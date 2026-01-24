myrkur
24.01.2026

Наш кандидат? Myrkur пробивается на «Евровидение» со своей новой песней

Myrkur стала проще, роднее и понятнее после того, как перестала изображать из себя отвязную блэк-металистку. И делает то, что ей идет, в принципе, больше. Со своей новой темой “Touch My Love and Die” артистка собирается на датский конкурс Dansk Melodi Grand Prix 2026, — и если выиграет его, станет представительницей Дании на конкурсе «Евровидение» 2026 года.

«По ощущению это скорей ритуал, чем песня. Произведение соткано из нитей нордической мифологии, человеческой ранимости, соединяющихся в моменте, где Тьме позволено говорить».

1 comment

  • Христос Не Воскрес написал(а):

    предсказуемо, учитывая её проф.бэкграунд

    >>>

