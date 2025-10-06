Не нравится нынешний AMON AMARTH? Попробуйте FIMBUL WINTER!Новинки и новости
Помните, в прошлом году упоминался проект FIMBUL WINTER, который бывшие участники AMON AMARTH сделали, чтобы играть ранние вещи AMON AMARTH? Так вот, он наконец дорос до дебютного релиза.
Миник будет называться What Once Was, появится в середине ноября, и пресс-релиз обещает восхитительный микс десятилетий опыта в AA и бескомпромиссной творческой свежести — с признанием в любви к истокам шведского дэз-метала.
В качестве презентации дядьки показали трек «Mounds Of Stones», основным лирическим лейтмотивом которого является неудержимая месть. Возможно, бывшим коллегам — ибо звучит действительно похоже на старый, уже забытый за одинаковыми нынешними полированными релизами, звук ранних AMON AMARTH.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 161
2 комментария
Комментарии
G D:
Дяди с фотки смотрят так, будто я им всем и каждому денег должен……
Писюн с глазами:
По-моему, Amon Amarth стали по-настоящему интересны на Versus the World и потом.
Кстати, коли уж речь зашла, а есть вообще люди кроме меня, которвым все эти викинги и скандинавска…
jurgai:
Anastasiya написал(а):
jurgai написал(а):
«торжественные атмосферы дивно обрамили чернушное молотилово»(а было ли молотилово вообще?!)
Согласна, слишком сильное сло�…
Anastasiya:
jurgai написал(а):
«торжественные атмосферы дивно обрамили чернушное молотилово»(а было ли молотилово вообще?!)
Согласна, слишком сильное слово рядом со вся�…
Христос Не Воскрес:
скучный дед Mustaine… вот к примеру дед Varg и тот на скутере удирал https://www.youtube.com/watch?v=yXZlojrt_bE…
jurgai:
насчет «Graveland внезапно стал многомерен, красочен, объемен» — Настя случайно творчество дядьки Даркена не перепутала ни с кем?!…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Как тут писал какой-то апологет немасрача и войны с христианством, блэк-метал — это не развлечение. За дословность не ручусь, но смысл…
kvltist:
Писюн с глазами написал(а):
внезапно стал многомерен, красочен, объемен, и торжественные атмосферы дивно обрамили чернушное молотилово
старый как прах Эвр�…
Писюн с глазами:
Как тут писал какой-то апологет немасрача и войны с христианством, блэк-метал — это не развлечение. За дословность не ручусь, но смысл был такой.
Так что все как надо.…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
DIOCLETIAN. Нажористый, мощный, скорушительно-беспощадный дэз-блэк из Новой Зеландии, отдубасивший за два первых дня два разных сета. Очень круто, х…
Другой Александр:
Akhlys, вижу, вычеркнуты. Наасу наверное на днях приснилось что-то слишком страшное, и отходняк длительный теперь потребовался)…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Народ угорает с выступления GBK. Один из главных комментов- Grand McDonald’s Key. Понимаю, возраст не щадит никого. Но в таких кабанчиков превратиться… о…
Merzbow:
Народ угорает с выступления GBK. Один из главных комментов- Grand McDonald’s Key. Понимаю, возраст не щадит никого. Но в таких кабанчиков превратиться… особенно Гелиал.
И с во�…
