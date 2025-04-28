Mike Portnoy: «Я бы не отправился в тур в честь 40-летия DREAM THEATER, если б та песня в свое время не взорвала Америку»Блог
Альбом Images And Words DREAM THEATER, ставший «театральным» дебютом для James LaBrie, скоро отметит 33 день рождения — и как считает вернувшийся в 2023-м Mike Portnoy, одна из его песен изменила жизни музыкантов навсегда. Вы, наверное, знаете, какая именно.
«До сих пор, включая этот трек, я слышу тему, которая изменила для нас все. Если бы не она, я бы сейчас не сидел здесь и не разговаривал с вами, — отметил музыкант в недавнем интервью. — Я бы не отправился нынешний в тур в честь 40-летия DREAM THEATER, если б та песня в свое время не взорвала Америку. Часто историю RUSH рассказывают так: «После Caress Of Steel у них случился момент истины, пан или пропал. Но к счастью, 2112 отлично зашел публике, и группа смогла продолжить свой путь».
У нас с «Pull Me Under» случилось нечто очень похожее. Мы играли уже семь лет, пережили множество неудач: менялись лейблы, вокалисты, менеджеры — и все время что-то не складывалось. И вдруг «Pull Me Under» по какой-то причине влетела в ротацию американского радио, и с этого все началось по-крупному. Благодаря эфирам она пошла по миру, за пределы США, и когда мы приехали в ту же Канаду, коллектив уже знали.
Ни с того ни с сего, распахнулись все двери. Что вообще удивительно — ибо «Pull Me Under» длится больше восьми с половиной минут. Это была последняя песня, которую мы добавили в альбом буквально перед записью, и она казалась самым маловероятным кандидатом на успех. И все же до сих пор это, пожалуй, единственный наш настоящий радиохит.
С тех пор мы строили карьеру на собственных условиях — и надо сказать, очень повезло с фэнами. которые поддерживают и позволяют оставаться собой в любые периоды. Однако если бы «Pull Me Under» тогда не выстрелила, скорее всего, нас бы уже вообще не было».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 122
Читайте также:
- Mike Portnoy выбрал альбом года: «Брутальность OPETH в нем сочетается с красотой PINK FLOYD»
- Первый сингл нового альбома DREAM THEATER ‘Parasomnia’
- Как театрал театралу. Новинки группы MEANSTREAK, созданной женами музыкантов DREAM THEATER
- Mike Portnoy вернулся в DREAM THEATER
- Mike Portnoy о новом альбоме AVENGED SEVENFOLD «Life Is But A Dream…»: «Это шедевр. Это и есть настоящий ПРОГРЕССив»
- DREAM THEATER взяли «Грэмми» за «The Alien»
- DREAM THEATER на вершине мира
- James LaBrie о будущем альбоме DREAM THEATER: «Фанаты озвереют, когда услышат его»
- Mike Portnoy об отмене турне SONS OF APOLLO: «Люди считают, что вирус — это хайп, и не понимают нас»
- John Petrucci получил странный комплимент от польского отеля
Обновления
-
Mike Portnoy: «Я бы не отправился в тур в честь 40-летия DREAM THEATER, если б та песня в свое время не взорвала Америку»
-
Kerry King: «Tom Araya стал совсем другим человеком. Это уже не тот парень, с которым я начинал группу»
-
Al Jourgensen, MINISTRY: «Мои уши устали от музыки»
-
ASHES OF ARES едут тур с классическим альбомом ICED EARTH
-
Нужно больше медведей! SLAUGHTER TO PREVAIL выпускают альбом про «русских гризли в Америке»
-
GHOST полностью запретили мобильную съемку на своих концертах
-
Mike Bordin, FAITH NO MORE: «Когда аппаратура уже ехала в Чикаго — за 36 часов до выхода на сцену — наш вокалист вдруг не появляется на репетиции»
-
Burton C. Bell: «Европейские фэны показывали фак и плевали в меня»
-
Сын Ihsahn’a основал блэк-метал проект ANGELL
-
DARK ANGEL вернулся с первой песней за 34 года. А лучше бы не надо
Комментарии
Писюн с глазами:
Из того, что известно о жизни Лавкрафта, можно сделать вывод, что это был такой джентльмен британского разлива.
Ну и далеко не только американские группы его творче…
Хонгильдон:
С Grima тоже непонятный хайп. ИМХО. Неужели металхэды стали вестись на промоушн. Столько…
Другой Александр:
Виталий написал(а):
Другой Александр написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцким…
jurgai:
Виталий написал(а):
Другой Александр написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцким…
G D:
Юрий написал(а):
Все эти воссоединения . уходы и прочие понты . всё это ради денег
Мне интересно, сколько надо денег, чтобы SKID ROW воссоединились с Бахом.
Это ч�…
Виталий:
Писюн с глазами написал(а):
А что, большинство викинг-металл групп, например, разве не ходячий набор стереотипов?
Абсолютно в дырочку! А американцы со своим �…
Виталий:
Другой Александр написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффед�…
Писюн с глазами:
А что, большинство викинг-металл групп, например, разве не ходячий набор стереотипов?…
Другой Александр:
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костю…
Юрий:
Бабло побеждает зло (с) . Все эти воссоединения . уходы и прочие понты . всё это ради денег , а кто говорит , что это не так . тот просто тупо лжёт !…
Виталий:
jurgai написал(а):
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором …
G D:
Ну чёрт его знает. То, что он подшаманил немного свой имидж, вселяет маленькую призрачную надежду, что в этот раз он более серьёзен.
Как бы то ни было, каталог у Ministry �…
jurgai:
Виталий написал(а):
jurgai написал(а):
а где группа то?!)) дешевый рашн цирк в лучших традициях — с клоунами, руцкими понтами и медффедем-аниматором в немытом костю…
Добавить комментарий