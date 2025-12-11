«Не могу представить, что такого уровня можно добиться за пару лет». Новинка BENIGHTED «The Spineless Freak»Новинки и новости
Одна из моих любимых французских метал-групп, безумцы BENIGHTED, нетривиально анонсировали нового барабанщика по имени Matthias Biechler. Вместо тысячи слов они предложили посмотреть — и впечатлиться его работой в новом треке «The Spineless Freak».
«История вышла вполне себе невероятная, — сообщил вокалист Julien Truchan, — мы долго выбирали барабанщиков, проводили прослушивания — и тут я получил сообщение от своего друга, Евгения из FLESHGOD APOCALYPSE, мол, у него в Париже есть ученик, который осваивает материал с невероятной скоростью. И порекомендовал с ним связаться. В июле Matthias появился на прослушивании — и безупречно отыграл наши темы! Ему 22 года, из них на барабанах играет всего четыре, и BENIGHTED — это его первая группа! Я, честно, не могу представить, что такого уровня можно добиться за пару лет. Он просто машина — ну и одновременно милейший парень. Мы совершенно довольны!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 96
Читайте также:
Обновления
-
Одна в поле воин. Знакомимся с брутальной теткой из CORDYCEPS CORPSE
-
Dave Mustaine об уходе на пенсию: «Руки начали меня подводить»
-
Nergal: «Когда старые рок-гиганты покинут Землю, я буду чувствовать себя одиноким»
-
Человек в трусиках все. SPASM уходят со сцены
-
THE CROWN объявили прощальный тур
-
Бывшие участники CRADLE OF FILTH подали в суд на Дэни. Причем в Аризоне
-
Billy Corgan, SMASHING PUMPKINS: «После THE BEATLES самая влиятельная рок-группа 20 века — это…»
-
Alissa White-Gluz ушла из ARCH ENEMY
-
Очень грустная история. Как вокалист AMERICAN HEAD CHARGE стал бомжом
-
Интервью. Keijo Niinimaa, ROTTEN SOUND: «Ультраправые партии пытаются ‘отполировать дерьмо’, чтоб люди думали, что это и есть свобода слова»
Комментарии
Христос Не Воскрес:
Merzbow:
В Саратове есть Dracayna. Тоже всё одна делает и выступает.
Хех, а насчёт CC есть разговоры, что это трап или транс)…
Зануда:
Писюн с глазами:
Моран написал(а):
Ахах, вот ведь нелепый дурак. Идти на концерт и что — в сотый раз слушать Мастер оф Паппетс или набивший оскомину Намбер оф зэ Бист? А с Памело�…
Виктор (похожий, но не тот):
Александр написал(а):
Млять это каким шизом надо быть чтобы за рванину миллиард зарядить
Да этот чел какой-то упоротый…
Виктор (похожий, но не тот):
Моран написал(а):
Ахах, вот ведь нелепый дурак. Идти на концерт и что — в сотый раз слушать Мастер оф Паппетс или набивший оскомину Намбер оф зэ Бист? А с Памело�…
Александр:
Млять это каким шизом надо быть чтобы за рванину миллиард зарядить…
Моран:
Да-да, а цену на прощальный тур сделаем на 10 долларов дороже. Вот ведь глупый старый рыжый пройдоха, не понимающий что например за один концерт Нирваны в оригинально…
Моран:
Ахах, вот ведь нелепый дурак. Идти на концерт и что — в сотый раз слушать Мастер оф Паппетс или набивший оскомину Намбер оф зэ Бист? А с Памелой Андерсон или Мэрайя Ке�…
Вальцест:
Писюн с глазами:
лузерач написал(а):
аутисты, которые собирают всякие модельки из Лего по своим любимым фильмам Марвела.
Как будто что-то плохое. Зато не записывают говняные…
Писюн с глазами:
D написал(а):
немарачелузер написал(а):
Сорок восемь лет, а уже запел как настоящий бумер.
И вообще непонятно какое он и его группа отношение имеют ко всем пере�…
Александр:
Вангую через пару лет совместные работы Нергала/Бегамота/ со СлипТокенами, да или со Slipknot, кто больше за щеку баксов задвинет …
Добавить комментарий