my dying bride aaron stainthorpe mikko kotamaki
06.12.2024

MY DYING BRIDE возвращаются на сцену, но без Аарона

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Новости от MY DYING BRIDE выглядят все чудесатее и чудесатее. Сначала они отменили концерты в связи с «ухудшившейся ситуацией внутри группы», потом Aaron Stainthorpe сообщил, что коллектив «зашел в тупик» и между делом начал продвигать свой HIGH PARASITE. А теперь оказывается, что в MDB он как бы особо даже и не нужен.

В общем, в последнем анонсе объявлено намерение продвигать вживую альбом A Mortal Binding, играть концерты и фестивали в 2025-м, но без Аарона. На вокале его заменит Mikko Kotamäki из SWALLOW THE SUN. Временно. Хотя… кто уже знает.

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