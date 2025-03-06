Минутка позитива: смотрим клип DYMNA LOTVA «Ідзі І Глядзі»

Группа DYMNA LOTVA активно катается по концертным и фестивальным европейским площадкам (беларуских коллективов на международных сценах становится все больше!), и в преддверии нового сезона дарит общественности клип на одну из своих любимых тем — «Ідзі І Глядзі».

Комментарий от Nokt: «Зняць Вершніц Апакаліпсісу мы планавалі яшчэ ў 2023, але з-за канцаў, асабістага разгільдзяйства і ранніх халадоў здымкі прыйшлося адкласці. Потым ужо ніхто нікуды не спяшаўся, гатова ў 2025 — і ок. Тым болей што тэматыка менш актуальнай не стае.

Троху цікавых фактаў:

— у галоўнай ролі зняўся беларускі black metal музыка, але мы не скажам, які;

— пад магілу была раскапаная асабістая дача рэжысёра;

— каса Смерці належала маёй бабулі, гэта тая ж самая, з вокладкі першага альбому».

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