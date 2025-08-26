Testament band
26.08.2025

На войне как на войне. TESTAMENT анонсировали альбом «Para Bellum»

Со своим типичным графиком — по альбому в 4-5 лет — TESTAMENT, костяку которого уже за 60, анонсировал на октябрь альбом Para Bellum. Предшественник 2020 года Titans Of Creation не был потрясающим релизом — однако в случае с будущим диском ветераны уверяют, что «нашли способ звучать свежо и современно».

Заодно можно будет оценить в деле нового, совсем молодого драммера группы Chris Dovas. Возможно, вопрос свежести именно в нем.

Для демонстрации качества будущего материала на роль первого сингла группа избрала «Infanticide A.I.» — с лирическим всеобъемлющим опасением музыкантов, что нейросети их скоро заменят: аннигиляция, компьютерная репликация, потеря копирайтов, фейки и фальшивое будущее. Звучит убедительно. И конечно, никакой AI не сумел бы написать эту тему!

