Наш кандидат? Myrkur пробивается на «Евровидение» со своей новой песней

Наш кандидат? Myrkur пробивается на «Евровидение» со своей новой песнейБлог
Myrkur стала проще, роднее и понятнее после того, как перестала изображать из себя отвязную блэк-металистку. И делает то, что ей идет, в принципе, больше. Со своей новой темой “Touch My Love and Die” артистка собирается на датский конкурс Dansk Melodi Grand Prix 2026, — и если выиграет его, станет представительницей Дании на конкурсе «Евровидение» 2026 года.
«По ощущению это скорей ритуал, чем песня. Произведение соткано из нитей нордической мифологии, человеческой ранимости, соединяющихся в моменте, где Тьме позволено говорить».
Проголосовали бы?
Комментарии
Христос Не Воскрес:
Дед Аким:
Очень красивое музыкальное произведение и клип, с шикарным вокалом красавицы Дарьи Равдиной — посыл песни и стихи тоже потрясающие, всегда есть шанс, добро побежда…
Дед Аким:
Новинки
Первые три русские
Чтобы оценить кавер, надо знать оригинал, оригинал труъ, лампо…
Bronco:
В 80х может и было явлением, но уже начиная с 90х стало понятно, что они просто барыги и не шарят в нормальной музыке.…
Bronco:
Лучший альбом 2026 года для меня — Para Bellum от Testament. С большим отрывом от всех остальных. Затем Paradise Lost и на третьем месте Coroner. Проголосовать не удалось, т.к. где-то с нояб�…
Тварь:
Мне все время в этих историях интересно одно слово «менеджеры». с трудом себе представляю, что было бы и куда бы я послал любого «мэнэджера», который бы взялся мне дик�…
Дед Аким:
Полный обзор шикарного немчуры Курта Иоханна Хауэнштайна (Kurt Johann Hauenstein, 1949—2011). Там рок, поп, диско и регги, ритмика, энергетика, полно хитов, качественный, мелодичны…
Pidar:
Ну ваще то первый альбом SFU — в топ 3 лучших альбомов дэта all time. А все альбомы Каннибалов за исключением 3 песен с альбома 1991 года — параша.…
Anastasiya:
Ых написал(а):
Летом у них новый альбом выйдет. Говорят, Оуэн в третий раз всю музыку написал.
Это малоактивная группа, с учетом отсутствия регулярных гастр…
goremyka:
Ых:
> с годами список дел сократился до вялотекущего SIX FEET UNDER
Летом у них новый альбом выйдет. Говорят, Оуэн в третий раз всю музыку написал.
> лишь заявив нечто тум…
Merzbow:
Хех, ну если Роб говорит, что ненавидит Жору и Пола за то, что они хотели его отравить!
Админ фан клуба каннибалов прямо говорит, что Роб насильник и есть доказатель�…
G D:
К сожалению, релиз вышел…никаким. Он не просто не похож на первый альбом, тут нет ни одной песни, что может запомниться надолго.
Но тем не менее, спасибо мужчинам хо…
предсказуемо, учитывая её проф.бэкграунд