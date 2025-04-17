Vildhjarta
17.04.2025

Много вопросов! Слушаем новинки диких шведов VILDHJARTA

Новинки и новости

Трио VILDHJARTA, всегда злоупотреблявшее загадочностью и некоторой даже неприступностью (их депрессивно-психотичный прогрессивно-ломаный джент — что угодно, но не музыка для неподготовленного человека), к 2025-му стало еще странноватее. В своих постах и заголовках песен они переставляют местами слова, используют не по делу многочисленные знаки и символы — так, окружая титулы песен сочетанием «+ ?», они что конкретно хотели сказать? + ? или все-таки + ? + ?+ ?+ ?

Как бы там ни было, музыкальная креативность этих парней лично мне всегда импонировала — и тем радостнее новость, что на конец мая анонсирован альбом под названием Där Skogen Sjunger Under Evighetens Grana. VILDHJARTA с полноформатниками вообще не частят: это их третий диск за двадцать лет существования, причем ни одного оригинального участника в команде с тех пор не осталось (например, гитарист-основатель Daniel Bergström ушел буквально в прошлом месяце). Но это не вопрос. Или вопрос. Или плюсик. Или + ? + ? + ? + ?

Как бы там ни было, ниже два реализованных в этом году новых трека (кто не видел прошлогодние, см.сюда). Немного другой звук, новые элементы, новые лица. Вопросики, плюсики. И глупый клип.

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1 comment

  • Дружище Христос написал(а):

    > их депрессивно-психотичный прогрессивно-ломаный джент — что угодно, но не музыка
    Здесь можно было поставить точку и закончить статью https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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