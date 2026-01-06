VREID
06.01.2026

На подходе новый VREID «The Skies Turn Black». «Этот диск напомнил, почему мы до сих пор здесь»

Новинки и новости

Норвежский мелодик-блэковый ансамбль VREID выпускает в марте альбом The Skies Turn Black — после редкого для них пятилетнего перерыва спустя Wild North West. «Этот диск заставил нас буквально перейти собственные границы, а заодно напомнил, почему мы до сих пор здесь. Творческий огонь все еще горит, и, возможно, даже ярче, чем раньше».

На настоящий момент опубликован один сингл, “From These Woods”, очень неплохой и очень WINDIR’овский по духу, с меланхолично-возвышенной атмосферой и уместными чистыми вокальными партиями. По словам коллектива, основная идея песни явилась им поздно ночью, когда музыканты отдыхали во время демо-сессий в домике среди лесов. А заодно задала тон всему диску. Слушаем, кто еще не успел.

Количество просмотров: 43

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *