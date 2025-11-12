Находка из прошлого: кавер Мадонны в исполнении Chuck Schuldiner

Находка из прошлого: кавер Мадонны в исполнении Chuck SchuldinerБлог
В декабре будет 24 года как умер Чак — и внезапным образом его племянник Chris Steele, которому досталась немалая часть наследия музыканта, обнаружил записанный Шульдинером кавер готичного хита Madonna “Frozen”.
«Нашел это сегодня, перебирая вещи, — прокомментировал он в инстаграме, — Chuck записал его на ранних стадиях борьбы с раком, я это хорошо помню. Как он сидит у себя в комнате с гитарой и драм-машиной. Не думаю, что многие слышали эту вещь в его исполнении ранее — но вот теперь она вся ваша. Версия Чака песни 1998 года».
