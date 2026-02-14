Минутка ненависти от FROZEN SOUL с посланием ICE и кувалдой

Минутка ненависти от FROZEN SOUL с посланием ICE и кувалдойНовинки и новости
Техасский FROZEN SOUL всю свою пока небольшую (два полноформатника) дэз-металлическую дискографию посвятил льдам, снегам и прочей морозной зимней радости. И, сам того не планируя, попал в тренды, ибо в Америке сейчас только и разговоров, что об ICE. Так что срочно пришлось политизироваться.
Свою новую тему, минутку ненависти под названием «Absolute Zero», группа отправила кому надо.
Фронтмен Chad Green: «Мы сочинили ее некоторое время назад, но сегодня эта песня обрела максимальную релевантность. Со всем творящимся в стране хаосом, ICE’овцами, которые разрывают семьи, ‘Absolute Zero’ является нашим высказыванием против авторитаризма и монстров, что его навязывают. Я взял самую большую кувалду, которую только мог отыскать, и наш басист вырезал на ней слово ‘icebreaker’. Мы написали небольшое послание миру, потом я взял черепок, раскрасил, заморозил — и уничтожил. Ибо лучший лед — разбитый нахрен лед».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 137
Комментарии
Назар Василич:
Христос Не Воскрес написал(а):
уххх, не ожидал в такой банальной ветке (с обычной репой) прочитать столько профессиональных мнений специалистов по вокалу
Т�…
Ых:
Подумал, что про Джорджа Фишера читаю. Посмотрел видео — нет, не про него :-)…
Христос Не Воскрес:
уххх, не ожидал в такой банальной ветке (с обычной репой) прочитать столько профессиональных мнений специалистов по вокалу…
Юрий:
Строго говоря, называть участников Melechesh «уроженцами Израиля» было бы не совсем верно. Нигде не указано, что кто-либо из участников группы родился в современном Из�…
Юрий:
И мессенджер МАХ им забаньте , пусть страдают полностью ))) Мир окончательно сошёл с ума , и это грустно , народ стал быдло-стадом , которым управляет кучка мудаков.…
Назар Василич:
Тварь написал(а):
И чего? Посмотрел я это «репетиционное видео».
Услышал в нем подделку с турецкого рынка, которая пускает петуха в каждой первой ноте: низких �…
Bronco:
Новый вокалист старательно косит под Дейна, что, как по мне, не очень умно, поскольку слушается как подделка. А любая копия всегда хуже оригинала. Также полагал, что �…
Дед Аким:
Ребята, это превосходный концерт!!! Наталья О Шей — Хелависа. Красавица, лингвист, интеллектуалка, бывший научный работник МГУ — один из ведущих вузов мира. Своим де…
Дед Аким:
P.S. Три бонуса, стихи, фантастическая красота
Ария и Хелависа — Там высоко (25-year anniversary version)
Мельница — Чёрный дрозд (feat. Борис Гребенщиков…
Тварь:
Спадар Антось написал(а):
Паглядзі відэа з рэпы. Усё там добра з голасам.
И чего? Посмотрел я это «репетиционное видео».
Услышал в нем подделку с турецкого ры…
Дед Аким:
Ребята, это превосходный концерт!!! Наталья О Шей — Хелависа. Красавица, лингвист, интеллектуалка, бывший научный работник МГУ — один из ведущих вузов мира. Своим детя…
jurgis:
голос как голос (для стиля Nevermore вполне) … если конечно не ожидать вокала аля Паваротти…
Anastasiya:
Мне тоже кажется, что песни NEVERMORE он пел очень даже нормально. Индивидуальности никакой, конечно, но может, и не надо.…
