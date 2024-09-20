MORK GRYNING и курсы подземной психологии. Слушаем «Tornet»!Новинки и новости
MORK GRYNING… нет, не переехали в Аризону и не стали петь песни про кактусы и текилу. Может быть, в будущем. После не сказать чтобы триумфального, но достойного возвращения в блэк-метал ряды с альбомом Hinsides vrede в 2020-м для тех, кто подзабыл ветеранов шведского блэка, мужики откатали ряд андеграундных туров, оправились, ободрились — и на конец этого года назначили выход альбома Fasornas tid.
Судя по количеству подписчиков в соцсетях группы, статистике просмотра новинок и количеству зрителей на концертах, большого ажиотажа вокруг релиза ожидать не приходится (хотя Season of Mist могут показать чудеса промоции), однако это все еще годный материал для аудитории, которая выросла на блэке 90-х/00-х. Посему слушаем!
В качестве превью шведы выложили трек «Tornet»: «Мы большие фанаты дэз-метала, так что на сей раз решили совместить дэзовые элементы с нашим фирменным мелодичным звучанием. Гостевое вокальное участие C из великих AVSLUT поддерживает гармоничный баланс меж сырыми блэковыми интонациями и тяжелыми риффами. Название песни в переводе со шведского означает «башня» — и в данном случае это символ непреодолимого жуткого препятствия в сознании человека, проходящего сквозь ментальный ад».
Вообще, по словам коллектива, на альбоме будет много психологических тем, переживаний, внутренних конфликтов, исследований страсти к самоуничтожению… Так что когда релиз выйдет, ждем инстаграм-консультаций и тренингов от музыкантов в стиле «Освободи свой хаос: Как управлять внутренним дьяволом», «Сожги мосты: Ритуалы для избавления от эмоционального выгорания», «Черные свечи: Как глубже погрузиться в депрессию», «Объятия Ада: Как перестать бояться стресса и принять его». В конце концов, кто в наши дни не тренер и не психолог?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 104
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Как вам группа MOLCHAT DOMA?
-
Sharon Den Adel, WITHIN TEMPTATION: «Недавно у нас Инстаграме было 420 тысяч подписчиков, а после единственного поста стало 400 тысяч»
-
Традиционные ценности: мошпит против порнографии по-техасски!
-
Мужика, заработавшего 10 миллионов на AI-музыке, арестовали за мошенничество
-
Необычный лот: Yngwie Malmsteen продает гитару с «феррари» в нагрузку
-
BATUSHKA Крысюка будет зваться PATRIARKH
-
Wolf Hoffman из ACCEPT отыграл тантрическую свадьбу
-
Как вам новая вокалистка LINKIN PARK?
-
Vicotnik из DØDHEIMSGARD создал DOEDSMAGHIRD
-
Покончил с собой гитарист-основатель ABIGOR Peter ‘P.K.’ Kubik
Комментарии
Злой читатель:
Шэрон, если все равны, и ты за Украину…тогда я жду прибытия Роберта Вестерхольта на Донецкое направление. Вперёд и с песней )…
juris:
Другой Александр:
Другой Александр:
Назар Василич написал(а):
Другой Александр написал(а):
Олаф написал(а):
Назар Василич написал(а):
Объясните, пожалуйста, почему многое из того, что принято назы…
goremyka:
Potato Lich:
nihildrive написал(а):
Нехуй было дискредитировать black metal.
Он сам себя прекрасно дискредитировал еще в 90-е.…
nihildrive:
> «Для многих людей, к сожалению, важно дискредитировать нас и наш труд, отвлекая внимание от того, что действительно имеет значение»
Нехуй было дискредитировать b…
nihildrive:
Назар Василич:
Другой Александр написал(а):
Олаф написал(а):
Назар Василич написал(а):
Объясните, пожалуйста, почему многое из того, что принято называть демократией оказыва�…
Назар Василич:
Олаф написал(а):
Назар Василич написал(а):
Объясните, пожалуйста, почему многое из того, что принято называть демократией оказывается по факту принудительным …
Другой Александр:
Олаф написал(а):
Назар Василич написал(а):
Объясните, пожалуйста, почему многое из того, что принято называть демократией оказывается по факту принудительным …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Я уважаю солидный Синт Поп. Не смотря на то что это «поп»-синт поп это не попса а ближе к электроготике. Но этим ребятам до Депеша однозначно далеко. Это такая русская …
Чингачгук:
Олаф написал(а):
Назар Василич написал(а):
Объясните, пожалуйста, почему многое из того, что принято называть демократией оказывается по факту принудительным …
Вот эта фотка — прямо разрыв шаблона)
Шведам всегда рады