Mike Portnoy: «Я бы не отправился в тур в честь 40-летия DREAM THEATER, если б та песня в свое время не взорвала Америку»

Альбом Images And Words DREAM THEATER, ставший «театральным» дебютом для James LaBrie, скоро отметит 33 день рождения — и как считает вернувшийся в 2023-м Mike Portnoy, одна из его песен изменила жизни музыкантов навсегда. Вы, наверное, знаете, какая именно.

«До сих пор, включая этот трек, я слышу тему, которая изменила для нас все. Если бы не она, я бы сейчас не сидел здесь и не разговаривал с вами, — отметил музыкант в недавнем интервью. — Я бы не отправился нынешний в тур в честь 40-летия DREAM THEATER, если б та песня в свое время не взорвала Америку. Часто историю RUSH рассказывают так: «После Caress Of Steel у них случился момент истины, пан или пропал. Но к счастью, 2112 отлично зашел публике, и группа смогла продолжить свой путь».

У нас с «Pull Me Under» случилось нечто очень похожее. Мы играли уже семь лет, пережили множество неудач: менялись лейблы, вокалисты, менеджеры — и все время что-то не складывалось. И вдруг «Pull Me Under» по какой-то причине влетела в ротацию американского радио, и с этого все началось по-крупному. Благодаря эфирам она пошла по миру, за пределы США, и когда мы приехали в ту же Канаду, коллектив уже знали.

Ни с того ни с сего, распахнулись все двери. Что вообще удивительно — ибо «Pull Me Under» длится больше восьми с половиной минут. Это была последняя песня, которую мы добавили в альбом буквально перед записью, и она казалась самым маловероятным кандидатом на успех. И все же до сих пор это, пожалуй, единственный наш настоящий радиохит.

С тех пор мы строили карьеру на собственных условиях — и надо сказать, очень повезло с фэнами. которые поддерживают и позволяют оставаться собой в любые периоды. Однако если бы «Pull Me Under» тогда не выстрелила, скорее всего, нас бы уже вообще не было».

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