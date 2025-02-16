WOITH
16.02.2025

Наследие ID:VISION: слушаем новый миник проекта WOITH

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Александр Щупак, он же Wrathtodd, он же Очко, он же теперь Zarathustra XXI, известный по минским группам IRATUS DOMINUS, INFESTUM, ID:VISION, переехал в Германию и музыкой, как видно, заниматься не перестал. В 2025-м он принес нечто, как всегда, креативное. Нынешний проект Тодда называется WOITH и представляет собой любопытную помесь метала с электроникой.

«Он появился в 2019 году, когда запланированный альбом ID:VISION подвергся многочисленным трансформациям и переосмыслению, обретя в результате новую форму. Я также решил взять и новое имя. Новый мини-альбом WOITH Vermin представляет собою концентрированное воплощение эмоциональных потрясений последних лет, а также врата в мир будущих новых открытий. Это мрачный гимн долбанутых времен, в которые мы живем».

В песне «When Snow Turns Blood» спел бывший коллега по INSETUM Ion. Слушаем!

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