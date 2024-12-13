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13.12.2024

Мини-отпуск!

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Сайт не будет обновляться до вторника 17 декабря; во время мини-отпуска планирую посетить концерт I AM MORBID, SUFFOCATION, UADA во Флориде и привезти фотокарточки/репортаж. До скорого!

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