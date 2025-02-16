Наследие ID:VISION: слушаем новый миник проекта WOITH

Наследие ID:VISION: слушаем новый миник проекта WOITHНовинки и новости
Александр Щупак, он же Wrathtodd, он же Очко, он же теперь Zarathustra XXI, известный по минским группам IRATUS DOMINUS, INFESTUM, ID:VISION, переехал в Германию и музыкой, как видно, заниматься не перестал. В 2025-м он принес нечто, как всегда, креативное. Нынешний проект Тодда называется WOITH и представляет собой любопытную помесь метала с электроникой.
«Он появился в 2019 году, когда запланированный альбом ID:VISION подвергся многочисленным трансформациям и переосмыслению, обретя в результате новую форму. Я также решил взять и новое имя. Новый мини-альбом WOITH Vermin представляет собою концентрированное воплощение эмоциональных потрясений последних лет, а также врата в мир будущих новых открытий. Это мрачный гимн долбанутых времен, в которые мы живем».
В песне «When Snow Turns Blood» спел бывший коллега по INSETUM Ion. Слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 160
Читайте также:
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Билеты на концерт BLACK SABBATH распродались за 16 минут
-
Фото: ARCTURUS, MORK, SEPULTURA, HAMMERFALL, TANKARD на круизе 70000 Tons of Metal 2025
-
Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 3
-
Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 2
-
Репортаж: фестиваль-круиз 70000 tons of metal 2025, часть 1
-
Умер вокалист DJEVEL Trånn Ciekals
-
Концерт года: BLACK SABBATH таки вылезут на сцену в оригинальном составе. В последний раз
-
GOJIRA взяли «Грэмми» в номинации «Лучшее метал-выступление»
-
NORDJEVEL развалились «по непредвиденным обстоятельствам»
-
Нас рать: титульный трек альбома BEHEMOTH «The Shit Ov God»
Комментарии
Potato Lich:
asdf:
Skitzo:
Виктор:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Отличный шведский павер-хэви метал. Песни в основном войнах, подвигах, героизме, исторических сражениях и событиях…
SABATON.
Классный AI каве…
Дед Аким:
Новинки
Начну с прекрасного, красавица, лапочка, великолепная Дарья Зарицкая, писюн дрожи…
Назар Василич:
Дружище Христос:
Несчастным просто не попался на их жизненном пути музыкальный эксперт и гурман Виктор, который бы объяснил, что им промыли мозги журналы.…
мистер пиписькин неофолкович:
Олаф:
Денис написал(а):
Олаф написал(а):
Денис написал(а):
По поводу материала вопросов нет — норм, после не совсем удачных альбомов начала — середины 10-х реабилитир…
Олаф:
Septic Flesh ‘у симфонический оркестр нужен как собаки пятая нога. Их музыка и так насыщена, что оркестр там только создаёт дополнительный шум.…
Anastasiya:
Tadevusz написал(а):
А выпусьціць гэты канцэртнік яны не плянуюць? Бо першы быў овертопавы, што на відэа, што на аўдыё.
Может, и выпустят, эксклюзив все-таки.…
думстер-бумбстер:
Как и всегда эпично, мистично, мрачно и нескучно. Нескучно! Всё ещё не разочаровывают.…
insetum или infestum?
>он же Очко
Оооок