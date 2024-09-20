Mork Gryning
20.09.2024

MORK GRYNING и курсы подземной психологии. Слушаем «Tornet»!

Новинки и новости

MORK GRYNING… нет, не переехали в Аризону и не стали петь песни про кактусы и текилу. Может быть, в будущем. После не сказать чтобы триумфального, но достойного возвращения в блэк-метал ряды с альбомом Hinsides vrede в 2020-м для тех, кто подзабыл ветеранов шведского блэка, мужики откатали ряд андеграундных туров, оправились, ободрились — и на конец этого года назначили выход альбома Fasornas tid.

Судя по количеству подписчиков в соцсетях группы, статистике просмотра новинок и количеству зрителей на концертах, большого ажиотажа вокруг релиза ожидать не приходится (хотя Season of Mist могут показать чудеса промоции), однако это все еще годный материал для аудитории, которая выросла на блэке 90-х/00-х. Посему слушаем!

В качестве превью шведы выложили трек «Tornet»: «Мы большие фанаты дэз-метала, так что на сей раз решили совместить дэзовые элементы с нашим фирменным мелодичным звучанием. Гостевое вокальное участие C из великих AVSLUT поддерживает гармоничный баланс меж сырыми блэковыми интонациями и тяжелыми риффами. Название песни в переводе со шведского означает «башня» — и в данном случае это символ непреодолимого жуткого препятствия в сознании человека, проходящего сквозь ментальный ад».

Вообще, по словам коллектива, на альбоме будет много психологических тем, переживаний, внутренних конфликтов, исследований страсти к самоуничтожению… Так что когда релиз выйдет, ждем инстаграм-консультаций и тренингов от музыкантов в стиле «Освободи свой хаос: Как управлять внутренним дьяволом», «Сожги мосты: Ритуалы для избавления от эмоционального выгорания», «Черные свечи: Как глубже погрузиться в депрессию», «Объятия Ада: Как перестать бояться стресса и принять его». В конце концов, кто в наши дни не тренер и не психолог?

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