Находка года или ужас-ужас? Новая тема MASTER’S HAMMER «Beast Within»

Ветеранский чешский коллектив MASTER’S HAMMER никогда, в общем-то, не искал однозначных путей, на протяжении своей длинной дискографии периодически троллил метал-пуристов и любил поиграть
со шрифтами с жанрами. Не всегда успешно, но не без любопытных находок.
Лет десять назад грибы (или что они там принимают), любовь к танцевальным ритмам а-ля Neue Deutsche Härte начали довлеть, и олдскульные поклонники, ушедшие в музыкальную кому в начале 90-х, внезапно решившие вернуть молодость прослушиванием чешских блэк-пионеров, с удивлением обнаруживали, что господа Franta Štorm с Necrocock стареют лишь телом, а душа рвется в пляс.
У кого комы не было и более-менее следил за неоднозначным, неоднородным MASTER’S HAMMER’овским творчеством — удивляются меньше. Их явно не смутит название альбома 2025 года Maldorör Disco, сингл «Beast Within» и кислотный клипец, комментарии под которым разнятся от «очень круто» до «как это расслушать», «деды сошли с ума», шедевр, говно, гениально и генитально.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 310
Другой Александр:
Во! Нашёл им подходящий сюжет для текста какой-нибудь из следующих песен. Из книги Эрика Джагера «Последняя дуэль»: «На поединке в 1127 году во Фландрии, измучёные дол…
Tom Necrocock:
Merzbow:
Великолепно. Не стареют душой ветераны. Ну любовь к танцевальной музыке у Франты и Тома давно известна. Особенно сольные работы последнего.
Там что лично я жду аль�…
jurgai:
всё верно…. кто в теме и в курсе того же Kaviar Kavalier проекта Honza и Tomáš-а (проекта Honza и Tomáš-а ) — очередные шалости от дедов ни в коей мере не смутят…
Дед Аким:
Ветераны немецкого хэви-трэш метала, в своём стиле, борозды не портят…
Harvey keitel:
Писюн с глазами:
Мочалка, ориентация…
Два последних альбома Пристов — отличные.
На остальное мне лично похуй.…
Чорны:
Клип ботва.
Тема письки не раскрыта, например.
По музлу, так DRILLER KILLER пижже…
Другой Александр:
Ых написал(а):
>> А есть видео страйка? А то я чёт пропустил. Просто ты так описывал там, как будто на видосе каком-то видел что-то. Если есть, и ссылку не утерял…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Вот шикарно, на фоне какого-то старого замка снято (Дракула где ты)
Najbolje pjesme Lidije Bačić (Cover)
https://youtu.be/qJjwXXoYHg0?si=VbZc-bifYG…
Ых:
>> А есть видео страйка? А то я чёт пропустил. Просто ты так описывал там, как будто на видосе каком-то видел что-то. Если есть, и ссылку не утерял совсем, то скинь по�…
Дед Аким:
Сол Хадсон. Регулярно входит в сотню лучших гитаристов мира. Кроме основной карьеры в великой группе, сделал много сольного успешного. Самое результативное сотруд�…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Вот шикарно, на фоне какого-то старого замка снято (Дракула где ты)
Najbolje pjesme Lidije Bačić (Cover)
В акустике, я бы с этими п…
всё верно…. кто в теме и в курсе того же Kaviar Kavalier проекта Honza и Tomáš-а (проекта Honza и Tomáš-а ) — очередные шалости от дедов ни в коей мере не смутят тут скорее вопрос весь в тонкой психо-патологической грани(и есть ли она вообще) между Master’s Hammer и Kaviar Kavalier — раньше она была четче (по крайне мере музыкально) видимо с годами все грани немного стираются…. может и к лучшему(не факт)
Великолепно. Не стареют душой ветераны. Ну любовь к танцевальной музыке у Франты и Тома давно известна. Особенно сольные работы последнего.
Там что лично я жду альбом.
Облога так же хороша. Люблю живопись Шторма.
Ničemu nerozumíš!!!! Album bomba