Mike Bordin, FAITH NO MORE: «Когда аппаратура уже ехала в Чикаго — за 36 часов до выхода на сцену — наш вокалист вдруг не появляется на репетиции»

После того, как FAITH NO MORE отменили тур в связи с печальным состоянием Mike Patton, прошло много времени. И с тех Майк вроде как улучшился: MR.BUNGLE регулярно дает концерты, выступает на фестивалях — и казалось бы, фобии преодолены. Вот только FNM так и не вернулся.

Барабанщик FAITH NO MORE Mike Bordin не скрывает печали по этому поводу — и я его понимаю! (Если честно, увидеть FAITH NO MORE — одно из немногих не исполненных концертных мечтаний, что у меня остались).

«Ради тех концертов, что сорвались в 2021-м, мы репетировали шесть месяцев. Репетировали чисто инструментал — и звучали мы, черт подери, просто офигенно. Басист тогда признал: «Никогда ранее у нас не было такого крутого звука. Именно так я у себя в голове всегда слышал эти песни». Иными словами, мы были в лучшей форме, мы были готовы.

А потом, когда аппаратура уже ехала в грузовике в Чикаго — за 36 часов до выхода на сцену — наш вокалист вдруг не появляется на репетиции. Единственной репетиции с ним, которую мы вообще запланировали. Ну, пошли к нему разбираться. Типа: «Что за херня вообще? Аппарат уже едет на концерт».

Однако быстро стало ясно: он физически не способен что-либо делать. Ну что тут попишешь? Мы решили тогда: «Нужно поддержать нашего парня». Конечно, это был полный п**ец — отменить, мать его, 75 концертов. Но ломать его и заставлять делать то, что он просто не мог, тоже никто не хотел. Такой вариант не рассматривался. Единственный вопрос, который возник, — это как, бля, логистически перевернуть все с ног на голову?

Короче, мы все отменили и просто ждали — что дальше. Когда уже наконец все наладится. А в итоге… концерты пошли, но уже с другой группой. И они продолжаются до сих пор. Так что мое мнение, мое нынешнее ощущение и, если хотите, официальное заявление: от неспособности играть концерты он перешел к нежеланию играть с нами. И вот это уже больно. Это большая разница. Очень большая. И мы, по сути, ничего с тех пор толком даже не обсуждали.

Мне все это, честно говоря, неприятно. Даже немного обидно, по-человечески. Но это личное. Мы бы никогда не стали заставлять кого-то делать то, чего он не может. Но теперь, похоже, вопрос уже не в возможности, а в желании».

