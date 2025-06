Минутки дурацкого: норвежская феминистическая блэк-метал группа WITCH CLUB SATAN

Не секрет, что любую хорошую идею или начинание можно обгадить. И поскольку одним из трендов последних лет являются женские метал-группы (плюс все больше женщин в метале в принципе), в том числе феминистические по сути и посылу — тот же CASTRATOR, — было лишь вопросом времени, когда это течение вынесет какое-нибудь эталонное дерьмецо. Всплыло оно в моей ленте случайно — ну и… страдайте теперь и вы тоже!

В общем, норвежское трио называется WITCH CLUB SATAN, выпускает песни с названиями типа «Black Metal is Krig» (да), «Fresh Blood, Fresh Pussy», «Reverse This Fuck» и текстами вроде вот этого.

…I want my bloody sheets hung up on walls

I want lipstick stains on my grave

I want grace

The pregnant women glow

like golden hours

like golden showers

like hour glasses

Reverse this fuck…

The snake who bit my uterus

I want its snakeskin clutch

I want love