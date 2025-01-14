leper colony band
14.01.2025

MORGOTH’овские вайбы. Слушаем новинку LEPER COLONY «Facing The Faceless»

Новинки и новости

После распада MORGOTH мужики разбрелись кто куда (а кто и никуда) — однако если кто вдруг скучал, ностальгировал, прокручивал под подушками олдовые записи группы, тосковал по хриплым отрывистым воплям Marc Grewe, есть варианты. Про ASINHELL и INSIDIOUS DISEASE уже знаете; помимо этого у него есть группы DISCREATION и DEIMOS’ DAWN, а также несколько лет играет LEPER COLONY. И это прям-таки олдскульно олдскульный дэз-трэшевый олдскул, в котором слышатся и MORGOTH, и DEATH (во всяком случае, ощущались в музыке первого одноименного диска 2023 года), и еще много чего — нехитро, душевно и, главное, с полнейшим пониманием дела.

За музыкальную составляющую группы отвечает шведский гитарист-басист Rogga Johansson, на счету которого столько коллективов одновременно, что, кажется, проще назвать те, в которых он не играет, а на апрель готовится второй лонгплей Those Of The Morbid. По первому же его синглу «Facing The Faceless» можно сразу определить, что к чему. Ну и решить, ждать ли выхода для личной коллекции.

Rogga: «Эта тема — личный мой фаворит, она отлично отображает настрой и звук всего альбома. Если вам нравится среднетемповый, напичканный по плешечку риффами, старошкольный грязный дэз-метал с очешуительными вокалами, дальше искать не нужно. Простой и эффектный припев, жирок, все как надо».

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