14.12.2025

Мир спасет только death metal. Слушаем новинку беларусов EXIMPERITUS «The Untimely Fruit Of The Unsaid»

Беларуский анонимный коллектив EXIMPERITUS, ранее известный как EXIMPERITUSERQETHHZEBIBSIPTUGAKKATHSULWELIARZAXULUM (возможно, музыканты сами забыли порядок букв в прежнем варианте), в январе реализует третий альбом Meritoriousness Of Equanimity — и, как обычно, отрывается по части длинных названий песен.

Так, на будущем релизе будет два инструментала, один «Molecular Disintegration of an Unattainable Solitary Will in a Vessel of Wisdom…as a Result of the Soul’s Aspiration to Break the Summed Up Set of Delusions of Reason… in the Course of a Personal Experience of Accepting the Imperfection of the World and Proving that Time Gets Rid of the Fragile and Leaves Invulnerable» и второй «Twelve Centuries of Triumph of the Third Kingdom: the Idea of the Inner Creation of the Aristocratic Character of the Leader and the Process of Tempering Him in the Crucible of Trials in the Face of the Exaltation of Life as an Ode to the Heroic Ideals of Future Civilizations», но пока, щадя экраны, парни презентовали тему с лаконичной вывеской «The Untimely Fruit Of The Unsaid».

Альбом группа называет несомненно лучшим в своей истории, обещает массу интересных новых элементов (и букв?), а также заявляет, что, цитирую, «во времена, когда отчаяние переполняет человеческие сердца… когда пропасть раздора между цивилизациями расширяется… когда верность идеологиям разрывает кровные узы… когда мир замирает, застыв на краю последнего прыжка затяжного самоуничтожения… мы можем черпать силу лишь из внутренних источников, наполняемых многогранной мощью Death Metal…

Наш третий альбом Meritoriousness of Equanimity выйдет на лейбле Willowtip Records 30 января 2026 года.

Девять самостоятельных композиций, объединенных идеей поиска внутренней опоры в эпоху турбулентности. Обнажение и бичевание социальных догм и болезненных склонностей на руинах старого мира…»

  • Ых написал(а):

    Тоска зелёная.
    Это даже не вторично.
    У Бобра и то лучше получалось.

    >>>

