Не только SATYRICON. Шведский оркестр сыграет трибьют «гетеборгскому саунду»

Экстрим-металисты не раз и не два работали с оркестрами — был и SATYRICON, и SEPTICFLESH, и другие — Швеция же на национальном уровне решила отметить целый бренд. Gothenburg Symphony Orchestra в составе 109 человек в течение двух дней в начале декабря отыграет трибьют «гетеборгскому саунду».

Город, в котором пройдут выступления, думается, называть излишне; а для демонстрации, как звучит Швеция, композиторы разложили на оркестровые партии и переработали песни групп IN FLAMES, AT THE GATES и DARK TRANQUILLITY.

«Это один из ведущих оркестров Европы, огромное признание, о котором мы и мечтать не могли, когда начинали играть музыку», — прочувствованно написали AT THE GATES, отметив также, что мероприятия будут посвящены памяти Tomas Lindberg.

Будет интересно посмотреть видео, ну а у кого есть возможность, посетите!

