Минутки дурацкого: норвежская феминистическая блэк-метал группа WITCH CLUB SATAN

Не секрет, что любую хорошую идею или начинание можно обгадить. И поскольку одним из трендов последних лет являются женские метал-группы (плюс все больше женщин в метале в принципе), в том числе феминистические по сути и посылу — тот же CASTRATOR, — было лишь вопросом времени, когда это течение вынесет какое-нибудь эталонное дерьмецо. Всплыло оно в моей ленте случайно — ну и… страдайте теперь и вы тоже!

В общем, норвежское трио называется WITCH CLUB SATAN, выпускает песни с названиями типа «Black Metal is Krig» (да), «Fresh Blood, Fresh Pussy», «Reverse This Fuck» и текстами вроде вот этого.

…I want my bloody sheets hung up on walls

I want lipstick stains on my grave

I want grace The pregnant women glow

like golden hours

like golden showers

like hour glasses Reverse this fuck… The snake who bit my uterus

I want its snakeskin clutch

I want love

У них корпспеинт и прочие атрибуты блэк-метал жанра, у них повестка («агрессивная мачо-культура пытается похоронить весь мир, но насилие можно нейтрализовать любовью и женственностью»), сиськи и кровища в хорошо отснятом клипе, провокативность ради провокативности, и… Ладно. Все можно понять и простить (Myrkur тоже вон была не подарок), если б эти бабы умели сочинять приличную музыку. Потому что абы как скопировать то, что делают проклятые злобные мужики, конечно же, можно. Но они хоть сами поняли, что бездарны настолько, что даже Anders Odden в сопродюсерской роли никак не помог?

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