Не корми готессу. Новый клип MISANTHROPE «Comtesse Vampyr»Новинки и новости
Прошлогодний релиз старого французского театрально-барочного мелодик-метал ансамбля MISANTHROPE Tribute To Their Majesties, в котором мужчики воздавали трибьют отцам разных жанров, от DEICIDE до DIO, играя кавера их песен, мы упустили из внимания (но кому интересно, послушайте непременно, там есть вполне себе необычное), поэтому презентуем новинку 2026-го практически по факту выхода. На май этого года коллектив анонсировал альбом Embrasement, и пару дней назад показал клип «Comtesse Vampyr» с нехитрым качеством съемки и еще более нехитрым сюжетом.
Нам рассказывают историю, как немолодой одутловатый господин решил подпоить шампусиком готическую любительницу кладбищенских видов и, вероятно, что-то с ней замутить, но… Дамочка, как оказалось, трупы и статуи любит все-таки больше, посему, хлопнув стакан, не только попила, но и поела. Прям при свете дня (что не канон, но французам можно) и всем честном кладбищенском народе.
Кто скучал по фирменной «мизантропической» эстетике и драматично продекларированным историям, не проходим мимо. Дама ждет.
Автор: Anastasiya
-
Silenoz, DIMMU BORGIR: «Многих наш новый альбом разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком»
-
Модная дэзкор-группа PALEFACE SWISS: против «токсичной маскулинности»
-
Как вам группа Киану Ривза DOGSTAR?
-
Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманами
-
BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…
-
«Біляш на Вокзалі» и «Смердючі Шкарпетки». Женская группа ЦИЦЬКА выпустила дебютный альбом
-
Мнение. Uli Jon Roth: «Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки»
-
Kiko Loureiro попытался обвинить ARCH ENEMY в плагиате. Вышло не очень
-
Цитата. Gary Holt, EXODUS: «Я честно считаю, что ‘Master Of Puppets’ — это лучший альбом в метале на все времена»
-
NEUROSIS вернулся
Судя по итогам опроса,, новый можно не выпускать. Все последние альбомы внизу …
Как говорил ныне покойный классик , Ничего не понял , но очень интересно.…
Уффффбаляяять, очередной анал карнавал затирает что они не такие …
Чисто для себя дяденьки развлекаются . Убери из упоминания Киану , и никто внимание на эту группу не обратит.…
Абсолютно любая музыка на любителя , и не за чем оправдываться , и кому то чего то доказывать . не нравится — не слушай , и всё.…
«Но, с другой стороны, многих он и разочарует» — это, видимо, тоже есть признак отличного альбома…
Лучший, на мой вкус, альбом Боргиров — перезаписанный Stormblåst в версии 2005 года.
В точку!…
Лучший, на мой вкус, альбом Боргиров — перезаписанный Stormblåst в версии 2005 года.…
Zaebis’! …
