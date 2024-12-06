MY DYING BRIDE возвращаются на сцену, но без Аарона

MY DYING BRIDE возвращаются на сцену, но без АаронаБлог
Новости от MY DYING BRIDE выглядят все чудесатее и чудесатее. Сначала они отменили концерты в связи с «ухудшившейся ситуацией внутри группы», потом Aaron Stainthorpe сообщил, что коллектив «зашел в тупик» и между делом начал продвигать свой HIGH PARASITE. А теперь оказывается, что в MDB он как бы особо даже и не нужен.
В общем, в последнем анонсе объявлено намерение продвигать вживую альбом A Mortal Binding, играть концерты и фестивали в 2025-м, но без Аарона. На вокале его заменит Mikko Kotamäki из SWALLOW THE SUN. Временно. Хотя… кто уже знает.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 13
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Комментарии
Юрий:
Бармалей:
Potato Lich:
Марина и её Тридцатая Любовь написал(а):
Potato Lich написал(а):
Нет, конечно, мерилом качества является способность 30 лет пилить один и тот же примитивный паттерн и…
Другой Александр:
Father Trixter написал(а):
Юрий написал(а):
рок слушаю с 1984 года Юрий, продолжайте слушать РОК, не волнуйтесь, нахуя вам эти волнения.
Просто гляньте видео, на которое …
Bloody JJ:
Harvey Keitel написал(а):
Сложное элитарное искусство
Пхахахахахахахахахахахаа
ор�…
jurgis:
так то скорее тру-прокладка для тёток… тож мне подгузак — для взрослых дядей рабочая емко�…
Harvey Keitel:
Сложное элитарное искусство, оружие в борьбе с богом , светом и человечеством…
Марина и её Тридцатая Любовь:
Potato Lich написал(а):
Нет, конечно, мерилом качества является способность 30 лет пилить один и тот же примитивный паттерн и при этом никого случайно не развлечь.
…
Father Trixter:
Юрий написал(а):
рок слушаю с 1984 года Юрий, продолжайте слушать РОК, не волнуйтесь, нахуя вам эти волнения.
Просто гляньте видео, на которое дрочат подростки …
Спадар Антось:
Вопросик написал(а):
Ничего себе, Настя Самотыя хвалит группу Pestilentia, что-то сдохло в лесе (Северной Каролины). Я на днях читал, Настя, твои старые обзоры на разн�…
Potato Lich:
Вопросик написал(а):
Или как обычно, за последние 25 лет, мерилом качества банды/ее музла является жанровая новизна, разнообразие, инновации и необычность (чит�…
Anastasiya:
Вопросик написал(а):
Здесь что, премодерация постов есть нонеча? )
Глобально нет, но система сама срабатывает и отправляет на проверку, когда ей что-то каже�…
jurgis:
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