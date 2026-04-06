Мнение. Uli Jon Roth: «Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки»

Уважаемый немецкий гитарист Uli Jon Roth, в 70-х игравший в SCORPIONS, позже — в ELECTRIC SUN, а в последующие годы — в проекте имени себя, поделился отцовским мнением (дядьке 71 и грандиозный стаж, так что на назидательность право имеет): что нужно начинающему гитаристу для счастья? Ну и что многие молодые гитаристы делают не так.

«Талантов вокруг немало, — признал маэстро, — тем не менее, как мне кажется, в настоящее время во главу угла ставится в основном техничность, и недостает индивидуальности звучания, уникальности исполнительского стиля, экспрессии. Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки. Не то чтоб я хочу кого-то обидеть, нет — как я уже сказал, потрясающих музыкантов вокруг много — просто если уж давать советы новичкам, скажу так: делайте наоборот. Не играйте миллион быстрых нот. Вообще не нужно много нот. Играйте так, как велит сердце.

Я сам в прошлом любил навернуть технично и быстро — да и сейчас время от времени это делаю, но чем старше становлюсь, тем больше ставлю на осмысленность. Выкидываю лишнее, оставляю главное. Ведь не имеет значения, с какой скоростью ты можешь, например, проговорить свои реплики, общаясь с кем-то устно, — важно, что именно ты собрался сказать.

Когда идет поток контента, скорость, все тараторят, зачастую прислушиваешься — а сказать-то на деле и нечего. Смысла просто нет. Типа заумная тарабарщина. Белиберда. Трескотня.

Так что кто только собирается идти по этому пути — не старайтесь слушать других гитаристов. То есть слушайте, конечно, но без фанатизма. Нащупайте свой подход. Делайте по-своему. Ну и, конечно, изучайте базу. Не только гаммы и арпеджио, но также основы гармонии, ритма. Освоив мастерство, найдите связь между изученным и тем, что рвется изнутри. Потом ищите вдохновение. Остальное воздастся само».

