Benighted
11.12.2025

«Не могу представить, что такого уровня можно добиться за пару лет». Новинка BENIGHTED «The Spineless Freak»

Новинки и новости

Одна из моих любимых французских метал-групп, безумцы BENIGHTED, нетривиально анонсировали нового барабанщика по имени Matthias Biechler. Вместо тысячи слов они предложили посмотреть — и впечатлиться его работой в новом треке «The Spineless Freak».

«История вышла вполне себе невероятная, — сообщил вокалист Julien Truchan, — мы долго выбирали барабанщиков, проводили прослушивания — и тут я получил сообщение от своего друга, Евгения из FLESHGOD APOCALYPSE, мол, у него в Париже есть ученик, который осваивает материал с невероятной скоростью. И порекомендовал с ним связаться. В июле Matthias появился на прослушивании — и безупречно отыграл наши темы! Ему 22 года, из них на барабанах играет всего четыре, и BENIGHTED — это его первая группа! Я, честно, не могу представить, что такого уровня можно добиться за пару лет. Он просто машина — ну и одновременно милейший парень. Мы совершенно довольны!»

Количество просмотров: 96

