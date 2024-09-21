«Мы все стали жертвами нарциссической олигархии, и я буду бороться с этим позором!» Новое видео NARCOTIC WASTELAND «Barbarian»Блог
«Новое видео NARCOTIC WASTELAND «Barbarian» призывает вас разорвать цепи! Будьте свободными! Живите! Ищите собственный путь!» — так, крутой и легендарный для американской дэз-метал сцены дядька Dallas Toler-Wade, мультиинструменталист/вокалист и композитор, отметивший в этом году 50-летний юбилей, описал собственную жизненную философию и представил невероятно сочный брутальный и емкий трек с клипом.
Dallas Toler-Wade осиротил NILE в 2017 году, променяв пирамиды, фараонов, а также коварных подземных обезьян, заставляющих есть фекалии, на социально-моральные темы.
На счету NARCOTIC WASTELAND два полноформатных альбома, 2014 и 2017-го, а также пяток синглов, выпущенных в течение последних нескольких лет. «Barbarian» достался 2024-му, и может, скажу вещь для себя кощунственную (NILE все-таки в числе любимейших дэзовых банд), но это пробрало и зацепило больше, чем The Underworld Awaits Us All вместе взятый.
Dallas Toler-Wade: «‘Barbarian’ — то, что определяет меня как человека и как музыканта, который занят любимым делом. Я неустанно совершенствую свое мастерство как исполнитель и автор. Но, помимо этого, важен и общий посыл песни. Живите!!! Будьте свободными!!! Ищите свой путь!!! Ставьте под сомнение все!!! Нам не нужны ни политики, ни религия, чтобы формировать моральные ориентиры. Напротив, мне кажется, они искажают правду при всякой удобной возможности. Мы все стали жертвами нарциссической олигархии, и я, Dallas Toler-Wade, варвар, буду бороться с этим позором, пока не покину бренный мир, и даже после того мой мощный голос будет звучать сквозь века!!! Потому что я — варвар!!!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 57
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