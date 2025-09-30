Masters Hammer
Находка года или ужас-ужас? Новая тема MASTER’S HAMMER «Beast Within»

Ветеранский чешский коллектив MASTER’S HAMMER никогда, в общем-то, не искал однозначных путей, на протяжении своей длинной дискографии периодически троллил метал-пуристов и любил поиграть со шрифтами с жанрами. Не всегда успешно, но не без любопытных находок.

Лет десять назад грибы (или что они там принимают), любовь к танцевальным ритмам а-ля Neue Deutsche Härte начали довлеть, и олдскульные поклонники, ушедшие в музыкальную кому в начале 90-х, внезапно решившие вернуть молодость прослушиванием чешских блэк-пионеров, с удивлением обнаруживали, что господа Franta Štorm с Necrocock стареют лишь телом, а душа рвется в пляс.

У кого комы не было и более-менее следил за неоднозначным, неоднородным MASTER’S HAMMER’овским творчеством — удивляются меньше. Их явно не смутит название альбома 2025 года Maldorör Disco, сингл «Beast Within» и кислотный клипец, комментарии под которым разнятся от «очень круто» до «как это расслушать», «деды сошли с ума», шедевр, говно, гениально и генитально.

  • jurgai написал(а):

    всё верно…. кто в теме и в курсе того же Kaviar Kavalier проекта Honza и Tomáš-а (проекта Honza и Tomáš-а ) — очередные шалости от дедов ни в коей мере не смутятhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif тут скорее вопрос весь в тонкой психо-патологической грани(и есть ли она вообще) между Master’s Hammer и Kaviar Kavalier — раньше она была четче (по крайне мере музыкально) видимо с годами все грани немного стираются…. может и к лучшему(не факт)https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

  • Merzbow написал(а):

    Великолепно. Не стареют душой ветераны. Ну любовь к танцевальной музыке у Франты и Тома давно известна. Особенно сольные работы последнего.
    Там что лично я жду альбом.
    Облога так же хороша. Люблю живопись Шторма.

  • Tom Necrocock написал(а):

    Ničemu nerozumíš!!!! Album bombahttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

