Mike Portnoy
19.10.2024

Mike Portnoy выбрал альбом года: «Брутальность OPETH в нем сочетается с красотой PINK FLOYD»

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Лучший полноформатник 2024-го пока выбирать рановато, но некоторые уже определились. Так, Mike Portnoy, пребывающий в центре общественного внимания после радостного воссоединения с DREAM THEATER, отметил релиз, который на настоящий момент понравился больше всех.

«Ох ты ж блин, святые угодники! Браво BLOOD INCANTATION и Absolute Elsewhere, этот альбом просто невероятен! Брутальность OPETH в нем сочетается с красотой PINK FLOYD, и все это в упаковке эпичного прог-метала с песнями по 20 минут длиной! Определенно в числе моих фаворитов на альбом года 2024!»

Absolute Elsewhere вышел 4 октября, и, кто еще не слушал, немедленно исправляемся. Это действительно изобретательно, необычно и космически-интересно.

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