом в метале на все времена»
если до кучи митолиздофф на сцену не выпустят с гитарами (аля рэйдж/миталлика/сортирикон c оркэстром) — то почему бы и ДА…
Прослушал аж два раза , вообще музыка мимо ушей прошла , как будто и не играло ничего , фоном что то жужжало ….…
Судя по итогам опроса,, новый можно не выпускать. Все последние альбомы внизу …
Как говорил ныне покойный классик , Ничего не понял , но очень интересно.…
Уффффбаляяять, очередной анал карнавал затирает что они не такие …
Чисто для себя дяденьки развлекаются . Убери из упоминания Киану , и никто внимание на эту группу не обратит.…
Абсолютно любая музыка на любителя , и не за чем оправдываться , и кому то чего то доказывать . не нравится — не слушай , и всё.…
«Но, с другой стороны, многих он и разочарует» — это, видимо, тоже есть признак отличного альбома…
если до кучи митолиздофф на сцену не выпустят с гитарами (аля рэйдж/миталлика/сортирикон c оркэстром) — то почему бы и ДА