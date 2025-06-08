Не нравится SLEEP TOKEN? Тогда для вас плохие новости!Блог
Мировая истерия вокруг SLEEP TOKEN продолжается — и билеты на их концерты перепродаются уже буквально за тысячи. Поэтому… появилась еще одна маскированная группа — ибо если прокатило один раз (+ если говорить о анонимах и масках, то с GHOST тоже прокатило, но там принципиально другая история и жанр), почему не замутить новый коммерческий хит?
В общем, этот новый и активно пихаемый в массы проект называется PRESIDENT, везде и всюду подчеркивается таинственность и анонимность лидера, народу вброшен шанс погадать — и, что самое интересное, позиционируется это вот все как метал-команда. Живой дебют будущих звезд намечен, ни много ни мало, на фестивале Download — что как бы намекает, что бабло у продюсеров присутствует в нужном количестве.
Готовы услышать невероятный «метал»? Вот два имеющихся у «президента» сингла.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 139
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Комментарии
Писюн с глазами:
DC:
balog:
Писюн с глазами:
Совпадение еще более мистическое, чем кажется на первый взгляд: оба сингла еще, к тому же, и хуйня!…
Юрий:
AMORPHIS скоро на дискотеку 80х .на Авторадио , будут приглашать , попся попснёй , реально если не знал бы , что это они , то подумал , что жена на кухне Муз.ТВ фоном включил…
злобный финн:
картина Репина — «миллениалы собрались обсуждать подвальный финцкий блацк»…
Юрий:
Глазастой залупе , благодарность за упоминание гр. Nite , понравилась …
Юрий:
Да как вы этот жанр не обзовите , в любом случае какая то п@ебень звучит из колонок. Второй раз это включить на плей , нужно быть мазохистом.…
Ігор:
Писюн с глазами:
jurgai написал(а):
Писюн c глазами написал(а):
блэк-н-ролла
«блэк-н-ролл» то как бы совсем другое тут как бы атмо-блэкуха — в люб.случае каждому своё
Атмо это же �…
jurgai:
Писюн c глазами написал(а):
блэк-н-ролла
«блэк-н-ролл» то как бы совсем другое тут �…
Писюн c глазами:
Кому хочется блэк-н-ролла с ноткой меланхолии, рекомендую Nite. А это так себе.…
jurgis:
Другой Александр написал(а):
Чёт этот Заргайст мне всегда был не в кассу. Что с Торогом, что со следующими горлодёрами. Какой-то эмо-блэк.
угу, особенно ранни�…
Юра, врубай VPN