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20.07.2026

«Мы остаемся одной из самых мощных групп в трэш-метал жанре». Новинка EXUMER «Death Mask Messiah»

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Немецкие трэш-деды EXUMER, несмотря на солидный послужной список и выслугу лет, никогда не ходили первым эшелоном, оставаясь где-то более-менее в андеграунде. Но с годами не растратили ни ярости, ни озлобленности, ни желания влупить со всей дури — так что титульный сингл августовского альбома Death Mask Messiah определенно достоин внимания. Тем более, что это первый студийник команды с 2019 года.

Из олдырей в составе — басист/вокалист Mehmet Zendut и гитарист Raimund Mensch (обоим что-то около 60-ти). Из любопытных персонажей нового состава —
Jerome Reil, сын «креаторовского» драммера Jürgen «Ventor» Reil, доказывающий что-то там про яблоко от яблони.

«Death Mask Messiah звучит намного агрессивнее, чем Hostile Defiance, мы возвращаемся к более прямолинейному подходу, — рассказывает Mehmet. — И нарочно выбрали титульный трек в качестве первого сингла. Его главный рифф сокрушителен, как таран, а текст идеально передает все, что мы хотели вложить в этот альбом. Для нас это очевидный шаг вперед — на новый уровень, без полумер и недосказанности. Эта песня еще раз доказывает, что мы остаемся одной из самых мощных групп в трэш-метал жанре».

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