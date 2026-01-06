На подходе новый VREID «The Skies Turn Black». «Этот диск напомнил, почему мы до сих пор здесь»Новинки и новости
Норвежский мелодик-блэковый ансамбль VREID выпускает в марте альбом The Skies Turn Black — после редкого для них пятилетнего перерыва спустя Wild North West. «Этот диск заставил нас буквально перейти собственные границы, а заодно напомнил, почему мы до сих пор здесь. Творческий огонь все еще горит, и, возможно, даже ярче, чем раньше».
На настоящий момент опубликован один сингл, “From These Woods”, очень неплохой и очень WINDIR’овский по духу, с меланхолично-возвышенной атмосферой и уместными чистыми вокальными партиями. По словам коллектива, основная идея песни явилась им поздно ночью, когда музыканты отдыхали во время демо-сессий в домике среди лесов. А заодно задала тон всему диску. Слушаем, кто еще не успел.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
Комментарии
Олег:
Polyphemus:
Игорь Молчанов, барабанщик Арии и Мастера периода 80-ых, скончался 29.04.2025…
Барбаруд Барбут:
Александр написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
чмошнованильное время
Аминь, брат троглодит. Вырубаем этот чмошнованильный интернет с дедами акимами и ид�…
Писюн с глазами:
Да вот на том же спотике уже выше крыши чисто нейросетевых проектов вроде Eve of St Mark, Nox Resonantia и др. Причем невзыскательный слушатель разницы не заметит, да еще и похва�…
Александр:
Камерад Шайтан написал(а):
«Сейчас никуда ходить не надо, просто сидишь в домашней студии и работаешь с нейросетью… Осталось только понять, где и в чем именно …
Камерад Шайтан:
«Сейчас никуда ходить не надо, просто сидишь в домашней студии и работаешь с нейросетью… Осталось только понять, где и в чем именно останется место для творчества» —…
Другой Александр:
Alex6 написал(а):
Другой Александр написал(а):
Алекс написал:
Почему дебютника Belnejoum нет в списке? Шикарный албом, между прочим
Заценил. Добротная симфо-скорее-�…
Alex6:
kvltist:
jurgis написал(а):
как фоновое вполнелегко… под текилу и маргариту на пляже…
Mustdie:
Вы вообще слышали Tempestuous Fall — The Descent of Mortals Past Review?
Без этого альбома топ не валиден!…
jurgis:
Alex6:
Другой Александр написал(а):
Алекс написал:
Почему дебютника Belnejoum нет в списке? Шикарный албом, между прочим
Заценил. Добротная симфо-скорее-дэтуха-чем-блэк…
Тварь:
Добавить комментарий