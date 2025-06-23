witch club satan
23.06.2025

Минутки дурацкого: норвежская феминистическая блэк-метал группа WITCH CLUB SATAN

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Не секрет, что любую хорошую идею или начинание можно обгадить. И поскольку одним из трендов последних лет являются женские метал-группы (плюс все больше женщин в метале в принципе), в том числе феминистические по сути и посылу — тот же CASTRATOR, — было лишь вопросом времени, когда это течение вынесет какое-нибудь эталонное дерьмецо. Всплыло оно в моей ленте случайно — ну и… страдайте теперь и вы тоже!

В общем, норвежское трио называется WITCH CLUB SATAN, выпускает песни с названиями типа «Black Metal is Krig» (да), «Fresh Blood, Fresh Pussy», «Reverse This Fuck» и текстами вроде вот этого.

…I want my bloody sheets hung up on walls
I want lipstick stains on my grave
I want grace

The pregnant women glow
like golden hours
like golden showers
like hour glasses

Reverse this fuck…

The snake who bit my uterus
I want its snakeskin clutch
I want love

У них корпспеинт и прочие атрибуты блэк-метал жанра, у них повестка («агрессивная мачо-культура пытается похоронить весь мир, но насилие можно нейтрализовать любовью и женственностью»), сиськи и кровища в хорошо отснятом клипе, провокативность ради провокативности, и… Ладно. Все можно понять и простить (Myrkur тоже вон была не подарок), если б эти бабы умели сочинять приличную музыку. Потому что абы как скопировать то, что делают проклятые злобные мужики, конечно же, можно. Но они хоть сами поняли, что бездарны настолько, что даже Anders Odden в сопродюсерской роли никак не помог?

Количество просмотров: 312

8 комментариев

  • jurgai написал(а):

    теперь мы видели всё(?)

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  • Алексей написал(а):

    Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говномhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Мячеслав написал(а):

    Алексей написал(а):
    Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
    А разве он не есть говно? Вот серьёзно?

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  • Юрий написал(а):

    Видимо мы с Настей подписаны на одни и те же каналы на ютюбе , ибо я это тоже видел с утреца , и тоже не в восторге остался т услышанного ))

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  • Бармалей написал(а):

    Ни одной достойной сиськи! Я так считаю,демонстрировать такое недоразумение,это как гордиться маленьким членом. Толи дело наша Катя!

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  • Денис написал(а):

    как всегда — все зло от баб

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  • Nokt написал(а):

    С музыкой и правда проблемы, но вот что у них отлично получается, так это тиктоки. И в целом визуал. Вроде херня херней, но эті рилзы просто отовсюду лезут. Стали играть концерты — с концертов тиктоки огого собирают.
    И судя по всему НА концертах они неплохо собирают. Уже подписали контракт с District 19.

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  • Другой Александр написал(а):

    Мячеслав написал:
    Алексей написал:
    Это мог бы быть хороший саундтрэк к Солнцестоянию, если бы фильм был таким же говном
    А разве он не есть говно? Вот серьёзно?

    Это тот в котором сюжет что-то вроде «Плетёного человека»? Ну не прям чтоб совсем говно, но перехвалили его, да.

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