Много вопросов! Слушаем новинки диких шведов VILDHJARTA

Много вопросов! Слушаем новинки диких шведов VILDHJARTAНовинки и новости
Трио VILDHJARTA, всегда злоупотреблявшее загадочностью и некоторой даже неприступностью (их депрессивно-психотичный прогрессивно-ломаный джент — что угодно, но не музыка для неподготовленного человека), к 2025-му стало еще странноватее. В своих постах и заголовках песен они переставляют местами слова, используют не по делу многочисленные знаки и символы — так, окружая титулы песен сочетанием «+ ?», они что конкретно хотели сказать? + ? или все-таки + ? + ?+ ?+ ?
Как бы там ни было, музыкальная креативность этих парней лично мне всегда импонировала — и тем радостнее новость, что на конец мая анонсирован альбом под названием Där Skogen Sjunger Under Evighetens Grana. VILDHJARTA с полноформатниками вообще не частят: это их третий диск за двадцать лет существования, причем ни одного оригинального участника в команде с тех пор не осталось (например, гитарист-основатель Daniel Bergström ушел буквально в прошлом месяце). Но это не вопрос. Или вопрос. Или плюсик. Или + ? + ? + ? + ?
Как бы там ни было, ниже два реализованных в этом году новых трека (кто не видел прошлогодние, см.сюда). Немного другой звук, новые элементы, новые лица. Вопросики, плюсики. И глупый клип.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 29
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Комментарии
Дружище Христос:
> их депрессивно-психотичный прогрессивно-ломаный джент — что угодно, но не музыка
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D:
Писюн с глазами Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
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D:
Писюн с глазами Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
В детстве, еще до того, как я пошел на первый концерт, мне казалось, что так себя ведет только гопота какая-нибудь., а металли…
D:
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Potato Lich:
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Писюн с глазами:
В детстве, еще до того, как я пошел на первый концерт, мне казалось, что так себя ведет только гопота какая-нибудь., а металлисты типа что-то более интеллигентное. Реб�…
Виктор:
Совершенно непонятно чем это хуже недавней новинки от группы Содом…
> их депрессивно-психотичный прогрессивно-ломаный джент — что угодно, но не музыка
Здесь можно было поставить точку и закончить статью