Gothenburg Symphony Orchestra
22.04.2026

Не только SATYRICON. Шведский оркестр сыграет трибьют «гетеборгскому саунду»

Экстрим-металисты не раз и не два работали с оркестрами — был и SATYRICON, и SEPTICFLESH, и другие — Швеция же на национальном уровне решила отметить целый бренд. Gothenburg Symphony Orchestra в составе 109 человек в течение двух дней в начале декабря отыграет трибьют «гетеборгскому саунду».

Город, в котором пройдут выступления, думается, называть излишне; а для демонстрации, как звучит Швеция, композиторы разложили на оркестровые партии и переработали песни групп IN FLAMES, AT THE GATES и DARK TRANQUILLITY.

«Это один из ведущих оркестров Европы, огромное признание, о котором мы и мечтать не могли, когда начинали играть музыку», — прочувствованно написали AT THE GATES, отметив также, что мероприятия будут посвящены памяти Tomas Lindberg.

Будет интересно посмотреть видео, ну а у кого есть возможность, посетите! Информация и билеты тут.

2 комментария

  • goremyka написал(а):

    Звучит круто https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

  • Христос Не Воскрес написал(а):

    если до кучи митолиздофф на сцену не выпустят с гитарами (аля рэйдж/миталлика/сортирикон c оркэстром) — то почему бы и ДАhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

