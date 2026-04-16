Модная дэзкор-группа PALEFACE SWISS: против «токсичной маскулинности»

PALEFACE SWISS — довольно модный дэзкор-коллектив из Швейцарии, на концертах которого бешеный слэм, расколбас и танцы, который играет агрессивную музыку, однако при этом парни обожают всякие сеточки, косметику, разговоры об инклюзивности и мужских слабостях, фотосеты с цветами, могут поцеловаться на сцене — и вообще считают, что металисты и кор-сцена слишком зажаты «токсичной маскулинностью».

Рассказывая про обложку последнего альбома Cursed 2025 года (на картинке выше) вокалист Marc «Zelli» Zellweger поясняет: «Мы изначально планировали эту фоточку не на обложку, а для промо-сета. В тот вечер мы просто мило беседовали друг с другом, прилегли, почти уснули, вели душевные беседы. Нам в группе очень хорошо вместе, будь то снимать видео, работать над музыкой, просто тусить — мы с каждый днем любим друг друга все больше! И это фотография просто перфектна. Прекрасное время.

Почему я целуюсь на сцене с драммером? Ну, а почему нет? Опять же, прикольно смотреть, сколько народа выходит из зала, когда мы это делаем. Особенно в Америке. Мужчин там это жутко оскорбляет. Ну а я рад, что они уходят. Понятия не имею, что они о нас думают, какие мы сякие, но у этих ребят явно проблемы, когда мужчины целуют друг друга просто по фану. Я не хочу, чтобы публика, которую подобное бесит, оставалась на концерте. Валите нахрен.

Я не фанат выпячивания маскулинности. Я вообще не особо мужественен, если уж на то пошло. Я небольшой паренек, не какой-то медведь. Но позвольте мне получать удовольствие от жизни. Не беситесь от того, что мне хорошо. Я же никому не приношу вреда!»

Как такая милота коррелирует с музыкой группы, решайте сами!

