Минутки дурацкого: норвежская феминистическая блэк-метал группа WITCH CLUB SATANБлог
Не секрет, что любую хорошую идею или начинание можно обгадить. И поскольку одним из трендов последних лет являются женские метал-группы (плюс все больше женщин в метале в принципе), в том числе феминистические по сути и посылу — тот же CASTRATOR, — было лишь вопросом времени, когда это течение вынесет какое-нибудь эталонное дерьмецо. Всплыло оно в моей ленте случайно — ну и… страдайте теперь и вы тоже!
В общем, норвежское трио называется WITCH CLUB SATAN, выпускает песни с названиями типа «Black Metal is Krig» (да), «Fresh Blood, Fresh Pussy», «Reverse This Fuck» и текстами вроде вот этого.
…I want my bloody sheets hung up on walls
I want lipstick stains on my grave
I want grace
The pregnant women glow
like golden hours
like golden showers
like hour glasses
Reverse this fuck…
The snake who bit my uterus
I want its snakeskin clutch
I want love
У них корпспеинт и прочие атрибуты блэк-метал жанра, у них повестка («агрессивная мачо-культура пытается похоронить весь мир, но насилие можно нейтрализовать любовью и женственностью»), сиськи и кровища в хорошо отснятом клипе, провокативность ради провокативности, и… Ладно. Все можно понять и простить (Myrkur тоже вон была не подарок), если б эти бабы умели сочинять приличную музыку. Потому что абы как скопировать то, что делают проклятые злобные мужики, конечно же, можно. Но они хоть сами поняли, что бездарны настолько, что даже Anders Odden в сопродюсерской роли никак не помог?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 312
8 комментариев
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Минутки дурацкого: норвежская феминистическая блэк-метал группа WITCH CLUB SATAN
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Комментарии
Другой Александр:
Мячеслав написал:
Алексей написал:
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
А разве он не есть говно? Вот серьёзно?…
Nokt:
С музыкой и правда проблемы, но вот что у них отлично получается, так это тиктоки. И в целом визуал. Вроде херня херней, но эті рилзы просто отовсюду лезут. Стали игра�…
Денис:
Бармалей:
Ни одной достойной сиськи! Я так считаю,демонстрировать такое недоразумение,это как гордиться маленьким членом. Толи дело наша Катя!…
Юрий:
Видимо мы с Настей подписаны на одни и те же каналы на ютюбе , ибо я это тоже видел с утреца , и тоже не в восторге остался т услышанного ))…
Мячеслав:
Алексей написал(а):
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
А разве он не есть говно? Вот серьёзно?…
Алексей:
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном…
jurgai:
Eum:
что раннее, что позднее творчество — вообще не врубаюсь. На большого любителя…
понурый митолизд:
весьма посредственно… как собственно и всегда у Цезаря было…
Merzbow:
Ігор:
Moonlight-вершина творчества Christ Agony,и её им не переплюнуть,увы.…
Дед Аким:
Чего вы все молчите? Погрузились во тьму? Шоу должно продолжаться!!!
Show Must Go On
…
теперь мы видели всё(?)
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
Алексей написал(а):
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
А разве он не есть говно? Вот серьёзно?
Видимо мы с Настей подписаны на одни и те же каналы на ютюбе , ибо я это тоже видел с утреца , и тоже не в восторге остался т услышанного ))
Ни одной достойной сиськи! Я так считаю,демонстрировать такое недоразумение,это как гордиться маленьким членом. Толи дело наша Катя!
как всегда — все зло от баб
С музыкой и правда проблемы, но вот что у них отлично получается, так это тиктоки. И в целом визуал. Вроде херня херней, но эті рилзы просто отовсюду лезут. Стали играть концерты — с концертов тиктоки огого собирают.
И судя по всему НА концертах они неплохо собирают. Уже подписали контракт с District 19.
Мячеслав написал:
Алексей написал:
Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
А разве он не есть говно? Вот серьёзно?
Это тот в котором сюжет что-то вроде «Плетёного человека»? Ну не прям чтоб совсем говно, но перехвалили его, да.