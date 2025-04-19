Mike Bordin, FAITH NO MORE: «Когда аппаратура уже ехала в Чикаго — за 36 часов до выхода на сцену — наш вокалист вдруг не появляется на репетиции»Блог
После того, как FAITH NO MORE отменили тур в связи с печальным состоянием Mike Patton, прошло много времени. И с тех Майк вроде как улучшился: MR.BUNGLE регулярно дает концерты, выступает на фестивалях — и казалось бы, фобии преодолены. Вот только FNM так и не вернулся.
Барабанщик FAITH NO MORE Mike Bordin не скрывает печали по этому поводу — и я его понимаю! (Если честно, увидеть FAITH NO MORE — одно из немногих не исполненных концертных мечтаний, что у меня остались).
«Ради тех концертов, что сорвались в 2021-м, мы репетировали шесть месяцев. Репетировали чисто инструментал — и звучали мы, черт подери, просто офигенно. Басист тогда признал: «Никогда ранее у нас не было такого крутого звука. Именно так я у себя в голове всегда слышал эти песни». Иными словами, мы были в лучшей форме, мы были готовы.
А потом, когда аппаратура уже ехала в грузовике в Чикаго — за 36 часов до выхода на сцену — наш вокалист вдруг не появляется на репетиции. Единственной репетиции с ним, которую мы вообще запланировали. Ну, пошли к нему разбираться. Типа: «Что за херня вообще? Аппарат уже едет на концерт».
Однако быстро стало ясно: он физически не способен что-либо делать. Ну что тут попишешь? Мы решили тогда: «Нужно поддержать нашего парня». Конечно, это был полный п**ец — отменить, мать его, 75 концертов. Но ломать его и заставлять делать то, что он просто не мог, тоже никто не хотел. Такой вариант не рассматривался. Единственный вопрос, который возник, — это как, бля, логистически перевернуть все с ног на голову?
Короче, мы все отменили и просто ждали — что дальше. Когда уже наконец все наладится. А в итоге… концерты пошли, но уже с другой группой. И они продолжаются до сих пор. Так что мое мнение, мое нынешнее ощущение и, если хотите, официальное заявление: от неспособности играть концерты он перешел к нежеланию играть с нами. И вот это уже больно. Это большая разница. Очень большая. И мы, по сути, ничего с тех пор толком даже не обсуждали.
Мне все это, честно говоря, неприятно. Даже немного обидно, по-человечески. Но это личное. Мы бы никогда не стали заставлять кого-то делать то, чего он не может. Но теперь, похоже, вопрос уже не в возможности, а в желании».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 108
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Mike Bordin, FAITH NO MORE: «Когда аппаратура уже ехала в Чикаго — за 36 часов до выхода на сцену — наш вокалист вдруг не появляется на репетиции»
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Комментарии
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
Но тебя же это не останавливает, да? Утерся и дальше браво ныть!
да — именно так и есть…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
маму истинного металхэда оскорбить — это наверное не будет так обидно для него, как оскорбить творчество группы Slayer, тогда останется тольк�…
Виктор:
ну — Слэер, или Моторхед — вообще неважно кого. это сакральные вещи всё)…
Виктор:
маму истинного металхэда оскорбить — это наверное не будет так обидно для него, как оскорбить творчество группы Slayer, тогда останется только обсудить кто ты по жизни…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
О, не любить моторхэд равно любить шамана с лепсом. Ок, чо
Расскажите еще, кто сайтом ошибся, а кто нет, очень интересно
да тут �…
Дед Аким:
Ещё немного красавиц. Супербоул — финал сезона североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ), главное событие в американском футболе. У нас этот вид спорт�…
Виктор:
Бабка Кима написал(а):
Тем, что ты заябау ныть, вот чем!
забыл уточнить мнение тупорылой бабки )…
Мячеслав:
Посмотрел первый клип, как-то упростились в сравнении с дебютом. И странно видеть их как трио, учитывая, что на концерте 2012 года только гитаристов было три штуки.
Эх…
гена сверхмозг:
atr:
Музон для фрагметированного сознания в духе: «Самолёт пролетел. Пойду схожу за пивом. Юлий Цезарь был прикольным чуваком». Не моё, то есть. Хотя ходы прочитать и запо�…
Чорны:
Это как я, вовремя запоя у меня тоже такое, и после запоя, а перед запоем у меня такого нет, потому что, такого нет периода.
Но музыка клёвая, разве нет?…
Юрий:
Джент, маткор, постхардкор, полирнуть хаотиком. (с)
К сожалению я слишком стар для этого ….. Моя планка Блэк , всё же 54 года дают о себе знать :)…
Другой Александр:
Gargantuan — Bakhmut
Музон, если честно, так себе — в одно ухо влетел, в другое вылетел. Но я обратил на него внимание из за того, что это первый попавшийся мне трек про СВО без �…
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