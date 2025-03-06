Минутка позитива: смотрим клип DYMNA LOTVA «Ідзі І Глядзі»Блог
Группа DYMNA LOTVA активно катается по концертным и фестивальным европейским площадкам (беларуских коллективов на международных сценах становится все больше!), и в преддверии нового сезона дарит общественности клип на одну из своих любимых тем — «Ідзі І Глядзі».
Комментарий от Nokt: «Зняць Вершніц Апакаліпсісу мы планавалі яшчэ ў 2023, але з-за канцаў, асабістага разгільдзяйства і ранніх халадоў здымкі прыйшлося адкласці. Потым ужо ніхто нікуды не спяшаўся, гатова ў 2025 — і ок. Тым болей што тэматыка менш актуальнай не стае.
Троху цікавых фактаў:
— у галоўнай ролі зняўся беларускі black metal музыка, але мы не скажам, які;
— пад магілу была раскапаная асабістая дача рэжысёра;
— каса Смерці належала маёй бабулі, гэта тая ж самая, з вокладкі першага альбому».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 24
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Комментарии
Eum:
Совсем молодой ведь. Начало года с Норвегии одни трагичные новости — сперва фронтмен Djevel, теперь In Vain.. R.I.P.…
Олаф:
А я только начал переслушивать дискографию In vain.…
Профессор Преображенский:
Профессор Преображенский:
Виктор написал(а):
Профессор Преображенский написал(а):
А говна пирога не хотите? Два вялых блатных аккорда, а туда же.
очень осторожно спрашиваю:
А это разв…
jurgis:
Виктор написал(а):
Профессор Преображенский написал(а):
А говна пирога не хотите? Два вялых блатных аккорда, а туда же.
очень осторожно спрашиваю:
А это разв…
Чингачгук:
15 лет назад помню включил я их Captivating Solitude из альбома Mantra. И приофигел.
Теперь эта меланхолия набирает другие тона.
RIP…
Jean-Jacques Huyac:
Вельмі прыкра!
Толькі пару месяцаў таму заслухваўся іх Solemn, і ўвогуле адкрыў для сябе гэты гурт. Голас і праўда шыкоўны..
R.I.P…
jurgai:
Тварь:
Дааа… уровень психопатии и фрустрации на этом альбоме отражает мое текущее состояние на работе.
Офигенная штука.
Кстати, забыл про него, хотя про альбом услышал е…
Писюн с глазами:
Аполлион:
просто асаст:
Писюн с глазами написал(а):
асаст асастович написал(а):
павук промоутер
Что?
моднейшая группа с женщиной например…
Виктор:
Профессор Преображенский написал(а):
А говна пирога не хотите? Два вялых блатных аккорда, а туда же.
очень осторожно спрашиваю:
А это разве не легенды мет�…
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