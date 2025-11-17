Einar Solberg
«Мир, в котором демоны носят дорогие костюмы». Слушаем новую сольную тему Einar Solberg из LEPROUS

Einar Solberg из LEPROUS записал второй сольник, и если кому не хватает эмоциональных качелей и пронзительного удивительного вокала, то вот же оно: пару дней назад музыкант презентовал сингл “Stella Mortua”, записанный с норвежским оркестром. И как видите по его прикиду в клипе, все максимально серьезно и официально. Даже экстремальные вопли в конце!

Einar: “‘Stella Mortua’ — одна из самых мрачных и одновременно грандиозных композиций, которые я когда-либо сочинял: фьюжн прогрессив-метала и оркестровок, реализованный совместно с невероятным оркестром. Лирически ‘Stella Mortua’ о том, как беспокойство и незащищенность, зависть проникают под кожу успеха. В мире, где демоны носят дорогие костюмы, гордость постепенно оборачивается моральным параличом».

Как бы там ни было, звучит это волшебно.

