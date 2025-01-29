Нас рать: титульный трек альбома BEHEMOTH «The Shit Ov God»Блог
9 мая BEHEMOTH выпускают альбом The Shit Ov God — и естественно, скандалы из-за названия начались раньше, чем опубликовался титульный трек. На то расчет!
«Мы нарочно выбрали провокационный заголовок, отказавшись от тонких намеков в пользу прямого и резкого высказывания. Это смелый бросок вперед, в попытке найти истину даже в глуби сточных канав».
«На пути BEHEMOTH и в собственном творчестве я достиг точки, где слова и заявления теряют свою значимость. Истинная суть того, кто мы есть и что олицетворяем, проявляется в нашей музыке, нашем искусстве, визуальном ряде, звуках, выступлениях и в той связи, что мы устанавливаем с вами. Я искренне верю, что BEHEMOTH — это трансцендентальное, вневременное искусство.
Число тринадцать — особенное, магическое. Если б этот альбом стал для нас последним, я мог бы сказать, что ухожу с гордостью. Без тени сомнения, это самое точное, кристально чистое выражение BEHEMOTH. Никаких компромиссов, ничего лишнего — только лучшее из того, что мы способны предложить.
Hail Satan».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 217
5 комментариев
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Нас рать: титульный трек альбома BEHEMOTH «The Shit Ov God»
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Комментарии
Ігор:
Jean-Jacques Huyac:
Як жа сумна і паныла стала ўсё, што датычыць музычнага складніку позьняй творчасьці сп. Няргала. Ну, праўда.. Чаго б вартая была гэтая песьня без шыкоўнага відэа ці з�…
jurgis:
шит есть шит одно непонятно — так у них в Польшах стало свободнее с самовыражением или наоб�…
Писюн с глазами:
Вспомнился гнусавый переводчик Володарский со своей «сранью господней»…
jeronimo:
нешта скучно, ни риффаков, ни долбёжки, ни скорости, один трансцендентальный пафосный пафос уже лет 15…
goremyka:
Тупорылая Оля:
Снежана написал(а):
То-то же
Верни мне мой 2012 год, снежная шваль!…
jurgis:
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Не помню в какой новости, Другой Александр написал про Носферату 2024, по отзывам шикарный фильм, надо посмотреть. Переосмотрение классики, �…
Другой Александр:
Виктор написал(а):
G D написал(а):
Рекомендую хотя бы первую часть, несмотря на год выпуска, оно того стоит.
Спасибо! Попробую )
Кавер Marduk на песню Phantasm груп…
Снежана:
Снежана:
ol`ga написал(а):
Снежана написал(а):
Может, завод штамповал могильные кресты
да, специально для тебя!
Ты ещё живая, тупорылая оля?) Поуспокоилась старбень?…
Виктор:
G D написал(а):
Рекомендую хотя бы первую часть, несмотря на год выпуска, оно того стоит.
Спасибо! Попробую )…
нешта скучно, ни риффаков, ни долбёжки, ни скорости, один трансцендентальный пафосный пафос уже лет 15
Вспомнился гнусавый переводчик Володарский со своей «сранью господней»
шит есть шит одно непонятно — так у них в Польшах стало свободнее с самовыражением или наоборот Нергалыч типа реверансы богу отвешивает (2022) «i am nothing without him» — (2025) «i am the shit of god» https://darkside.ru/news/129420/
Як жа сумна і паныла стала ўсё, што датычыць музычнага складніку позьняй творчасьці сп. Няргала. Ну, праўда.. Чаго б вартая была гэтая песьня без шыкоўнага відэа ці звышправакацыйнай назвы і мудрагельнай канцэпцыі?
Трек хорош.Может и альбом будет поинтереснее предыдущего.