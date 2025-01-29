BEHEMOTH
29.01.2025

Нас рать: титульный трек альбома BEHEMOTH «The Shit Ov God»

Блог

9 мая BEHEMOTH выпускают альбом The Shit Ov God — и естественно, скандалы из-за названия начались раньше, чем опубликовался титульный трек. На то расчет!

«Мы нарочно выбрали провокационный заголовок, отказавшись от тонких намеков в пользу прямого и резкого высказывания. Это смелый бросок вперед, в попытке найти истину даже в глуби сточных канав».

«На пути BEHEMOTH и в собственном творчестве я достиг точки, где слова и заявления теряют свою значимость. Истинная суть того, кто мы есть и что олицетворяем, проявляется в нашей музыке, нашем искусстве, визуальном ряде, звуках, выступлениях и в той связи, что мы устанавливаем с вами. Я искренне верю, что BEHEMOTH — это трансцендентальное, вневременное искусство.

Число тринадцать — особенное, магическое. Если б этот альбом стал для нас последним, я мог бы сказать, что ухожу с гордостью. Без тени сомнения, это самое точное, кристально чистое выражение BEHEMOTH. Никаких компромиссов, ничего лишнего — только лучшее из того, что мы способны предложить.

Hail Satan».

Количество просмотров: 217

5 комментариев

  • jeronimo написал(а):

    нешта скучно, ни риффаков, ни долбёжки, ни скорости, один трансцендентальный пафосный пафос уже лет 15

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Вспомнился гнусавый переводчик Володарский со своей «сранью господней»

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  • jurgis написал(а):

    шит есть шитhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif одно непонятно — так у них в Польшах стало свободнее с самовыражением или наоборот Нергалыч типа реверансы богу отвешиваетhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif (2022) «i am nothing without him» — (2025) «i am the shit of god» https://darkside.ru/news/129420/

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  • Jean-Jacques Huyac написал(а):

    Як жа сумна і паныла стала ўсё, што датычыць музычнага складніку позьняй творчасьці сп. Няргала. Ну, праўда.. Чаго б вартая была гэтая песьня без шыкоўнага відэа ці звышправакацыйнай назвы і мудрагельнай канцэпцыі?

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  • Ігор написал(а):

    Трек хорош.Может и альбом будет поинтереснее предыдущего.

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