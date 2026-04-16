Модная дэзкор-группа PALEFACE SWISS: против «токсичной маскулинности»Блог
PALEFACE SWISS — довольно модный дэзкор-коллектив из Швейцарии, на концертах которого бешеный слэм, расколбас и танцы, который играет агрессивную музыку, однако при этом парни обожают всякие сеточки, косметику, разговоры об инклюзивности и мужских слабостях, фотосеты с цветами, могут поцеловаться на сцене — и вообще считают, что металисты и кор-сцена слишком зажаты «токсичной маскулинностью».
Рассказывая про обложку последнего альбома Cursed 2025 года (на картинке выше) вокалист Marc «Zelli» Zellweger поясняет: «Мы изначально планировали эту фоточку не на обложку, а для промо-сета. В тот вечер мы просто мило беседовали друг с другом, прилегли, почти уснули, вели душевные беседы. Нам в группе очень хорошо вместе, будь то снимать видео, работать над музыкой, просто тусить — мы с каждый днем любим друг друга все больше! И это фотография просто перфектна. Прекрасное время.
Почему я целуюсь на сцене с драммером? Ну, а почему нет? Опять же, прикольно смотреть, сколько народа выходит из зала, когда мы это делаем. Особенно в Америке. Мужчин там это жутко оскорбляет. Ну а я рад, что они уходят. Понятия не имею, что они о нас думают, какие мы сякие, но у этих ребят явно проблемы, когда мужчины целуют друг друга просто по фану. Я не хочу, чтобы публика, которую подобное бесит, оставалась на концерте. Валите нахрен.
Я не фанат выпячивания маскулинности. Я вообще не особо мужественен, если уж на то пошло. Я небольшой паренек, не какой-то медведь. Но позвольте мне получать удовольствие от жизни. Не беситесь от того, что мне хорошо. Я же никому не приношу вреда!»
Как такая милота коррелирует с музыкой группы, решайте сами!
Христос Не Воскрес:
Маскулинный червь:
Дожились …
metal_archives:
Thank you for your vigilance — we will remove all the above mentioned bands’ pages from our database.…
kvltist:
…что-то есть, чего-то нет — это нормально для ресурса, рандомно наполняемого контентом подписчиками (аналогично дискогсу) да и какая разница — для подобной музыки с�…
понурый митолизд:
Бабка Кима написал(а):
Merzbow написал(а):
На металл архивах до сих пор нет Anal Cunt,Meat Shits,LDOH… еле еле Gut добавили. Так это легенды конца 80-х
А тут литовский ноунейм ка�…
Anastasiya:
Самое интересное там с дэзкором/металкором: вообще непонятно, каковы критерии. Например, Chelsea Grin нет, а условный Within Destruction есть …
Merzbow:
Ых написал(а):
kvltist написал(а):
имеют право, их ресурс — их правила [Metal Archives] «We do NOT accept the following (this is our decision, please don’t argue this):
— Grindcore (and all its variants; noise, powerviolence, gore, etc…
Ых:
kvltist написал(а):
имеют право, их ресурс — их правила [Metal Archives] «We do NOT accept the following (this is our decision, please don’t argue this):
— Grindcore (and all its variants; noise, powerviolence, gore, etc.) with little to zero met…
kvltist:
имеют право, их ресурс — их правила [Metal Archives] «We do NOT accept the following (this is our decision, please don’t argue this):
— …
your mother-wife:
Ктё тють у нас самый успешный? Ктё тють у нас самый уважаемый и значимый? Это Ж*НЕЧКА!…
Бабка Кима:
Merzbow написал(а):
На металл архивах до сих пор нет Anal Cunt,Meat Shits,LDOH… еле еле Gut добавили. Так это легенды конца 80-х
А тут литовский ноунейм какой-то.
До сих пор не�…
Александр:
Нублятькаквамсказатьнууууууу, меня после группы D. под названием BLACKNES вообще ничего не интересует, тупа 50 балванок их альбома скупилблять, такой вот я фонад жоссск…
Merzbow:
На металл архивах до сих пор нет Anal Cunt,Meat Shits,LDOH… еле еле Gut добавили. Так это легенды конца 80-х
А тут литовский ноунейм какой-то.…
Дожились
Кварфорт и Гааль одобряют