AMON AMARTH fimbul winter
06.10.2025

Не нравится нынешний AMON AMARTH? Попробуйте FIMBUL WINTER!

Помните, в прошлом году упоминался проект FIMBUL WINTER, который бывшие участники AMON AMARTH сделали, чтобы играть ранние вещи AMON AMARTH? Так вот, он наконец дорос до дебютного релиза.

Миник будет называться What Once Was, появится в середине ноября, и пресс-релиз обещает восхитительный микс десятилетий опыта в AA и бескомпромиссной творческой свежести — с признанием в любви к истокам шведского дэз-метала.

В качестве презентации дядьки показали трек «Mounds Of Stones», основным лирическим лейтмотивом которого является неудержимая месть. Возможно, бывшим коллегам — ибо звучит действительно похоже на старый, уже забытый за одинаковыми нынешними полированными релизами, звук ранних AMON AMARTH.

2 комментария

  • Писюн с глазами написал(а):

    По-моему, Amon Amarth стали по-настоящему интересны на Versus the World и потом.
    Кстати, коли уж речь зашла, а есть вообще люди кроме меня, которвым все эти викинги и скандинавская мифология, ну, остопиздели? Безотносительно даже творчества АА, которые мощнейшая группа, нет вопросов. Просто вот до оскомины уже.

    >>>
  • G D написал(а):

    Дяди с фотки смотрят так, будто я им всем и каждому денег должен…

    >>>

