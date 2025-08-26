На войне как на войне. TESTAMENT анонсировали альбом «Para Bellum»Новинки и новости
Со своим типичным графиком — по альбому в 4-5 лет — TESTAMENT, костяку которого уже за 60, анонсировал на октябрь альбом Para Bellum. Предшественник 2020 года Titans Of Creation не был потрясающим релизом — однако в случае с будущим диском ветераны уверяют, что «нашли способ звучать свежо и современно».
Заодно можно будет оценить в деле нового, совсем молодого драммера группы Chris Dovas. Возможно, вопрос свежести именно в нем.
Для демонстрации качества будущего материала на роль первого сингла группа избрала «Infanticide A.I.» — с лирическим всеобъемлющим опасением музыкантов, что нейросети их скоро заменят: аннигиляция, компьютерная репликация, потеря копирайтов, фейки и фальшивое будущее. Звучит убедительно. И конечно, никакой AI не сумел бы написать эту тему!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 34
Комментарии
Назар Василич:
Назар Василич написал(а):
Ых написал(а):
Вчера ещё и Марека из группы уволили, не дожидаясь окончания тура.
в смысле Мартуса уволили что ли ? Откуда инфа ? На ме…
Назар Василич:
Ых написал(а):
Вчера ещё и Марека из группы уволили, не дожидаясь окончания тура.
в смысле Мартуса уволили что ли ? Откуда инфа ? На метал архивах он числится…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Отличная итальянская симфо-метал банда
HUECCO y RHAPSODY OF FIRE — Fuego Valyrio (Official Videoclip)
Псевседоним гостевого певца снач…
Тварь:
Теперь им надо собрать группу Uncradle of unfilth, в которой хорошо платят, все уважают друг друга, нет прессинга и не надо много работать и, чтобы понять это, не потребуется 1…
Ых:
Вчера ещё и Марека из группы уволили, не дожидаясь окончания тура.…
Tular:
Ігор:
Пытался послушать их дебютник-осилил меньше четырёх минут.Сравнения с Dissection имеют основания,но музыка и тех и других-скука.…
Ігор:
Anastasiya:
Ashok сказал, что тоже уходит после текущего тура: слишком много напряга, слишком мало платят, слишком много давления. Странно только, что он это понял только через 11 л�…
kvltist:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Я хочу только подтвердить что по моему мнению за продажами в мире сперматозоидов будущее. Тут в качестве их доноров могут выступать не только звезды (и звездочки) р�…
Алексей:
Polyphemus написал(а):
Реально чуть не плачу. Sacramentum один из любимейших составов, и нравился всегда гораздо больше Dissection. Что ж за дрянь такая эта ваша депрессия
П…
Polyphemus:
Реально чуть не плачу. Sacramentum один из любимейших составов, и нравился всегда гораздо больше Dissection. Что ж за дрянь такая эта ваша депрессия …
Добавить комментарий