presidentband
08.06.2025

Не нравится SLEEP TOKEN? Тогда для вас плохие новости!

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Мировая истерия вокруг SLEEP TOKEN продолжается — и билеты на их концерты перепродаются уже буквально за тысячи. Поэтому… появилась еще одна маскированная группа — ибо если прокатило один раз (+ если говорить о анонимах и масках, то с GHOST тоже прокатило, но там принципиально другая история и жанр), почему не замутить новый коммерческий хит?

В общем, этот новый и активно пихаемый в массы проект называется PRESIDENT, везде и всюду подчеркивается таинственность и анонимность лидера, народу вброшен шанс погадать — и, что самое интересное, позиционируется это вот все как метал-команда. Живой дебют будущих звезд намечен, ни много ни мало, на фестивале Download — что как бы намекает, что бабло у продюсеров присутствует в нужном количестве.

Готовы услышать невероятный «метал»? Вот два имеющихся у «президента» сингла.

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