Мини-отпуск!Блог
Сайт не будет обновляться до вторника 17 декабря; во время мини-отпуска планирую посетить концерт I AM MORBID, SUFFOCATION, UADA во Флориде и привезти фотокарточки/репортаж. До скорого!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 21
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Мини-отпуск!
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Комментарии
Хлеборез:
Спасибо огромное автору статьи, пойду учиться петь Г. О. скримом…
Виктор:
ну да — вот грохнули топ-менеджера, теперь точно проблем станет гораздо меньше. Гениально!…
griwski:
Black Metal Promotions подкинул EP польских Runopatia на днях. Я всегда проматываю новье, и, если мелодии цепляют, берусь прослушивать с первых релизов. У парней авангардные ноты пр…
(я из приморья;)):
Ну что же,все написали,хоть 2024 оставит свой след
Спасибо за урок!!!
ВСЕМ ПРИВЕТ ИЗ 2024!!!!!!!…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Другой Александр написал:
Виктор написал:
господи, какой же кал это музло. Кто-то прям всерьёз это называет чем-то интересным?
Так н�…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Тыщи металлистов иносят мерч с другим убийцей, если что.
Ну мерч с ним носят всё таки не из того, что рады тому что он Евро грохнул. �…
Писюн с глазами:
40PT:
пра гэтага далбаёба rammstein маглі б запісаць хіт узроўню mein teil, яны ў гэтым майстры.…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Виктор написал:
господи, какой же кал это музло. Кто-то прям всерьёз это называет чем-то интересным?
Так называемый «атмосферик»…
Виктор:
Другой Александр написал(а):
Так называемый «атмосферик» — вообще нуднющий поджанр.
Ну конкретно эта группа навалила беспорядочного нойза, каких-то при�…
Sonder77:
Давсё верно,рад каждому новому альбому Обитуари!И Грима тоже отлично заходит!…
Sonder77:
Назар Василич написал(а):
Виктор написал(а):
есть в этом жанре вообще хоть что-то новое, из того что создали за последние лет 15? ну вечно одна и та же параша воню�…
G D:
В чём-то он прав. Такое по-серьёзке слушать, да ещё и на концерты ходить — себя не уважать.
В том стиле, в котором они пытаются «играть», наверняка существуют куда боле…
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