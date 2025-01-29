Нас рать: титульный трек альбома BEHEMOTH «The Shit Ov God»

9 мая BEHEMOTH выпускают альбом The Shit Ov God — и естественно, скандалы из-за названия начались раньше, чем опубликовался титульный трек. На то расчет!

«Мы нарочно выбрали провокационный заголовок, отказавшись от тонких намеков в пользу прямого и резкого высказывания. Это смелый бросок вперед, в попытке найти истину даже в глуби сточных канав».

«На пути BEHEMOTH и в собственном творчестве я достиг точки, где слова и заявления теряют свою значимость. Истинная суть того, кто мы есть и что олицетворяем, проявляется в нашей музыке, нашем искусстве, визуальном ряде, звуках, выступлениях и в той связи, что мы устанавливаем с вами. Я искренне верю, что BEHEMOTH — это трансцендентальное, вневременное искусство.

Число тринадцать — особенное, магическое. Если б этот альбом стал для нас последним, я мог бы сказать, что ухожу с гордостью. Без тени сомнения, это самое точное, кристально чистое выражение BEHEMOTH. Никаких компромиссов, ничего лишнего — только лучшее из того, что мы способны предложить.

Hail Satan».

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