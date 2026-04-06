Мнение. Uli Jon Roth: «Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки»Блог
Уважаемый немецкий гитарист Uli Jon Roth, в 70-х игравший в SCORPIONS, позже — в ELECTRIC SUN, а в последующие годы — в проекте имени себя, поделился отцовским мнением (дядьке 71 и грандиозный стаж, так что на назидательность право имеет): что нужно начинающему гитаристу для счастья? Ну и что многие молодые гитаристы делают не так.
«Талантов вокруг немало, — признал маэстро, — тем не менее, как мне кажется, в настоящее время во главу угла ставится в основном техничность, и недостает индивидуальности звучания, уникальности исполнительского стиля, экспрессии. Слишком много гитаристов, которые молотят, как пишущие машинки. Не то чтоб я хочу кого-то обидеть, нет — как я уже сказал, потрясающих музыкантов вокруг много — просто если уж давать советы новичкам, скажу так: делайте наоборот. Не играйте миллион быстрых нот. Вообще не нужно много нот. Играйте так, как велит сердце.
Я сам в прошлом любил навернуть технично и быстро — да и сейчас время от времени это делаю, но чем старше становлюсь, тем больше ставлю на осмысленность. Выкидываю лишнее, оставляю главное. Ведь не имеет значения, с какой скоростью ты можешь, например, проговорить свои реплики, общаясь с кем-то устно, — важно, что именно ты собрался сказать.
Когда идет поток контента, скорость, все тараторят, зачастую прислушиваешься — а сказать-то на деле и нечего. Смысла просто нет. Типа заумная тарабарщина. Белиберда. Трескотня.
Так что кто только собирается идти по этому пути — не старайтесь слушать других гитаристов. То есть слушайте, конечно, но без фанатизма. Нащупайте свой подход. Делайте по-своему. Ну и, конечно, изучайте базу. Не только гаммы и арпеджио, но также основы гармонии, ритма. Освоив мастерство, найдите связь между изученным и тем, что рвется изнутри. Потом ищите вдохновение. Остальное воздастся само».
Автор: Anastasiya
Комментарии
Кирк Хэммет:
Fredguitarist написал(а):
кто не высекал — тот не играл
А где твой братан по гитарному СиРОЖА? Поучите этого пафосного деда играть…
Fredguitarist:
Зануда:
Либо это очень талантливо и новаторски, либо полное дерьмо. Двух мнений быть не может! …
Зануда:
Новая тема Arch Enemy понравилась, новая девушка ничего так — как певица. Внешне стрёмная, но вокал им подходит.…
Зануда:
Fetus:
Посредственная, скучная музыка,а без Галдера то и подавно!!…
kvltist:
Звучит вполне себе ортодоксально (параллели с Сэббэтами только плюс) и весьма «монолитно»…
Писюн с глазами:
Вот что бывает, когда встречаются кризис среднего возраста, алкоголь и возможность хуярить комменты без ограничений.
А песенка прикольная, но на раз. Вокал как буд�…
понурый митолизд:
MRK написал(а):
Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ
заметано, Деду больше не наливать!…
MRK:
Всё, братва — Деда А. больше не вызываем и не провоцируем)) ТАБУ…
Anastasiya:
Оффтоп-потоки сознания прошу в соответствующую рубрику. Задолбал. https://www.hitkiller.com/offtop-razgovory-obo-vsem.html…
Дед Аким:
Хотел бы поделиться ещё воспоминанием из молодости, в те годы работал продавцом — консультантом на Малой Бронной улице, почти центр Москвы, рядом те самые Патриарши…
Дед Аким:
Можно сказать некоторое и довольно продолжительное время был под влиянием темного принца удовольствий — Слаанеш. Правда некоторые нормы не нарушал, не было гомосе…
