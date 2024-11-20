Mina Caputo из LIFE OF AGONY снова станет мужчиной: «Никому не пожелаю быть трансгендером»Блог
Как говорят в народе, дурная голова
писюну ногам покоя не дает. Так и у вокалист(а)(ки)(ов) группа LIFE OF AGONY, который сначала был Keith Caputo, потом стал Mina Caputo — а заодно и самым известным трансгендером тяжелой музыки, а теперь вот опять, говорит, излечил(ся)(лась)(лись) и собирается вернуть Кейта. Хотя есть мнение, что с самого начала лечить надо было голову.
Caputo опубликовал(а)(и) в инстаграме длинное сбивчивое видео об обратном переходе. Слов там много, вытащу пару цитат.
«Я не принимаю гормоны уже шесть или семь лет. На январь 2025 назначена операция по удалению искусственной груди. Я буду жить, наконец, как мой настоящий божественный мужской «я». Я вылечил свою гендерную дисфорию. На это ушли годы, много борьбы с внутренними демонами, но я смог подняться над своими заблуждениями о душе и духе.
Я прошел через годы работы с травмами, использовал терапию растительными средствами (мир пока не готов к этому разговору). Видео это выкладываю, потому что меня часто травят: говорят, что я уродливый или что я выгляжу как мужчина.
Ну, дорогие мои, я и есть мужчина. Всегда им был. Просто вы не привыкли слышать правду. Вы привыкли, что вам лгут о чьей-то идентичности. Настоящие транссексуалы поймут, о чем я, потому что они честны перед собой. Они не хотят нарушать права женщин или невинность детей. Кстати, об этом: я категорически высказываюсь против медицинского и тем более хирургического перехода детей.
Гормоны — это отвратительно. Гормоны влияют на тело. Гормоны кастрировали мою душу. Повредили не только физически, но и духовно, эмоционально, интеллектуально. Я не могу даже описать, сколько побочных эффектов пришлось пережить. И не понимаю, почему транслюди редко о них говорят.
Так что вот мой главный анонс: я меняю имя обратно на Keith.
Кто не знает, в чем дело: у меня была гендерная дисфория 40+ лет, сколько себя помню. Теперь, в 50, я больше не чувствую дисфории. Однако тело все еще живет в старой версии себя, ибо остались фальшивые груди, которые нужно убрать. После этого я буду жить как моя новая аутентичная версия.
Если попытаетесь меня задеть хейтом, не выйдет. Я как дерево — гнусь, но не ломаюсь. И не принимаю роль жертвы.
Никому не пожелаю быть трансгендером. Это изматывает. Я сочувствую родителям и детям, которые в этом запутались. Мир стал слишком сложным. Лекарства ничего не исправят. Операции ничего не исправят. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что не поддерживаете. Все меня чему-то учит. А в этом и состоит жизнь: учиться, расти, меняться».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 202
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8 комментариев
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Mina Caputo из LIFE OF AGONY снова станет мужчиной: «Никому не пожелаю быть трансгендером»
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Комментарии
Виктор:
Назар Василич написал(а):
Очередное наглядное доказательство того, что людям с такой ебаниной в голове, и, как следствие, искалеченной жизнью, надо изначально …
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
Стоят ли целой новости суматошные половые метания одного писькодиссидента?
Эта новость в разы интереснее новости о новом аль�…
jurgis:
Писюн с глазами написал(а):
Стоят ли целой новости суматошные половые метания одного писькодиссидента?
+…
jurgai:
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
за расслабиться — вэлкам ту Беларусь
Ну, «борцам с режимом» и в Голландии также некомфортно:
https://www.dutchnews.nl/2016/07/ma…
jurgai:
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
за расслабиться — вэлкам ту Беларусь
Ну, «борцам с режимом» и в Голландии также некомфортно:
https://www.dutchnews.nl/2016/07/ma…
Назар Василич:
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
за расслабиться — вэлкам ту Беларусь
Ну, «борцам с режимом» и в Голландии также некомфортно:
https://www.dutchnews.nl/2016/07/ma…
Antonarchus:
Зануда написал(а):
asdf написал(а):
реакция на избрание Трампа. когда выберут демократа, снова спомнит, что всегда чувствовал себя женщиной
Как-то уже банально.…
Назар Василич:
Очередное наглядное доказательство того, что людям с такой ебаниной в голове, и, как следствие, искалеченной жизнью, надо изначально оказывать квалифицированную п�…
Зануда:
asdf написал(а):
реакция на избрание Трампа. когда выберут демократа, снова спомнит, что всегда чувствовал себя женщиной
Как-то уже банально. Можно стать, нап…
Писюн с глазами:
Стоят ли целой новости суматошные половые метания одного писькодиссидента?…
asdf:
реакция на избрание Трампа. когда выберут демократа, снова спомнит, что всегда чувствовал себя женщиной…
Другой Александр:
jurgai написал(а):
за расслабиться — вэлкам ту Беларусь
Ну, «борцам с режимом» и в Голландии также некомфортно:
https://www.dutchnews.nl/2016/07/man-jailed-for-insulting-the-dutch-king/
Чувак …
Черноярец:
Из пропущенного в 2024-ом — LIMBONIC ART «Opus Daemoniacal» — пожалуй, лучшая работа со времён «The Ultimate…». Не откровение, конечно, но бывает и хуже)…
реакция на избрание Трампа. когда выберут демократа, снова спомнит, что всегда чувствовал себя женщиной
Стоят ли целой новости суматошные половые метания одного писькодиссидента?
asdf написал(а):
реакция на избрание Трампа. когда выберут демократа, снова спомнит, что всегда чувствовал себя женщиной
Как-то уже банально. Можно стать, например, енотом.
Очередное наглядное доказательство того, что людям с такой ебаниной в голове, и, как следствие, искалеченной жизнью, надо изначально оказывать квалифицированную помощь, а не принимать это как разновидность нормы
Зануда написал(а):
asdf написал(а):
реакция на избрание Трампа. когда выберут демократа, снова спомнит, что всегда чувствовал себя женщиной
Как-то уже банально. Можно стать, например, енотом.
+1
Писюн с глазами написал(а):
Стоят ли целой новости суматошные половые метания одного писькодиссидента?
+
Писюн с глазами написал(а):
Стоят ли целой новости суматошные половые метания одного писькодиссидента?
Эта новость в разы интереснее новости о новом альбоме Destruction — уж точно
Назар Василич написал(а):
Очередное наглядное доказательство того, что людям с такой ебаниной в голове, и, как следствие, искалеченной жизнью, надо изначально оказывать квалифицированную помощь, а не принимать это как разновидность нормы
Такие переходы — это очень дорого, люди бешеные бабки тратят на эти переходы и последующую терапию. Это очень большой бизнес.
Поэтому оно и считается нормой. Да, эти люди нормальные, и им всегда помогут специалисты жить настоящей жизнью так сказать