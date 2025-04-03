Igorrr
03.04.2025

«Мы угорели, создавая криповые штуки при помощи нейросети». Клип недели от IGORRR на тему СДВГ

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Французские вечера продолжаются, и на этот раз старина IGORRR, всегда готовый порадовать барочно-эклектичной-экстремальной-странной-завораживающей порцией музыкальных препаратов, показал видео на тему «ADHD» («СДВГ» по-русски, aka Синдром дефицита внимания и гиперактивности), которая войдет в будущий, пятый по счету, сентябрьский альбом этого уникального артиста Amen.

«После клипа «Very Noise» (совершенно уже классическая дичь! — прим.авт.) мы начали исследовать возможности ИИ по видеочасти. С тех пор использовали практически все доступные инструменты — как коммерческие, так и с открытым исходным кодом, — комбинируя их с 3D-приблудами. Этот клип — символическое путешествие в экспериментальную терапию по лечению пациента с СДВГ, наполненное отсылками к «Very Noise».

Мы понимаем, что использование искусственного интеллекта в искусстве вызывает споры. Более того, мы вместе с Meat Dept изначально начали делать видео в 3D, как и в случае с «Very Noise», но в какой-то момент так угорели, создавая криповые штуки при помощи ИИ, что в итоге клип стал смесью двух технологий. При этом музыка на 100% сочинена человеком, создана, так сказать, вручную!..

Это своего рода автобиографичное произведение. Начинается с одной темы и движется к другой, без явной связи между ними, помимо самого человека. От простых мыслей, символизируемых здесь одиночными звуками в тишине, к сложному патологическому хаосу. Все становится все хуже и хуже — до тех пор, пока в финале символический гигант не отпускает».

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