MISANTHROPE
21.04.2026

Не корми готессу. Новый клип MISANTHROPE «Comtesse Vampyr»

Новинки и новости

Прошлогодний релиз старого французского театрально-барочного мелодик-метал ансамбля MISANTHROPE Tribute To Their Majesties, в котором мужчики воздавали трибьют отцам разных жанров, от DEICIDE до DIO, играя кавера их песен, мы упустили из внимания (но кому интересно, послушайте непременно, там есть вполне себе необычное), поэтому презентуем новинку 2026-го практически по факту выхода. На май этого года коллектив анонсировал альбом Embrasement, и пару дней назад показал клип «Comtesse Vampyr» с нехитрым качеством съемки и еще более нехитрым сюжетом.

Нам рассказывают историю, как немолодой одутловатый господин решил подпоить шампусиком готическую любительницу кладбищенских видов и, вероятно, что-то с ней замутить, но… Дамочка, как оказалось, трупы и статуи любит все-таки больше, посему, хлопнув стакан, не только попила, но и поела. Прям при свете дня (что не канон, но французам можно) и всем честном кладбищенском народе.

Кто скучал по фирменной «мизантропической» эстетике и драматично продекларированным историям, не проходим мимо. Дама ждет.

Количество просмотров: 201

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *