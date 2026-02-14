frozensoul band
14.02.2026

Минутка ненависти от FROZEN SOUL с посланием ICE и кувалдой

Техасский FROZEN SOUL всю свою пока небольшую (два полноформатника) дэз-металлическую дискографию посвятил льдам, снегам и прочей морозной зимней радости. И, сам того не планируя, попал в тренды, ибо в Америке сейчас только и разговоров, что об ICE. Так что срочно пришлось политизироваться.

Свою новую тему, минутку ненависти под названием «Absolute Zero», группа отправила кому надо.

Фронтмен Chad Green: «Мы сочинили ее некоторое время назад, но сегодня эта песня обрела максимальную релевантность. Со всем творящимся в стране хаосом, ICE’овцами, которые разрывают семьи, ‘Absolute Zero’ является нашим высказыванием против авторитаризма и монстров, что его навязывают. Я взял самую большую кувалду, которую только мог отыскать, и наш басист вырезал на ней слово ‘icebreaker’. Мы написали небольшое послание миру, потом я взял черепок, раскрасил, заморозил — и уничтожил. Ибо лучший лед — разбитый нахрен лед».

