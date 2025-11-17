«Мир, в котором демоны носят дорогие костюмы». Слушаем новую сольную тему Einar Solberg из LEPROUS

«Мир, в котором демоны носят дорогие костюмы». Слушаем новую сольную тему Einar Solberg из LEPROUSНовинки и новости
Einar Solberg из LEPROUS записал второй сольник, и если кому не хватает эмоциональных качелей и пронзительного удивительного вокала, то вот же оно: пару дней назад музыкант презентовал сингл “Stella Mortua”, записанный с норвежским оркестром. И как видите по его прикиду в клипе, все максимально серьезно и официально. Даже экстремальные вопли в конце!
Einar: “‘Stella Mortua’ — одна из самых мрачных и одновременно грандиозных композиций, которые я когда-либо сочинял: фьюжн прогрессив-метала и оркестровок, реализованный совместно с невероятным оркестром. Лирически ‘Stella Mortua’ о том, как беспокойство и незащищенность, зависть проникают под кожу успеха. В мире, где демоны носят дорогие костюмы, гордость постепенно оборачивается моральным параличом».
Как бы там ни было, звучит это волшебно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 101
Комментарии
Antonarchus:
kvltist написал(а):
блэк-метал пиар в Норвегии 90х — «пошли сожгём чего-нить святое/раскопаем мертвое/зарежем живое», та же туса в Норвегии 20х — «давай сделаем вид …
Александр:
Виктор (похожий, но не тот) написал(а):
Абсолютно очевидно, что дед в последнее время бухает, как не в себя.
И это прекрасно)) Думаю если будет на сайте тишина с…
Виктор (похожий, но не тот):
Абсолютно очевидно, что дед в последнее время бухает, как не в себя.…
Тварь:
ну, то есть, я правильно понимаю: Снорре мало было 8 лет за вождение тачки, теперь он в виде «перфоманса» отвлёк кучу народа во время урагана на ложный вызов?
а «записа�…
Спадар Антось:
Bloody JJ написал(а):
Столько вопросов.
Что такое ержан?
Почему дед должен именно лететь?
Откула сведения о вялости дедова писюна? У большинства мужиков под полто…
Камерад Шайтан:
Bloody JJ написал(а):
Столько вопросов.
Что такое ержан?
Почему дед должен именно лететь?
Откула сведения о вялости дедова писюна? У большинства мужиков под полто…
Bloody JJ:
Столько вопросов.
Что такое ержан?
Почему дед должен именно лететь?
Откула сведения о вялости дедова писюна? У большинства мужиков под полтос, или сколько там ему, …
Александр:
Ни за что не поверю что у акынки хватит финансов слетать в какой-либо город…
Писюн с глазами:
Костя написал(а):
Так я не понял — Александр будет писать адрес или нет?
Да не, он зассал.…
Христос Не Воскрес:
вангую, если карма так повернет что сей «свинорылый грибо-генерал» действительно где потеряется или застрянет — хрен кто даже бровью поведет (и службы спасения и фан…
Ых:
Что победила — это она молодец )
Хотя шесть синглов за пять лет — как-то мало.
И в youtube почти ничего нет.
https://www.youtube.com/watch?v=FW6lpkM_dac…
kvltist:
блэк-метал пиар в Норвегии 90х — «пошли сожгём чего-нить святое/раскопаем мертвое/зарежем живое», та же туса в Норвегии 20х — «давай сделаем вид что в горах потерялись»…
jurgai:
увы, «блэк-метал социальные эксперименты» всё что остается «музыкантам», когда собственно с муз.творчеством беда… «удачи» эксперементаторам…
