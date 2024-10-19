Mike Portnoy выбрал альбом года: «Брутальность OPETH в нем сочетается с красотой PINK FLOYD»Блог
Лучший полноформатник 2024-го пока выбирать рановато, но некоторые уже определились. Так, Mike Portnoy, пребывающий в центре общественного внимания после радостного воссоединения с DREAM THEATER, отметил релиз, который на настоящий момент понравился больше всех.
«Ох ты ж блин, святые угодники! Браво BLOOD INCANTATION и Absolute Elsewhere, этот альбом просто невероятен! Брутальность OPETH в нем сочетается с красотой PINK FLOYD, и все это в упаковке эпичного прог-метала с песнями по 20 минут длиной! Определенно в числе моих фаворитов на альбом года 2024!»
Absolute Elsewhere вышел 4 октября, и, кто еще не слушал, немедленно исправляемся. Это действительно изобретательно, необычно и космически-интересно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 121
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Mike Portnoy выбрал альбом года: «Брутальность OPETH в нем сочетается с красотой PINK FLOYD»
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Комментарии
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Я честно попытался это прослушать с утра …. В итоге аж подташнивать стало (((
это да, банда приятно удивила https://www.youtube.com/watch?v=6N4rLtjPzH0&t=571s