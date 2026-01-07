Музыкальный канал MTV мертв. Но не для ностальгии

Музыкальный канал MTV мертв. Но не для ностальгииБлог
О том, что MTV давно умер и как музыкальный канал, и как культурное явление, говорили много лет, однако 31 декабря 2025-го фраза перестала иметь метафорический оттенок. Безжалостная хозяйская воля официально перекрыла краник немногим — и уже не особенно, вероятно, нужным — музыкальным передачам.
Не все, однако, смогли смириться (да и тут, вероятно, многие со скупой слезой вспомнят как минимум «Headbangers Ball») — и в ностальгических целях энтузиаст, называющий себя Flexasaurus, запустил веб-приложение MTV Rewind, которое, как тот самый MTV, проигрывает коллекцию шести десятилетий MTV. На настоящий момент там около 33 000 клипов, можно выбирать тематические подборки, без рекламы и пр. В общем, кому интересно, сюда.
«MTV был культурным явлением, которое изменило музыку, моду и молодежную культуру, — поясняет автор проекта, — потом с музыкой они завязали и стали реалити-телевидением. Мне стало грустно от этого. Ничто не могло заполнить пробел. Поэтому я взялся за кодинг. И сделал MTV Rewind за 48 часов».
Благодаря MTV я стал металистом