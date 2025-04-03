«Мы угорели, создавая криповые штуки при помощи нейросети». Клип недели от IGORRR на тему СДВГ

«Мы угорели, создавая криповые штуки при помощи нейросети». Клип недели от IGORRR на тему СДВГНовинки и новости
Французские вечера продолжаются, и на этот раз старина IGORRR, всегда готовый порадовать барочно-эклектичной-экстремальной-странной-завораживающей порцией музыкальных препаратов, показал видео на тему «ADHD» («СДВГ» по-русски, aka Синдром дефицита внимания и гиперактивности), которая войдет в будущий, пятый по счету, сентябрьский альбом этого уникального артиста Amen.
«После клипа «Very Noise» (совершенно уже классическая дичь! — прим.авт.) мы начали исследовать возможности ИИ по видеочасти. С тех пор использовали практически все доступные инструменты — как коммерческие, так и с открытым исходным кодом, — комбинируя их с 3D-приблудами. Этот клип — символическое путешествие в экспериментальную терапию по лечению пациента с СДВГ, наполненное отсылками к «Very Noise».
Мы понимаем, что использование искусственного интеллекта в искусстве вызывает споры. Более того, мы вместе с Meat Dept изначально начали делать видео в 3D, как и в случае с «Very Noise», но в какой-то момент так угорели, создавая криповые штуки при помощи ИИ, что в итоге клип стал смесью двух технологий. При этом музыка на 100% сочинена человеком, создана, так сказать, вручную!..
Это своего рода автобиографичное произведение. Начинается с одной темы и движется к другой, без явной связи между ними, помимо самого человека. От простых мыслей, символизируемых здесь одиночными звуками в тишине, к сложному патологическому хаосу. Все становится все хуже и хуже — до тех пор, пока в финале символический гигант не отпускает».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 63
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Комментарии
Илюха ноготочки:
Ну тут в очередной раз стоит напомнить, что и в золотой период, и сейчас, KOF — говно, а Дэнни Филт — пидор.…
nihildrive:
Хороший мерч и арты интересные. У сойджеков полыхает и ладно.…
Писюн c глазами:
griwski:
Ad Noctum написал(а):
Ігор написал(а):
я в него не въехал
В целом, та же история, но «Thank God for the Suffering» до сих пор бодрит.
и у меня так же. Качало только вступление …
Ad Noctum:
Ігор написал(а):
я в него не въехал
В целом, та же история, но «Thank God for the Suffering» до сих пор бодрит.…
triller:
в целом весьма неплохо, только вот вычищено как-то.
спасают ситуацию опытные музыканты и неплохие музыкальные «ходы».
невыветриваемые мотивы Большого зверя, запи�…
Ігор:
Кстати, «Damnation and A Day» я слушал единожды,более двадцати лет назад.И как сейчас помню,я в него не въехал.…
Kain:
jurgai:
jurgis:
Юрий:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Эдит Пиаф, Мирей Матье, они отличались от многих. Какие актрисы — Бриджит Бардо — супер красавица с идеальной…
G D:
Всё проще, Чёрное Солнце — это коловрат, стигматизированный Гитлером.
А футболки эти за такую цену я бы не купил, даже будучи поклонником творчества Гленна.…
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