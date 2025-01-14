MORGOTH’овские вайбы. Слушаем новинку LEPER COLONY «Facing The Faceless»Новинки и новости
После распада MORGOTH мужики разбрелись кто куда (а кто и никуда) — однако если кто вдруг скучал, ностальгировал, прокручивал под подушками олдовые записи группы, тосковал по хриплым отрывистым воплям Marc Grewe, есть варианты. Про ASINHELL и INSIDIOUS DISEASE уже знаете; помимо этого у него есть группы DISCREATION и DEIMOS’ DAWN, а также несколько лет играет LEPER COLONY. И это прям-таки олдскульно олдскульный дэз-трэшевый олдскул, в котором слышатся и MORGOTH, и DEATH (во всяком случае, ощущались в музыке первого одноименного диска 2023 года), и еще много чего — нехитро, душевно и, главное, с полнейшим пониманием дела.
За музыкальную составляющую группы отвечает шведский гитарист-басист Rogga Johansson, на счету которого столько коллективов одновременно, что, кажется, проще назвать те, в которых он не играет, а на апрель готовится второй лонгплей Those Of The Morbid. По первому же его синглу «Facing The Faceless» можно сразу определить, что к чему. Ну и решить, ждать ли выхода для личной коллекции.
Rogga: «Эта тема — личный мой фаворит, она отлично отображает настрой и звук всего альбома. Если вам нравится среднетемповый, напичканный по плешечку риффами, старошкольный грязный дэз-метал с очешуительными вокалами, дальше искать не нужно. Простой и эффектный припев, жирок, все как надо».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
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Комментарии
Antonarchus:
Виктор написал(а):
То есть вместо самого пугающего злодея в истории кино мог бы быть… Блэки Лаулесс. Капец, это просто шок
…
УбийцаАлексеев:
Алексей написал(а):
Зачем вообще обсуждать эту группу? Black Hole Sun???? Собственно и всё….
Зачем тебя родила мама? Чтобы ты писал в комментарии хуйню? Собственно и…
Алексей:
Зачем вообще обсуждать эту группу? Black Hole Sun???? Собственно и всё….…
atr:
Виктор:
То есть вместо самого пугающего злодея в истории кино мог бы быть… Блэки Лаулесс. Капец, это просто шок…
jurgis:
Potato Lich:
А вы заметили, что периодически, раз в несколько месяцев здесь всплывает какой-нибудь новый диковинный персонаж, который откровенно набрасывает, а потом исчезает в…
Алесь:
Другой Алеесандр:
еще один Илон Маск написал(а):
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Я вообще «предатель расы» с точки зрения некоторых долбанутых)))
Спасибо что признаешь, что ты нефо�…
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Другой Александр написал(а):
Задело, да? Значит покрайней мере твой психологический портрет я идеально точно определил. Наверное ещё эми�…
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еще один Илон Маск:
Другой Александр написал(а):
Я вообще «предатель расы» с точки зрения некоторых долбанутых)))
Спасибо что признаешь, что ты нефор. На этом моменте, зафиксиру…
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Другой Александр написал(а):
Задело, да? Значит покрайней мере твой психологический портрет я идеально точно определил. Наверное ещё эмигрант-неудачник, кото�…
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