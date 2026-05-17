Мнение. 71-летний фронтмен группы ZEBRA: «Если хотите рок-н-ролла — приходите на рок-концерт, и не важно, хорошо или плохо играет команда»Блог
Я, признаться, не знаю американскую группу ZEBRA, но ее гитарист-вокалист Randy Jackson, которому 71 год и который до сих пор продолжает выступать, судя по всему, отгребая не особо восторженные отзывы, высказал любопытное мнение, объясняющее, почему все эти немощные
зебры динозавры отказываются покидать сцену, даже когда уже очевидно не тянут.
«Прежде всего, я считаю, что любой, кто хочет гастролировать, выходить на сцену, должен это делать, и без разницы, что говорят окружающие. В нашем возрасте, с музыкантами нашего поколения часто бывает так, что людям даже не важно, как ты звучишь. Они приходят за неким опытом. Они приходят за ностальгией. Конечно, им хотелось бы, чтобы все прошло идеально, но даже если это не так, если со сцены доносится музыка не в том виде, как они помнят, я думаю, они все равно получают удовольствие от происходящего. Безусловно, если ты выступаешь и поешь так же, как в молодости, это дает шанс привлечь новых фанатов, свежую кровь. Но, как бы ни было, мы все просто наслаждаемся музыкой. И музыканты, и публика живут текущим моментом, радуются ему, и для обеих сторон в этом есть элемент ностальгии.
Что до отзывов. Люди любят поливать грязью других людей… Да, это нериятно, но иногда и забавно. Я помню, как пару лет назад кто-то жаловался на голос Jon Bon Jovi, и один из комментариев был от девушки, которая сказала: “Да какая, блин, разница? Думаете, нам важно, как он поет?” И это, на самом деле, очень справедливое замечание. Вот почему то, что мы делаем, называют рок-н-роллом. Выходи на сцену и просто продолжай делать свое дело.
Если не хотите идти на такой концерт и хотите услышать по-настоящему выдающихся музыкантов — идите в симфонию. А если хотите рок-н-ролла — приходите на рок-концерт, независимо от того, насколько хорошо или плохо играет команда».
